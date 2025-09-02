Goldman Sachs, Citigroup

Ο κίνδυνος άλλης μιας κυβερνητικής κατάρρευσης στη Γαλλία είναι ήδη ενσωματωμένος στις τιμές και δεν αναμένεται να εκτροχιάσει την καλύτερη χρονιά των ευρωπαϊκών μετοχών σε σχέση με τις αμερικανικές της τελευταίας 20ετίας, εκτιμούν οι strategists επενδυτικών τραπεζών στη Wall Street.

Μπορεί η κίνηση του Γάλλου πρωθυπουργού Francois Bayrou να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης στην εθνοσυνέλευση λόγω της σύγκρουσης των πολιτικών κομμάτων για τον προϋπολογισμό να αναστάτωσε το κλίμα, ωστόσο, στην Goldman Sachs, τη Citigroup και την JPMorgan Asset Management εκτιμούν ότι το ρίσκο μετάδοσης στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι χαμηλό.

Ο λόγος έχει να κάνει με την ιστορική δημοσιονομική μεταρρύθμιση στη Γερμανία και τις προοπτικές της ευρύτερης οικονομίας που δείχνει αντοχές. Επίσης, κλάδοι όπως οι οίκοι ειδών πολυτελείας θα ευνοηθούν από την αποκλιμάκωση των εμπορικών εντάσεων.

Μετά από το αρχικό sell-off, μερικά από τα μεγαλύτερα blue chip του δείκτη CAC 40 όπως η LVMH (Moet Hennessy Louis Vuitton), η Hermes και η L’Oreal έχουν ανακτήσει το πρόσφατο χαμένο έδαφος.

Φέτος, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 έχει σημειώσει υπεραπόδοση 13 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με τον S&P500 στη Wall Street σε δολαριακή βάση.

Είναι η καλύτερη του επίδοση από το 2006. Σε αυτό έχουν συμβάλλει η ενδυνάμωση του ευρώ, η φυγή από τα αμερικανικά assets που παρατηρήθηκε το πρώτο τρίμηνο και η μεγάλη αύξηση των δημοσιονομικών δαπανών στη Γερμανία.

Στην Goldman Sachs εκτιμούν ότι δεν θα υπάρξει επίπτωση στην ανάπτυξη από την πολιτική κρίση στη Γαλλία προς το παρόν. Δεν φαίνεται να υπάρχει μεγάλη ανησυχία στα πλαίσια της ευρωπαϊκής αγοράς και εξάλλου η Γαλλία ήταν ευάλωτη εδώ και καιρό.

Ο CAC 40 στο Παρίσι έπεσε 3,3% μέσα σε δύο συνεδριάσεις μετά την κίνηση του Bayrou με τη διαφορά απόδοσης ανάμεσα στα γαλλικά και τα γερμανικά 10ετη ομόλογα να διευρύνεται στο υψηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο.

Λίγες ημέρες αργότερα η πίεση αυτή έδειξε να εξαντλείται.

Οι αντοχές της Ευρώπης οφείλονται στις βελτιωμένες προοπτικές κερδοφορίας μακροπρόθεσμα παρά τους αυξημένους δασμούς. Η ανάπτυξη στον ιδιωτικό τομέα επιταχύνθηκε τον Αύγουστο με τον ταχύτερο ρυθμό του τελευταίου 15μήνου.

Στο μεταξύ, οι συνεχείς υποβαθμίσεις των προβλέψεων για την κερδοφορία των εισηγμένων από τα μέσα Μαρτίου προετοίμασαν το έδαφος για να ξεκινήσουν οι αναβαθμίσεις από τους αναλυτές, σύμφωνα με την BNP Paribas Asset Management.

Οι αναλυτές της εκτιμούν ότι αν μη τι άλλο, μπορεί να δούμε μια καλή ευκαιρία εισόδου στις ευρωπαϊκές μετοχές.

Η μεγαλύτερη επίπτωση από τις πολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία μέχρι τώρα έγινε αισθητή στην αγορά ομολόγων. Το spread ανάμεσα στα γαλλικά και τα γερμανικά 10ετη ομόλογα άνοιξε στις 80 μονάδες βάσης για πρώτη φορά από τον Απρίλιο, κάτι που καθιστά τις γαλλικές αποδόσεις ελκυστικές σε σύγκριση με αυτές των αμερικανικών ομολόγων, σύμφωνα με τους διαχειριστές σταθερού εισοδήματος στην PGIM.

Στην JPMorgan Asset Management βλέπουν αγοραστική ευκαιρία αν το spread διευρυνθεί περαιτέρω στις 85 μονάδες βάσης.

Η πρόσφατη αναταραχή είναι συνέχεια του Ιουνίου 2024, όταν ο πρόεδρος της Γαλλίας κήρυξε πρόωρες εκλογές που οδήγησαν σε μια Βουλή χωρίς απόλυτη πλειοψηφία.

Σήμερα ο πολλαπλασιαστής του δείκτη CAC 40 βρίσκεται στις 14,8 φορές τα προσδοκώμενα κέρδη με ένα μικρό discount σε σχέση με τον γερμανικό δείκτη DAX.

Όπως σημειώνει η Citigroup, γύρω στο 80% των πωλήσεων των εταιρειών που τον απαρτίζουν πραγματοποιείται στο εξωτερικό, κάτι που σημαίνει οτι τα ρίσκα για την κερδοφορία είναι χαμηλότερα για τις μεγάλες εισηγμένες όπως τις LVMH, Sanofi και Total Energies.