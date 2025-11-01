Η Ρωσία σχεδιάζει να εκδώσει το πρώτο της ομόλογο σε γουάν στην εγχώρια αγορά μέσα στο έτος, σύμφωνα με πηγές του Reuters, προσφέροντας μια επενδυτική επιλογή για τα τεράστια αποθέματα ρευστότητας σε γουάν που έχουν συσσωρευτεί από τις ρωσικές εξαγωγές ενέργειας προς την Κίνα.

Τρεις πηγές της χρηματοπιστωτικής αγοράς ανέφεραν ότι το υπουργείο Οικονομικών σκοπεύει να προχωρήσει σε έως τέσσερις εκδόσεις, συνολικής αξίας έως 400 δισ. ρουβλίων (περίπου 5 δισ. δολάρια), με διάρκεια μεταξύ 3 και 10 ετών.

«Η συμφωνία προγραμματίζεται για τις αρχές Δεκεμβρίου. Στόχος είναι το ευρύτερο δυνατό φάσμα επενδυτών — από τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων έως μεσίτες που δραστηριοποιούνται στην αγορά λιανικών πελατών», δήλωσε μία από τις πηγές.

Μια άλλη πηγή ανέφερε ότι το υπουργείο Οικονομικών έχει ήδη πραγματοποιήσει συναντήσεις με πιθανούς αγοραστές, συμπεριλαμβανομένων τραπεζών και θεσμικών επενδυτών, παρουσιάζοντάς τους τα πιθανά χαρακτηριστικά των ομολόγων σε γουάν.

Οι συναλλαγές με τα ομόλογα θα μπορούν επίσης να διεξάγονται σε ρούβλια, με βάση την τρέχουσα ισοτιμία.

Η προετοιμασία πραγματοποιείται τη στιγμή που δύο ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες υπό κυρώσεις των ΗΠΑ — Rosneft και Lukoil — επαναπατρίζουν τα έσοδά τους σε γουάν πριν από τις 21 Νοεμβρίου, όταν τίθενται σε ισχύ οι κυρώσεις.

Σύμφωνα με το πρακτορείο δεδομένων Cbonds, αυτή τη στιγμή κυκλοφορούν στη Ρωσία εταιρικά ομόλογα σε γουάν αξίας 166 δισ. ρουβλίων.

Ο υπουργός Οικονομικών Άντον Σιλουάνοφ είχε δηλώσει τον περασμένο Μάιο ότι το 90% του εμπορίου Ρωσίας–Κίνας πραγματοποιείται σε ρούβλια και γουάν, χωρίς να διευκρινίσει το μερίδιο του γουάν. Το διμερές εμπόριο έφτασε σε ρεκόρ 245 δισ. δολαρίων πέρυσι.

Τα ομόλογα θα εκδοθούν στο Χρηματιστήριο της Μόσχας (MOEX), το οποίο τελεί υπό δυτικές κυρώσεις, καθιστώντας τα απαγορευμένα για τους περισσότερους ξένους επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων αυτών από την Κίνα και άλλες ασιατικές χώρες.

Η έκδοση βρίσκεται σε εξέλιξη

Η Ρωσία βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Κίνα για τη δημιουργία μιας “οικονομικής γέφυρας” μεταξύ των δύο χωρών, ώστε Κινέζοι επενδυτές να μπορούν να αποκτούν ρωσικά περιουσιακά στοιχεία χωρίς να υπόκεινται σε δυτική εποπτεία.

Ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν αποφέρει ακόμη αποτελέσματα, παρά τους ισχυρούς πολιτικούς δεσμούς και τη “χωρίς όρια στρατηγική συνεργασία” που έχουν διακηρύξει οι πρόεδροι Βλαντίμιρ Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ.

Πηγή του ρωσικού υπουργείου Οικονομικών, που ζήτησε ανωνυμία λόγω της ευαισθησίας του θέματος, επιβεβαίωσε ότι η έκδοση βρίσκεται σε εξέλιξη και θα ανακοινωθεί σύντομα.