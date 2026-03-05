Τεχνητή Νοημοσύνη

Η Oracle σχεδιάζει να προχωρήσει σε χιλιάδες απολύσεις, καθώς αντιμετωπίζει οικονομική κρίση λόγω της μαζικής επέκτασης του κέντρου δεδομένων Τεχνητής Νοημοσύνης, μετέδωσε το Bloomberg την Πέμπτη.

Το δημοσίευμα αναφέρει πως το τελευταίο χρονικό διάστημα η Oracle αναδείχθηκε σε μεγάλο «παίχτη» στον τομέα της ενοικίασης υπολογιστικής ισχύος, εν μέρει χάρη στη συμφωνία ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την OpenAI.

Ωστόσο, οι επενδυτές έχουν αρχίσει να ανησυχούν για το πώς θα χρηματοδοτήσει την επέκταση των data center που απαιτείται για την εξυπηρέτηση της OpenAI και άλλων πελατών, συμπεριλαμβανομένων των xAI και Meta του Ίλον Μασκ.

Τον Δεκέμβριο, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι αναμένει οι κεφαλαιουχικές δαπάνες για το οικονομικό έτος 2026 να είναι 15 δισ. δολάρια υψηλότερες από τα 35 δισ. δολάρια που είχε εκτιμήσει η εταιρεία κατά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου.

Οι απολύσεις θα επηρεάσουν όλα τα τμήματα της Oracle και ενδέχεται να εφαρμοστούν ήδη από αυτό το μήνα. Ορισμένες περικοπές θα στοχεύουν σε κατηγορίες θέσεων εργασίας που η εταιρεία αναμένει ότι θα συρρικνωθούν λόγω της AI.

Σύμφωνα με το Bloomberg, οι προγραμματισμένες περικοπές αναμένεται να έχουν ευρύτερη εμβέλεια από τις τυπικές κυλιόμενες περικοπές θέσεων εργασίας της Oracle.

Αυτή την εβδομάδα, η Oracle ανακοίνωσε εσωτερικά ότι θα επανεξετάσει πολλές από τις ανοιχτές θέσεις εργασίας στο τμήμα cloud της, επιβραδύνοντας ή παγώνοντας ουσιαστικά τη διαδικασία πρόσληψης.

Η εταιρεία είχε περίπου 162.000 υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης στις 31 Μαΐου 2025, σύμφωνα με την ετήσια αναφορά της στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ.