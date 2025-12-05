Η πιθανή τοποθέτηση του Kevin Hasset στη Fed ενθουσιάζει τη Wall Street

Παρ’ όλο που ο Πρόεδρος Donald Trump δήλωσε ότι θα ανακοινώσει την επιλογή του για τον αντικαταστάτη του Jerome Powell στη θέση του προέδρου της Fed στις αρχές του 2026, αναβάλλοντας τη σχετική απόφαση που είχε τοποθετηθεί χρονικά πριν τα Χριστούγεννα, η υποψηφιότητα του Kevin Hassett παραμένει το απόλυτο φαβορί.

Η πολιτική φθοράς του σημερινού προέδρου της Jerome Powell, είχε ξεκινήσει αμέσως μετά την ανάληψη της προεδρίας από τον Donald Trump. Ο Αμερικανός πρόεδρος, παρ’ όλο που ο ίδιος τον είχε τοποθετήσει στη θέση του το 2017, τον κατηγορούσε ανοικτά ήδη από το 2024 για αργές αντιδράσεις, όσον αφορά την μείωση των επιτοκίων της Fed.

Με την πρόσφατη δήλωση, «ξέρω ποιον θα επιλέξω», στο κάδρο μπήκε οριστικά το όνομα του διευθυντή του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου (NEC) του Λευκού Οίκου Kevin Hassett, αφήνοντας όπως δείχνουν όλα τα πράγματα εκτός νυμφώνος, τους λοιπούς υποψήφιους, Christopher Waller, Michelle Bowman και Kevin Warsh της Fed καθώς και τον εκτελεστικό διευθυντή της BlackRock, Rick Rieder. Και μάλιστα στα «prediction markets» η υποψηφιότητα Hassett, προηγείται με υψηλές πιθανότητες της τάξης του 81% από την Polymarket, του 80% από την Kalshi και 75% από την Predicit.

Ποιος είναι ο Kevin Hassett; Είναι οικονομολόγος με PhD από το UPENN (Πανεπιστήμιο της Πενσιλβανίας), που έχει εργασθεί στη Fed, σε συντηρητικά «think tanks», όπως είναι το American Enterprise Institute, ενώ σήμερα είναι σύμβουλος διοίκησης της Coinbase. Είναι οπαδός της μείωσης της φορολογίας προς όφελος της ανάπτυξης, του ελεύθερου εμπορίου, της ευρύτερης απορρύθμισης των αγορών και των χαμηλών επιτοκίων. Σε πρόσφατη συνέντευξη του σε οικονομική εκπομπή του Fox News είχε αναφέρει ότι αν βρισκόταν αυτός στη θέση του Jerome Powell με βάση τα τρέχοντα δεδομένα της αμερικανικής οικονομίας, θα προχωρούσε σε άμεση και δραστική μείωση των επιτοκίων.

Η ταύτιση των απόψεων του Kevin Hassett με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, που ουσιαστικά αποτελεί και το βασικό κριτήριο για την επιλογή του από τον Λευκό Οίκο, για αρκετούς αποτελεί ανατροπή της ανεξαρτησίας της Fed και πρόσδεση της στο άρμα της πολιτικής. Αφού η νομισματική χαλάρωση, η χαλάρωση του ρυθμιστικού και κανονιστικού πλαισίου και τα χαμηλά επιτόκια, αποτελούν σημεία κλειδιά της οικονομικής πολιτικής Trump. Που επιθυμεί χαμηλά επιτόκια ώστε να δώσει ώθηση στην ανάπτυξη, υποτιμώντας ωστόσο το ρίσκο ισχυροποίησης του πληθωρισμού.

Η αγορά ήδη προεξοφλεί δυο με τρεις επιπλέον μειώσεις επιτοκίων μέσα στο 2026, με τον Kevin Hassett να οδηγεί τα επιτόκια της Fed στο 2,5% με 3,0%. Και δεν είναι λίγοι όσοι εκτιμούν ότι επιτόκια της τάξης του 2% δεν είναι ανέφικτα, εάν και εφόσον να οι δασμοί δεν ωθήσουν τις τιμές προς τα πάνω, αναζωπυρώνοντας τον πληθωρισμό.

