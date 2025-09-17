Η μετεωρική άνοδος και οι απίθανες διακυμάνσεις των κινεζικών μετοχών

Το γεγονός πως οι κινεζικοί χρηματιστηριακοί δείκτες βρίσκονται στα υψηλότερα σημεία της τελευταίας τριετίας δεν πρέπει να εκπλήσσει κανέναν, αφού κάτι αντίστοιχο συμβαίνει στα περισσότερα διεθνή χρηματιστήρια.

Πέρα από αυτό όμως, η μεγάλη πρόσφατη άνοδος των κινεζικών μετοχών που διαπραγματεύονται στην Σανγκάη, το Σενζέν, το Χονγκ Κονγκ και την Νέα Υόρκη βασίζεται και σε κάποιους άλλους παράγοντες που έχουν μεγαλύτερη σχέση με την ίδια την Κίνα. Περίπου οκτώ μήνες μετά την ιστορική συνάντηση του προέδρου Xi Jinping με έναν μεγάλο αριθμό ανώτατων στελεχών κινεζικών επιχειρήσεων, φαίνεται πως οι επενδυτές έχουν πειστεί πλέον πως το κράτος θα είναι περισσότερο φιλικό προς αυτές.

Οι επενδυτές έχουν πλέον εμπιστοσύνη στις προοπτικές των εταιρειών και θεωρούν πως θα καταφέρουν να κινηθούν δυναμικά προς την τεχνολογική και επιστημονική πρωτοπορία βασιζόμενες στις δικές τους δυνάμεις παρά τα εμπόδια που τους βάζουν οι ΗΠΑ με τους διάφορους περιορισμούς που επιβάλλουν κατά καιρούς.

Αυτή η αίσθηση, σε συνδυασμό με τις παγκόσμιες εξελίξεις στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, της ρομποτικής και της βιοτεχνολογίας, έχει δώσει σημαντική ώθηση στις μετοχές των περισσότερων κινεζικών εταιρειών των παραπάνω τομέων, μικρών και μεγάλων.

Αυτό είναι εύκολο να το διαπιστώσουμε ρίχνοντας μία γρήγορη ματιά. Η μετοχή του γνωστού τεχνολογικού κολοσσού Alibaba (BABA NYSE, 9988 HONG KONG) είναι 90,85% πάνω από την αρχή της χρονιάς και 32,41% μέσα στις τελευταίες 30 ημέρες (υπολογίσαμε τις διαφορές με βάση τις τιμές του ADR της μετοχής στην Νέα Υόρκη).

Η άνοδος αυτή εξηγείται από την πολύ έντονη παρουσία της εταιρείας στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης και τις μεγάλες επενδύσεις της στον τομέα. Με τον ίδιο τομέα έχει έμμεσα σχέση μία από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις αυτής της περιόδου, δηλαδή η Cambricon Technologies Corporation (688256 Shanghai), η οποία δραστηριοποιείται έντονα στον κλάδο των μικροεπεξεργαστών και από πολλούς θεωρείται πως θα είναι η κινεζική απάντηση στην αμερικανική Nvidia και στην κυριαρχία της στον τομέα των microchips για συστήματα ΤΝ.

Η μετοχή της έχει ανεβεί κατά 553% από τον περσινό Σεπτέμβριο αλλά το μεγαλύτερο μέρος της ανόδου έχει πραγματοποιηθεί μέσα στις τελευταίες 30 μέρες, καθώς οι επενδυτές έχουν αρχίσει και γίνονται πολύ πιο αισιόδοξοι.

Έτσι, η μετοχή της Cambricon είναι ανεβασμένη κατά 55,91% από τα μέσα του Αυγούστου. Στον τομέα της βιοτεχνολογίας, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό της 3SBio Inc (1530 Hong Kong, TRSBF pink sheets New York), μίας από τις πιο γνωστές κινεζικές εταιρείες του τομέα.

Η σημαντική συμφωνία που έκανε με την αμερικανική Pfizer έχει βοηθήσει πολύ την μετοχή της εταιρείας, η οποία έχει σημειώσει άνοδο 422,17% από την αρχή του χρόνου.

Επιστρέφοντας στον τομέα της τεχνολογίας, βρίσκουμε την Victory Giant Technology (300476 Shenzhen), μία μεγάλη εταιρεία στον χώρο των ηλεκτρονικών η οποία κατασκευάζει και σημαντικά εξαρτήματα για ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Η μετοχή της έχει ανεβεί κατά 724,40% από την αρχή του χρόνου και ένα σημαντικό μέρος της έχει πραγματοποιηθεί τις τελευταίες 30 μέρες, με ποσοστό ανόδου 50,41% ενώ το τελευταίο πενθήμερο έχει ανεβεί κατά 33,71%.

Σημαντική άνοδο τις τελευταίες μέρες έχει σημειώσει και η Hygon Information Technology (688041 Shanghai) η οποία κατασκευάζει εξαρτήματα για μικροεπεξεργαστές υψηλής τεχνολογίας που χρησιμοποιούνται από τα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης.

Το μεγάλο ενδιαφέρον των επενδυτών για τις κινεζικές επιχειρήσεις του τομέα των μικροεπεξεργαστών, όπως είδαμε και στην περίπτωση της Cambricon, έφτασε τις τελευταίες μέρες και στην Hygon, η οποία έχει ανεβεί κατά 59,89% τις τελευταίες 30 μέρες και κατά 40,97% το τελευταίο πενθήμερο.

