Ινδία: Προβλέψεις για μείωση 0,5% του ΑΕΠ εξαιτίας των δασμών Τραμπ

Οι δασμοί 50% του Ντόναλντ Τραμπ στην Ινδία μπορούν να μειώσουν το ΑΕΠ της χώρας κατά 0,5% φέτος, δήλωσε ο επικεφαλής οικονομικός σύμβουλος της χώρας, Β. Ανάνθα Ναγκεσγουάραν, σε συνέντευξη στο Bloomberg TV τη Δευτέρα.

«Ανάλογα με το πόσο θα διαρκέσει ακόμη και σε αυτό το οικονομικό έτος, μπορεί να μεταφραστεί σε αντίκτυπο στο ΑΕΠ κάπου μεταξύ 0,5% και 0,6%», δήλωσε στο Bloomberg TV.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει πει ότι οι εισαγωγές πετρελαίου της Ινδίας βοηθούν στη χρηματοδότηση της πολεμικής προσπάθειας της Μόσχας και τον περασμένο μήνα διπλασίασε τους δασμούς στις εισαγωγές από την Ινδία στο 50%.

Η υπουργός Οικονομικών Νιρμάλα Σιθαραμάν δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι ο τρίτος μεγαλύτερος εισαγωγέας και καταναλωτής πετρελαίου στον κόσμο θα συνεχίσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο, καθώς αυτό αποδεικνύεται οικονομικό.

Το διμερές εμπόριο αγαθών ΗΠΑ-Ινδίας ανήλθε σε 129 δισ. δολάρια το 2024, με εμπορικό έλλειμμα ΗΠΑ 45,8 δισε. δολαρίων, σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας Απογραφής των ΗΠΑ.

Εξαγωγείς εκτιμούν ότι οι δασμοί μπορούν να επηρεάσουν σχεδόν το 55% των εξαγωγών εμπορευμάτων της Ινδίας προς τις ΗΠΑ, ύψους 87 δισ.δολαρίων, ενώ παράλληλα θα ωφελήσουν ανταγωνιστές όπως το Βιετνάμ, το Μπαγκλαντές και η Κίνα.

Ο Ναγκεσγουάραν δήλωσε ότι θα εμμείνει στην πρόβλεψη της κυβέρνησης για ανάπτυξη 6,3-6,8% για το τρέχον οικονομικό έτος που λήγει τον Μάρτιο του 2026, επικαλούμενος την επέκταση 7,8% του τριμήνου Απριλίου-Ιουνίου, την ταχύτερη εδώ και πάνω από ένα χρόνο.