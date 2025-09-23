Η RBC υποβαθμίζει τη Mercedes-Benz λόγω δασμών ΗΠΑ και μειωμένων πωλήσεων στην Κίνα

Η RBC Capital Markets υποβάθμισε τη Mercedes-Benz Group AG από «υπεραπόδοση» σε «απόδοση ίση με τον κλάδο», επικαλούμενη βραχυπρόθεσμους κινδύνους που επισκιάζουν τις μακροπρόθεσμες προοπτικές της εταιρείας.

Σύμφωνα με την Investing, αναλυτές επισημαίνουν κυρίως τις αμερικανικές δασμολογικές επιβαρύνσεις, τη δύσκολη αγορά της Κίνας και την αβεβαιότητα γύρω από το πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους 5 δισ. ευρώ.

Οι δασμοί στις ΗΠΑ αποτελούν σημαντικό εμπόδιο, καθώς σχεδόν το 60% των πωλήσεων της Mercedes-Benz στην αμερικανική αγορά (περίπου 193.000 οχήματα) προέρχεται από εισαγωγές από την Ε.Ε. Ο πρόσφατα συμφωνημένος δασμός 15% ξεπέρασε τις προσδοκίες των επενδυτών (10%) και εκτιμάται ότι θα διατηρηθεί.

Οι αναλυτές αναφέρουν ότι, παρότι η εταιρεία μπορεί να επωφεληθεί από ορισμένες εξαιρέσεις, η εξάρτησή της από τις ευρωπαϊκές εξαγωγές περιορίζει τα περιθώριά της. Οι παραδόσεις στις ΗΠΑ μειώθηκαν 11,9% το β΄ τρίμηνο 2025 στις 74.600 μονάδες.

Η Κίνα παραμένει προβληματική: οι παραδόσεις μειώθηκαν 18,7% στις 140.000 μονάδες, ενώ τα κέρδη της κοινοπραξίας Beijing Benz έπεσαν στα 111 εκατ. ευρώ από 305 εκατ. το προηγούμενο έτος. Οι αναλυτές αποδίδουν την πτώση στην επιβράδυνση της αγοράς ακινήτων που επηρεάζει πλούσιους καταναλωτές, στον νέο φόρο πολυτελείας και στους αντίποινους δασμούς στις εισαγωγές της Ε.Ε., καθώς και στον αυξανόμενο ανταγωνισμό από κινεζικούς κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων.

Παρά τις πιέσεις, το πρόγραμμα επιστροφής κεφαλαίου (μέρισμα, επαναγορές, στοχευμένες εξαγορές) παραμένει θετικό μακροπρόθεσμα, αλλά οι δασμοί ενδέχεται να μειώσουν τις ταμειακές ροές ως το 2027. Ταυτόχρονα, η μείωση σταθερών και υλικών δαπανών και η αύξηση της παραγωγής σε χαμηλού κόστους χώρες μπορεί να στηρίξουν τα περιθώρια. Η RBC μείωσε την τιμή-στόχο στα 55 ευρώ από 63, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι μακροπρόθεσμα η Mercedes-Benz διατηρεί ισχυρές προοπτικές.