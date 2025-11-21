Η Softbank φεύγει από την Nvidia και επενδύει στην OpenAI

Η απόφαση της Softbank να ρευστοποιήσει τη συμμετοχή της, ύψους $5,8 δισ. στον γίγαντα των τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης Nvidia, για να χρηματοδοτήσει με $22,5 δισ. την εταιρεία OpenAI, έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις στη Wall Street. Διότι η Softbank δεν είναι μια τυχαία εταιρεία.

Η SoftBank Group Corp. είναι μια ιαπωνική πολυεθνική εταιρεία επενδύσεων και τεχνολογίας, με έδρα το Τόκιο. Έχει επενδύσει περισσότερα από $140 δισ. μέσω του τεχνολογικού θεσμικού επενδυτή Vision Fund, μαζί με το PIF της Σαουδικής Αραβίας, το Mubadala των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, την Apple, την Qualcomm και άλλους επενδυτές. Σύμφωνα με το fund, τα κεφάλαια τοποθετούνται σε εταιρείες με όραμα και προοπτική, στους τομείς της Τεχνητής Νοημοσύνης, της ρομποτικής, της βιοτεχνολογίας, του fintech και του cloud. Οι σημαντικότερες επενδύσεις της είναι στο Uber, WeWork, DoorDash, ByteDance (TikTok), Arm Holdings, Coupang, Didi και άλλες.

Ο CEO της Softbank Masayoshi Son, δεν είναι ένας τυχαίος επενδυτής. Στην φούσκα των dot-com, είχε δει τη περιουσία του να συρρικνώνεται από τα $78 δισ. στα $8 δισ. Ωστόσο είχε ανακάμψει με το παραπάνω, επενδύοντας τότε $20 εκατ. στην Alibaba έπειτα από μια ιστορική συνάντηση μόλις έξι λεπτών με τον Jack Ma. Όταν η επένδυσή του στην Alibaba έφτασε σε αξία τα $150 δισ. την ρευστοποίησε και ξεκίνησε από την αρχή.

To 2018 μετά τη δολοφονία του Τζαμάλ Κασόγκι, ο Masayoshi Son παρ’ όλο που είχε χαρακτηρίσει τη δολοφονία «φρικτή και βαθιά λυπηρή», επέμεινε ότι η SoftBank δεν θα μπορούσε να γυρίσει την πλάτη στο κρατικό επενδυτικό fund της Σαουδικής Αραβίας και διατήρησε τη δέσμευση της εταιρείας να διαχειρίζεται μέρος των κεφαλαίων του βασιλείου.

Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Masayoshi Son έχει περάσει δια πυρός και σιδήρου. Οπότε η είδηση της πλήρους εξόδου της Softbank, μέσω της πώλησης 32,1 εκατομμυρίων μετοχών της Nvidia που διέθετε στο χαρτοφυλάκιό της, με μέση τιμή τα $181,45, μόλις 14% κάτω από το ιστορικό υψηλό των $212,19, είναι λογικό να συγκεντρώνει όλο το επενδυτικό ενδιαφέρον.

Μπορεί να εκληφθεί αυτή η πώληση ως επιφυλακτική ή ακόμα και αρνητική στάση απέναντι στο μέλλον της Nvidia, ή μήπως αντανακλά την ανάγκη της Softbank να ενισχύσει κεφαλαιακά τις επενδύσεις της, στον πυρήνα της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Οι μετοχές της Nvidia είχαν αγοραστεί από την Softbank μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2024, με το μέσο κόστος να ανέρχεται στα $78 ανά μετοχή. Υπό αυτό το πρίσμα, η κίνηση της Softbank, της απέφερε κέρδη της τάξης του 132%. Εκτός όμως από αυτά τα $5,8 δισ., η Sοftbank είχε αντλήσει άλλα $9,17 δισ. από την πώληση μετοχών της Τ-Mobile US καθώς και άλλα $2,37 από πώληση μετοχών της Deutsche Telecom.

Οι κεφαλαιακές δεσμεύσεις της Softbank δεν εξαντλούνται μόνο προς την OpenAI, που όπως προαναφέρθηκε ξεπερνούν τα $22,5 δισ. H OpenAI, από την στιγμή που μετατράπηκε από «μη κερδοσκοπικό ίδρυμα» σε «κερδοσκοπική» εταιρεία, έχει ανάγκη τεράστιων επενδύσεων μέσα στα επόμενα έτη, αν οι μέτοχοί της επιθυμούν να δουν υψηλές κερδοφορίες. Ωστόσο, η Softbank θα διαθέσει μέχρι το τέλος του έτους επιπλέον $6,5 δισ. για την εξαγορά της εταιρείας σχεδιασμού chip Ampere Computing και άλλα $5,38 δισ. για την εξαγορά του ρομποτικού επιχειρηματικού βραχίονα της ABB.

Μετά τις συγκεκριμένες εξαγορές, η Softbank στοχεύει να γίνει η ηγέτιδα εταιρεία στον τομέα της Artificial Super Intelligence (ASI), με συνολικές επενδύσεις που θα υπερβούν μέχρι το 2035 το $1 τρισ. Οι μέτοχοι της Softbank δεν έχουν κανένα λόγο να μην συμμετάσχουν σε αυτό το εγχείρημα, καθώς η μετοχή της παρά την υποχώρησή της από τα υψηλά των $90, αποδίδει +117,40% μέσα στο τελευταίο 12μηνο, όπως βλέπουμε και στο ακόλουθο γράφημα.

Στον τομέα των ΑΙ chips, μέσω επενδύσεων στην Ampere, στην Arm και την Intel, ενισχύει το hardware που είναι απαραίτητο για την «εκπαίδευση» της ΑΙ. Στον τομέα της ΑΙ ρομποτικής και της Physical AI, μέσω επενδύσεων στην ABB Robotics, Skild AI και Berkshire Grey. Στον τομέα των AI Data Centers και της Ενέργειας, προχωρά σε υποδομές ισχύος 7GW, μέσα στο πλαίσιο του Stargate Project. Τέλος, στον τομέα των AI Models κινείται μέσω της OpenAI, της Antrhopic και της xAI.

Επομένως δεν θα ήταν αυθαίρετο, αν λέγαμε ότι οι πωλήσεις των μετοχών της Nvidia, οφείλονται στην απόφαση της Softbank να μετατραπεί σε έναν όμιλο που επενδύει αποκλειστικά στη πυρήνα της Τεχνητής Νοημοσύνης. Δημιουργώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο, ένα ενδιαφέρον χαρτοφυλάκιο, για όλους τους επενδυτές που πιστεύουν στις προσδοκίες της Τεχνητής Νοημοσύνης.