Πώς μεταφράζει η Wall Street αυτές τις εκτιμήσεις;

Σε μείωση του κόστους δανεισμού για επιχειρήσεις που προβαίνουν σε κεφαλαιακές επενδύσεις (capex). Μείωση που μπορεί να ωθήσει ανοδικά τις επενδύσεις κατά +5% με +10%. Σημαντικά ποσοστά, ειδικά για τις εταιρείες του ευρύτερου κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης, των οποίων οι επενδύσεις μόνο για το 2026 πρέπει να ξεπεράσουν τα $80 δισ. με $90 δισ.

Σε ενίσχυση της αγοράς κατοικίας, η οποία παραμένει στάσιμη, αφενός λόγω των υψηλών επιτοκίων των στεγαστικών ενυπόθηκων δανείων και αφετέρου λόγω της ανόδου του κόστους κατασκευής.

Σε ενίσχυση της κατανάλωσης, που εκτιμάται από τους οικονομικούς αναλυτές, ότι μπορεί να συμβάλει σε άνοδο του ΑΕΠ κατά +1% με +2%.

Σε άνοδο των εξαγωγών και μείωση των εισαγωγών.

Και σε προσέλκυση νέων κεφαλαίων στη Wall Street από το εξωτερικό, λόγω της αναμενόμενης αποδυνάμωσης του δολαρίου.

Η Wedbush Securities εκτιμά ότι με την τοποθέτηση του Hassett στην προεδρία της Fed, o S&P500 θα εισέλθει σε ένα νέο «bull market» της τάξης του +10% με +15%. Ωστόσο, σημειώνει ότι τόσο το δολάριο, όσο και τα αμερικανικά ομόλογα θα κινηθούν σε ένα περιβάλλον «bear market». Παράλληλα, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Tudor BVI Global Macro Fund, το δολάριο μπορεί να υποχωρήσει κατά 10%, με τον CEO Paul Tudor Jones να υποστηρίζει εδώ και μήνες, ότι η Fed πρέπει να μειώσει άμεσα τα επιτόκια, διότι σε διαφορετική περίπτωση οι ΗΠΑ θα βυθιστούν στην ύφεση εντός του 2026.

Στα «υπέρ» της επιλογής του Kevin Hassett, για τη θέση του προέδρου της Fed οι χρηματιστηριακοί αναλυτές, βάζουν την απρόσκοπτη και αγαστή συνεργασία ανάμεσα στην Fed και τον Λευκό Οίκο, που θα διευκολύνει το ξετύλιγμα της οικονομικής πολιτικής Trump.

Στα «κατά», βάζουν τους κινδύνους από την πλήρη ευθυγράμμιση των πολιτικών της Fed με τις επιταγές Trump και την απουσία μιας ανεξάρτητης τεχνοκρατικής τραπεζικής φωνής, που θα μπορούσε λειτουργεί ως αντίβαρο στις ακραίες επιλογές του Λευκού Οίκου.

Τα τελευταία εικοσιτετράωρα, στη Wall Street κυκλοφορεί η φήμη ότι η «επιλογή του Kevin Hassett» μπορεί και να είναι ένα δόλωμα ή ένα τεστ του Λευκού Οίκου απέναντι στις αγορές. Με τον πρόεδρο Trump να αναμένει τις αντιδράσεις των επενδυτών απέναντι στο όνομα του Hassett, πριν πάρει την τελική του απόφαση. Και δεν αποκλείεται εάν οι αντιδράσεις είναι ισχυρές, να στραφεί προς την Judy Shelton. Μια διακεκριμένη οικονομολόγο και μακροχρόνια σύμβουλο του Αμερικανού προέδρου, με αποφασιστική συμβολή στην εκπόνηση του περίφημου οικονομικού προγράμματος Project 2025 και με σημαντική εμπειρία από διεθνείς οργανισμούς μεταξύ των οποίων και της EBRD (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης). Προς το παρόν αυτή η φήμη δεν επαληθεύεται από τις αποδόσεις των στοιχημάτων των «prediction markets».