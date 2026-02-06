Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν είναι «φούσκα», υποστηρίζει βασικός προμηθευτής της Nvidia

Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν είναι «φούσκα» και η αύξηση των παραγγελιών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη το 2026 θα είναι μεγαλύτερη από πέρυσι, δήλωσε την Παρασκευή ο Σάιμον Λιν, πρόεδρος της ταϊβανέζικης εταιρείας ηλεκτρονικών ειδών Wistron.

«Πιστεύουμε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη βοηθά πραγματικά όλους τους κλάδους, οπότε δεν νομίζω ότι είναι "φούσκα". Πιστεύω ότι θα σηματοδοτήσει μια νέα εποχή. Μια νέα εποχή τεχνητής νοημοσύνης έρχεται» είπε ο Λιν, η εταιρεία του οποίου είναι προμηθευτής της Nvidia.

Η κατάσταση των παραγγελιών της Wistron είναι καλή μέχρι το 2027 και για φέτος η αύξηση θα είναι «σημαντική» σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, πρόσθεσε.

Η εταιρεία δήλωσε πέρυσι ότι οι νέες εγκαταστάσεις παραγωγής της στις ΗΠΑ για την Nvidia θα είναι έτοιμες το 2026 και ότι η εταιρεία βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με άλλους πιθανούς πελάτες.

Η μαζική παραγωγή θα ξεκινήσει το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, συμπλήρωσε η Λιν.

Μέρος των εγκαταστάσεων θα χρησιμοποιηθεί από την Nvidia για να υποστηρίξει το σχέδιό της να κατασκευάσει διακομιστές AI αξίας έως 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Η αμερικανική εταιρεία ανακοίνωσε τον περασμένο Απρίλιο ότι σχεδίαζε να κατασκευάσει εργοστάσια παραγωγής υπερυπολογιστών στο Τέξας, σε συνεργασία με την Foxconn στο Χιούστον και την Wistron στο Ντάλας.