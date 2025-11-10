Ιαπωνία: Απομακρύνεται η περίπτωση αύξησης των επιτοκίων τον Δεκέμβριο

Η Τράπεζα της Ιαπωνίας θα πρέπει να αποφύγει την αύξηση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο και να περιμένει τουλάχιστον μέχρι τον Ιανουάριο του επόμενου έτους για να στηρίξει την ευάλωτη οικονομία, δήλωσε ο Τακούτζι Άιντα, οικονομολόγος που συμμετέχει σε μια σημαντική κυβερνητική επιτροπή.

«Η κυβέρνηση θα πρέπει να αμβλύνει το πλήγμα που υφίστανται τα νοικοκυριά από την αύξηση του κόστους διαβίωσης με μεγάλες δαπάνες έως ότου το πραγματικό εισόδημά τους γίνει θετικό», πρόσθεσε ο Άιντα, επικεφαλής οικονομολόγος της Credit Agricole για την Ιαπωνία, σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα στην εφημερίδα Nikkei.

«Θα ήταν αρκετά επικίνδυνο για την Τράπεζα της Ιαπωνίας να αυξήσει τα επιτόκια τον Δεκέμβριο, καθώς η ιαπωνική οικονομία πιθανότατα συρρικνώθηκε το γ' τρίμηνο», δήλωσε ο Άιντα, ο οποίος έχει επιλεγεί να συμμετάσχει στην επιτροπή της πρωθυπουργού Σανάε Τακαΐτσι για να συζητήσει τη στρατηγική ανάπτυξης της κυβέρνησής της.

Η αύξηση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο θα ήταν επίσης αντίθετη με τις προσπάθειες της κυβέρνησης να τονώσει την οικονομία με μεγάλης κλίμακας δαπάνες, δήλωσε ο Άιντα, που θεωρείται ευρέως ως ένας από τους στενότερους συμβούλους της Τακαΐτσι σε θέματα οικονομικής πολιτικής.

«Θα ήταν πιο εφικτό για την BOJ να αυξήσει τα επιτόκια τον Ιανουάριο, εάν μπορεί να προβλέψει ότι η οικονομία θα επιτύχει σταθερή ανάπτυξη το οικονομικό έτος 2026», πρόσθεσε.

Η Τράπεζα της Ιαπωνίας εξήλθε πέρυσι από ένα δεκαετές πρόγραμμα μαζικών κινήτρων και αύξησε τα επιτόκια στο 0,5% τον Ιανουάριο. Από τότε έχει διατηρήσει τα επιτόκια σταθερά. Πολλοί αναλυτές αναμένουν ότι η κεντρική τράπεζα θα αυξήσει τα επιτόκια στο 0,75% τον επόμενο μήνα ή τον Ιανουάριο του επόμενου έτους.