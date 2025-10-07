Η Παγκόσμια Τράπεζα αυξάνει την πρόβλεψη για την ανάπτυξη της Κίνας το 2025

Η Παγκόσμια Τράπεζα αναθεώρησε ανοδικά την πρόβλεψή της για την ανάπτυξη της Κίνας το 2025 στο 4,8%, αυξάνοντας παράλληλα τις εκτιμήσεις της για μεγάλο μέρος της περιφέρειας, ωστόσο προειδοποίησε για επιβράδυνση της δυναμικής το επόμενο έτος, επικαλούμενη χαμηλή καταναλωτική και επιχειρηματική εμπιστοσύνη καθώς και αδύναμες νέες παραγγελίες εξαγωγών.

Στη διετής οικονομική έκθεσή της για την περιοχή Ανατολικής Ασίας και Ειρηνικού, που δημοσιεύθηκε την Τρίτη, η Παγκόσμια Τράπεζα ανέφερε ότι πλέον αναμένει η κινεζική οικονομία να αναπτυχθεί κατά 4,2% το 2026, μετά την προηγούμενη εκτίμησή της τον Απρίλιο για ανάπτυξη 4,0% τόσο το 2025 όσο και το 2026.

«Η ανάπτυξη στην Κίνα, τη μεγαλύτερη οικονομία της περιοχής, αναμένεται να επιβραδυνθεί … εξαιτίας της προβλεπόμενης κάμψης των εξαγωγών και της πιθανής μείωσης της δημοσιονομικής τόνωσης, λόγω της αύξησης του δημόσιου χρέους, καθώς και της συνεχιζόμενης διαρθρωτικής επιβράδυνσης», αναφέρουν οι συντάκτες της έκθεσης.

Η Παγκόσμια Τράπεζα εκτιμά ότι η υπόλοιπη περιοχή της Ανατολικής Ασίας και του Ειρηνικού θα αναπτυχθεί κατά 4,4% το 2025 - αύξηση 0,2 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με την προηγούμενη πρόβλεψη - αλλά διατήρησε αμετάβλητη την εκτίμησή της για 4,5% ανάπτυξη το 2026.

Η Τράπεζα απέδωσε τη μειωμένη δυναμική στις αυξημένες εμπορικές τριβές, στην παρατεταμένη αβεβαιότητα της παγκόσμιας οικονομικής πολιτικής και στη χαμηλότερη παγκόσμια ανάπτυξη, επισημαίνοντας ότι η πολιτική και θεσμική αστάθεια, ιδίως στην Ινδονησία και την Ταϊλάνδη, προσθέτει περαιτέρω πίεση.

«Οι επιχειρήσεις υιοθετούν στάση “αναμονής”, καθυστερώντας ή περιορίζοντας τις επενδύσεις παγίου κεφαλαίου», αναφέρει η έκθεση.

Η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη έχει βρεθεί υπό πίεση φέτος λόγω της ριζικής αναδιάρθρωσης της οικονομικής πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Ασία, όπου κυριαρχούν εξαγωγικές οικονομίες, έχει βρεθεί στο επίκεντρο της απρόβλεπτης εμπορικής πολιτικής του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Στοιχεία του Σεπτεμβρίου έδειξαν ότι η βιομηχανική παραγωγή και οι λιανικές πωλήσεις της Κίνας κατέγραψαν τον χαμηλότερο ρυθμό αύξησης σχεδόν σε έναν χρόνο, εντείνοντας τις ενδείξεις ότι η οικονομία απέχει ακόμη από μια σταθερή ανάκαμψη.

Αναλυτές αναμένουν ότι το Πεκίνο θα προχωρήσει σε νέα μέτρα τόνωσης, προκειμένου να αποτρέψει μια απότομη επιβράδυνση της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου και να στηρίξει τον κυβερνητικό στόχο για ετήσια ανάπτυξη «περίπου 5%».

Τέλος, η Παγκόσμια Τράπεζα προέτρεψε τις χώρες της περιοχής να παραμείνουν επικεντρωμένες στις μακροπρόθεσμες προοπτικές, επισημαίνοντας ότι η δημοσιονομική στήριξη της βραχυπρόθεσμης ανάπτυξης ενδέχεται να προσφέρει λιγότερο βιώσιμα οφέλη, σε σύγκριση με βαθύτερες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στο εσωτερικό.