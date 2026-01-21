Η προοπτική επενδυτικού πολέμου και οι αγορές

Mε την Ευρώπη να εξετάζει τον καλύτερο τρόπο αντίδρασης στις τελευταίες απειλές του προέδρου Τραμπ σχετικά με την κυριαρχία της Γροιλανδίας, ένα ακραίο αντίμετρο ακούγεται στους επενδυτικούς κύκλους, το «Sell America trade».

Oι ευρωπαϊκές χώρες κατέχουν τρισεκατομμύρια δολάρια σε αμερικανικά ομόλογα και μετοχές, μέρος των οποίων σε δημόσια ταμεία. Θα μπορούσαν να προβούν σε πωλήσεις των περιουσιακών αυτών στοιχείων σαν απάντηση στη δασμολογική επίθεση του Τραμπ;

Δυνητικά αυτό θα οδηγούσε σε άνοδο του κόστους δανεισμού και πτώση των μετοχών, δεδομένης της εξάρτησης των ΗΠΑ από ξένα κεφάλαια.

Το λεγόμενο «Sell America trade» είχε εμφανιστεί στον απόηχο των σαρωτικών δασμών της Ημέρας Απελευθέρωσης τον περυσινό Απρίλιο.

Παρότι οι αμερικανικές αγορές έχουν μεγάλο βάθος και ρευστότητα – η αγορά των αμερικανικών κρατικών ομολόγων (Treasuries) έχει φτάσει τα $30 τρισ. – κάτι που καθιστά δύσκολη τη διαφοροποίηση για τους διεθνείς επενδυτές, οι ΗΠΑ είναι ευάλωτες σε εκροές ξένων κεφαλαίων, εκτιμούν οι αναλυτές.

Οι ευρωπαϊκές χώρες είναι ο μεγαλύτερος πιστωτής των ΗΠΑ, κατέχοντας μετοχές και ομόλογα αξίας $8 τρισ., σχεδόν διπλάσια ποσά από όσα κατέχει ο υπόλοιπος κόσμος, σύμφωνα με τη Deutsche Bank.

«Σε ένα περιβάλλον όπου η γεωπολιτική σταθερότητα της δυτικής συμμαχίας διαταράσσεται σε υπαρξιακό επίπεδο, δεν είναι σαφές γιατί οι Ευρωπαίοι θα ήταν τόσο πρόθυμοι να συνεχίσουν να παίζουν αυτόν τον ρόλο», σημειώνει σε έκθεση της τράπεζας ο strategist George Saravelos.

To ερώτημα είναι αν οι επενδυτές στην Ευρώπη θα προχωρούσαν σε πωλήσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα μπορούσε να κάνει πολλά για να υποχρεώσει τους Ευρωπαίους επενδυτές του ιδιωτικού τομέα να πουλήσουν περιουσιακά στοιχεία σε δολάρια, εκτιμούν οι αναλυτές της ING.

H όποια εργαλειοποίηση των περιουσιακών στοιχείων που κατέχουν οι Ευρωπαίοι επενδυτές του δημοσίου θα αποτελούσε σοβαρή κλιμάκωση. Θα χειροτέρευε έναν εμπορικό πόλεμο που βράζει, και που οι επενδυτές σε μεγάλο βαθμό αγνόησαν πέρυσι, σε μια σύγκρουση που θα επηρέαζε άμεσα τις κεφαλαιαγορές.

Σύμφωνα με αναλυτές της Societe Generale, η κατάσταση θα πρέπει να κλιμακωθεί αρκετά περισσότερο πριν οι Ευρωπαίοι επενδυτές του δημόσιου τομέα πλήξουν τις αποδόσεις των επενδύσεων τους για πολιτικούς λόγους.

Στην Barclays δεν βλέπουν αναγκαστικά ένα ανεξέλεγκτο rotation στα επενδυτικά χαρτοφυλάκια αλλά τη ζυγαριά να κλίνει προς περισσότερη διαφοροποίηση σε διεθνείς μετοχές.

Ακόμη και αν μια στροφή από τα αμερικανικά assets ευνοήσει τα ευρωπαϊκά, οι απειλούμενοι δασμοί του Τραμπ δημιουργούν ένα βαθμό αβεβαιότητας για την οικονομία της Ευρώπης.

Σύμφωνα με την Capital Economics, oι χώρες που είναι περισσότερο εκτεθειμένες σε αυξημένους δασμούς των ΗΠΑ είναι το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία. Δασμοί 25% θα μπορούσαν να μειώσουν το ΑΕΠ κατά 0,2% με 0,3%.