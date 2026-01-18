Η Νότια Κορέα θα επιδιώξει ευνοϊκούς όρους για τους αμερικανικούς δασμούς στις εισαγωγές τσιπ μνήμης, δήλωσε σήμερα ένας εκπρόσωπος του προεδρικού γραφείου στη διάρκεια μιας τηλεοπτικής ενημέρωσης.

Η Νότια Κορέα δημοσιοποίησε την προηγούμενη χρονιά ένα κοινό πληροφοριακό δελτίο για την εμπορική συμφωνία της με τις ΗΠΑ, συμπεριλαμβάνοντας όρους που διασφαλίζουν ότι η Νότια Κορέα δεν θα λάβει καταχρηστική διαχείριση από την επιβολή αμερικανικών δασμών εισαγωγής στα μικροκυκλώματα που εξάγει στην αμερικανική αγορά, σε σύγκριση με σημαντικούς ανταγωνιστές της.

Την παραπάνω απάντηση έδωσε ο ίδιος εκπρόσωπος, όταν ερωτήθηκε σχετικά με την ανακοίνωση της κυβέρνησης Τραμπ για την επιβολή δασμών στα τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης.

Το Σαββάτο, ο υπουργός Εμπορίου της Νότιας Κορέας δήλωσε ότι οι αμερικανικοί δασμοί σε μερικά τεχνολογικά εξελιγμένα τσιπ υπολογιστών θα έχουν περιορισμένες συνέπειες στις νοτιοκορεατικές εταιρίες.

Οι νοτιοκορεατικές εταιρίες Samsung Electronics και SK Hynix συμπεριλαμβάνονται στη λίστα των εταιριών με τη μεγαλύτερη παραγωγή μικροκυκλωμάτων μνήμης σε παγκόσμιο επίπεδο.