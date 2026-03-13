Η Moody's διατήρησε το Βaa3 για την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας - Σταθερό το outlook

Ο αμερικανικός οίκος αξιολόγησης Moody's διατήρησε την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας στη βαθμίδα Baa3, επιβεβαιώνοντας παράλληλα τις σταθερές προοπτικές για την ελληνική οικονομία.

Στην έκθεσή του, ο οίκος επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη αξιολόγηση και το σταθερό outlook στηρίζονται στη συνεπή πορεία μεταρρυθμίσεων που έχει ακολουθήσει η χώρα τα τελευταία χρόνια. Οι παρεμβάσεις αυτές, σύμφωνα με την ανάλυση, έχουν οδηγήσει σε σαφείς βελτιώσεις στους θεσμούς και στη λειτουργία της διακυβέρνησης, ενώ παράλληλα έχουν ενισχύσει το επενδυτικό περιβάλλον και έχουν συμβάλει στην εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι, αν και το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ αναμένεται να συνεχίσει να μειώνεται σημαντικά, θα παραμείνει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Ωστόσο, η ευνοϊκή διάρθρωση του ελληνικού χρέους, σε συνδυασμό με τα υψηλά ταμειακά διαθέσιμα του Δημοσίου, λειτουργούν ως σημαντικοί παράγοντες εξισορρόπησης των κινδύνων.

Η έκθεση υπογραμμίζει ακόμη ότι η ελληνική οικονομία παρουσιάζει ισχυρή ικανότητα απορρόφησης των διαθέσιμων ευρωπαϊκών πόρων, οι οποίοι, σε συνδυασμό με την αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων, αναμένεται να στηρίξουν την αναπτυξιακή δυναμική της χώρας τα επόμενα χρόνια. Παράλληλα, η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων εκτιμάται ότι θα ενισχύσει περαιτέρω τους ρυθμούς ανάπτυξης, αντισταθμίζοντας εν μέρει τις πιέσεις που προκαλούν οι αρνητικές δημογραφικές τάσεις.

Όσον αφορά τα δημόσια οικονομικά, η Ελλάδα εξακολουθεί να καταγράφει καλύτερες επιδόσεις από τις αρχικές προβλέψεις μετά την περίοδο της πανδημίας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του οίκου, το πρωτογενές πλεόνασμα για το 2025 αναμένεται να διαμορφωθεί στο 4,4% του ΑΕΠ, αποτέλεσμα της ισχυρής οικονομικής δραστηριότητας, των ιδιαίτερα αυξημένων φορολογικών εσόδων και της αυστηρής δημοσιονομικής διαχείρισης. Η επίδοση αυτή ακολουθεί το εξαιρετικό αποτέλεσμα του 2024, όταν το πρωτογενές πλεόνασμα έφτασε στο 4,7% του ΑΕΠ, συμβάλλοντας στη μείωση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ περίπου στο 154% μέχρι το τέλος της χρονιάς.