Όπως διαβάζουμε στον διεθνή οικονομικό Τύπο, παρά το ότι διατυπώνονται φόβοι για υπερθέρμανση της αγοράς, μεγάλο μέρος των αναλυτών εκτιμά πως η ανοδική κίνηση έχει γερές βάσεις παρά την μεγάλη ποσοστιαία άνοδο πολλών μετοχών, καθώς οι προοπτικές τους είναι θετικές και η άνοδός τους έχει ξεκινήσει από χαμηλή βάση, αφού για πολύ καιρό οι κινεζικές μετοχές ήταν κυριολεκτικά στα «αζήτητα».

Αυτό σίγουρα ισχύει για μετοχές όπως η Alibaba, η οποία βρίσκεται 42% κάτω από τα υψηλά των τελευταίων πέντε ετών, αλλά και για άλλες μεγάλες και μικρές κινεζικές εταιρείες.

Υπάρχουν όμως ορισμένες περιπτώσεις που κυριολεκτικά βγάζουν μάτια και είναι σχεδόν βέβαιο πως περιέχουν μεγάλη δόση κερδοσκοπίας.

Εμείς θα αναφερθούμε σε δύο από αυτές. Η μία είναι η εταιρεία QMMM Holdings Limited (QMMM NASDAQ), η οποία έχει την έδρα της στο Χονγκ Κονγκ και έχει κλέψει κυριολεκτικά την παράσταση στο χρηματιστήριο Nasdaq. Μία γρήγορη ματιά στα στοιχεία του Bloomberg μας δείχνει πως η τιμή της τις τελευταίες 52 εβδομάδες έχει κυμανθεί από τα 0,54 έως τα 303 δολάρια, ενώ στο διάγραμμα του Yahoo Finance βλέπουμε πως στις 8 Σεπτεμβρίου η μετοχή ήταν κοντά στα 8 δολάρια και την επόμενη μέρα ανέβηκε μέχρι τα 303 για να υποχωρήσει τις επόμενες ημέρες μέχρι τα 62 περίπου δολάρια, ενώ λίγο πριν την λήξη της χρηματιστηριακής συνεδρίασης Τρίτης 16ης Σεπτεμβρίου βρίσκεται κάπου στα 84 δολάρια.

Όπως μπορούμε να μάθουμε μετά από μία μικρή αναζήτηση, η εκτόξευση της μετοχής οφείλεται σε κάποιες ανακοινώσεις για την αλλαγή στρατηγικής της επιχείρησης, η οποία μάλλον στρέφεται σε δραστηριότητες σχετικές με την Τεχνητή Νοημοσύνη και τα κρυπτονομίσματα.

Το τι κάνει μέχρι τώρα δεν είναι πολύ εύκολο να το βρούμε, η ουσία όμως είναι πως αυτή την στιγμή η άνοδος από την αρχή του χρόνου είναι της τάξης του 6,461% και από τις 16 Αυγούστου 2.888%.

Η άλλη περίπτωση που μας έκανε μεγάλη εντύπωση είναι αυτή της TransThera Sciences (2617 Hong Kong), μίας εταιρείας βιοτεχνολογίας η οποία μπήκε στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ στις 23 Ιουνίου με τιμή εγγραφής τα 13,15 δολάρια Χονγκ Κονγκ.

Η εταιρεία, όπως διαβάζουμε στο Bloomberg, έχει 121 υπαλλήλους αλλά έχει μηδενικό κύκλο εργασιών και βέβαια είναι ζημιογόνα, καθώς τα προϊόντα της βρίσκονται ακόμα στην διαδικασία των κλινικών δοκιμών.

Παρόλα αυτά, οι τοπικοί επενδυτές όρμησαν πάνω στην μετοχή τις τελευταίες μέρες και την ανέβασαν σημαντικά ανεβάζοντας την χρηματιστηριακή της αξία πάνω από αυτήν καταξιωμένων εταιρειών του κλάδου.

Χθες το πρωί ένα άρθρο του Bloomberg ασχολήθηκε με την μετεωρική άνοδο της μετοχής εταιρείας, η οποία είχε φθάσει κάποια στιγμή την τιμή των 679,5 δολαρίων Χονγκ Κονγκ, κάτι που μεταφραζόταν σε χρηματιστηριακή αξία πάνω από 250 δισεκατομμύρια δολάρια Χονγκ Κονγκ δηλαδή πάνω από 30 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ και σε άνοδο 5.167% από την τιμή εισόδου στο χρηματιστήριο.

Όπως παρατηρούσαν οι συντάκτες του άρθρου, η μοναδική λογική εξήγηση για αυτή την άνοδο ήταν η αχαλίνωτη κερδοσκοπία κάποιων συναλλασσομένων. Μερικές ώρες αργότερα, όταν έκλεισε η συνεδρίαση του χρηματιστηρίου του Χονγκ Κονγκ, η μετοχή είχε υποχωρήσει στα 192 δολάρια Χονγκ Κονγκ, επιβεβαιώνοντας πλήρως αυτές τις εκτιμήσεις.

Αυτό δεν σημαίνει βέβαια πως το μεγάλο ράλι των κινεζικών μετοχών είναι όλο βασισμένο σε κερδοσκοπική μανία, αυτό είναι βέβαιο πως δεν ισχύει.

Είναι φανερό όμως πως σε κάποιους τομείς της αγοράς έχουν αρχίσει να εμφανίζονται τέτοια φαινόμενα, τα οποία έχει παρατηρηθεί ιστορικά πως πολύ συχνά προηγούνται πτωτικών κινήσεων σε χρηματιστήρια που έχουν ανεβεί δυνατά.

Ας έχουν λοιπόν τα μάτια τους ανοικτά όσοι αποφασίσουν να ασχοληθούν με τις κινεζικές μετοχές, χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν πρέπει να προσέχουν ιδιαίτερα και όσοι περιορίζουν την ενασχόλησή τους στη Wall Street και τις άλλες δυτικές αγορές! Η άγρια κερδοσκοπία δεν είναι μόνο κινεζικό προνόμιο.