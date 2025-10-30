Η Nexperia απειλεί την παραγωγή αυτοκινήτων - Νέα προβλήματα εφοδιασμού στις αυτοκινητοβιομηχανίες

Οι παγκόσμιοι κατασκευαστές αυτοκινήτων αγωνίζονται να βρουν τσιπ και να ελέγξουν με τους προμηθευτές τους αν έχουν επαρκή αποθέματα, καθώς η επιδείνωση της κρίσης εφοδιασμού ημιαγωγών που σχετίζεται με την ολλανδική εταιρεία Nexperia απειλεί την παραγωγή αυτοκινήτων.

Το Πεκίνο απαγόρευσε τις εξαγωγές των προϊόντων της Nexperia από την Κίνα, μετά την κατάληψη του ελέγχου της εταιρείας κατασκευής τσιπ από την ολλανδική κυβέρνηση τον περασμένο μήνα, επικαλούμενη ανησυχίες σχετικά με τη μεταφορά τεχνολογίας στην κινεζική μητρική εταιρεία Wingtech, η οποία έχει χαρακτηριστεί από τις ΗΠΑ ως πιθανός κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια.

Η Nissan Motor και η Mercedes-Benz είναι μεταξύ των αυτοκινητοβιομηχανιών που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την αβέβαιη κατάσταση εφοδιασμού, με τη Nissan να δηλώνει ότι διαθέτει επαρκή ποσότητα τσιπ μέχρι την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου, δηλαδή σε λίγες μόνο ημέρες.

Η Honda ανέστειλε την παραγωγή σε ένα εργοστάσιο στο Μεξικό την Τρίτη και έχει ήδη αρχίσει να προσαρμόζει την παραγωγή στις ΗΠΑ και τον Καναδά, σύμφωνα με εκπρόσωπο της εταιρείας.

Ορισμένοι κατασκευαστές στη Βραζιλία ενδέχεται να αναγκαστούν να διακόψουν τις δραστηριότητές τους εντός δύο έως τριών εβδομάδων, εάν η κρίση συνεχιστεί, σύμφωνα με κυβερνητικό αξιωματούχο της χώρας.

Τα τσιπ της Nexperia χρησιμοποιούνται ευρέως σε εξαρτήματα αυτοκινήτων, καθιστώντας την κρίση εφοδιασμού την τελευταία πρόκληση για μια βιομηχανία που ήδη αντιμετωπίζει τους αμερικανικούς δασμούς και τους κινεζικούς περιορισμούς στις εξαγωγές σπάνιων γαιών.

«Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα», δήλωσε ο Γουλιάμ Κάρτερ, Chief Performance Officer της Nissan, σε δημοσιογράφους στο Japan Mobility Show στο Τόκιο την Τετάρτη. «Προς το παρόν δεν έχουμε πλήρη εικόνα της κατάστασης».

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η αυτοκινητοβιομηχανία ήταν «εντάξει μέχρι την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου» όσον αφορά την προμήθεια τσιπ.

Ακόμα και αν οι αυτοκινητοβιομηχανίες είχαν πάρει το μάθημά τους από την έλλειψη της εποχής του COVID και είχαν αποθηκεύσει τσιπ, εξακολουθούσαν να είναι στο έλεος των προμηθευτών τους, συμπεριλαμβανομένων των μικρότερων, είπε. Αν και ήταν δυνατό να υπάρχει ορατότητα στους μεγαλύτερους προμηθευτές «Tier 1», αυτό έγινε πιο δύσκολο πιο κάτω στην αλυσίδα εφοδιασμού, είπε.

Ο Μαρκ Γουίντερχοφ, διευθύνων σύμβουλος της αμερικανικής εταιρείας κατασκευής ηλεκτρικών οχημάτων Lucid , δήλωσε ότι η ομάδα μηχανικών της εταιρείας είχε βρει εναλλακτικές πηγές εφοδιασμού και ότι ο αντίκτυπος στα σχέδια παραγωγής είχε αναβληθεί.

Προς αναζήτηση προμηθειών

«Είναι αυτονόητο ότι ψάχνουμε σε όλο τον κόσμο για εναλλακτικές λύσεις», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Mercedes-Benz, Όλα Καλένιους, προσθέτοντας ότι η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία είναι «καλυμμένη» για το βραχυπρόθεσμο μέλλον. Αυτό διαφέρει από την τελευταία κρίση των τσιπ, επειδή τώρα το ζήτημα έχει πολιτικές ρίζες και θα απαιτήσει πολιτική λύση.

Είναι επίσης μια υπενθύμιση ότι οι παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού καθιστούν τους κατασκευαστές ευάλωτους στις παγκόσμιες εμπορικές τριβές.

«Σε ένα σύγχρονο αυτοκίνητο υψηλής τεχνολογίας, έχεις σχεδόν και τις πέντε ηπείρους μέσα», είπε ο Καλένιους.

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες εξετάζουν τώρα τη διακοπή της παραγωγής ή τη χρήση εναλλακτικών εξαρτημάτων για να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις, δήλωσε ο Κλαους Σμιτς, συνεργάτης της εταιρείας συμβούλων Arthur D. Little.

Τελικά, όμως, οι εταιρείες – και οι κυβερνήσεις – θα θελήσουν να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την Κίνα για να βρουν μια λύση.

«Σίγουρα, οι εταιρείες θα διαπραγματευτούν τώρα με την Κίνα. Οι κυβερνήσεις διαπραγματεύονται με την Κίνα, με πιο εμφανή την κυβέρνηση των ΗΠΑ» είπε ο Σμιτς.

«Πρέπει να δούμε τις πραγματικές επιπτώσεις, αλλά είναι πολύ πιθανό να πρόκειται για μια αρκετά κρίσιμη κατάσταση».