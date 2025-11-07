Η Meta Platforms ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι θα επενδύσει 600 δισεκατομμύρια δολάρια στις υποδομές και στις θέσεις εργασίας των Ηνωμένων Πολιτειών μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, δίνοντας έμφαση στα κέντρα δεδομένων Τεχνητής Νοημοσύνης (AI data centers), καθώς η εταιρεία επιταχύνει τα σχέδιά της για την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ο «κολοσσός» των κοινωνικών δικτύων έχει εντείνει τη στρατηγική του γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη, θέτοντας ως στόχο την επίτευξη της υπερνοημοσύνης (superintelligence) – ενός θεωρητικού ορίου όπου οι μηχανές ξεπερνούν τη νοημοσύνη του ανθρώπου.

Η εταιρεία έχει ήδη δεσμεύσει εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια για την κατασκευή πολλών μεγάλων κέντρων δεδομένων AI και σχεδιάζει να αυξήσει τις δαπάνες της ώστε να καλύψει τις αυξανόμενες υπολογιστικές της ανάγκες.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Meta, Mark Zuckerberg, είχε προηγουμένως συζητήσει αυτό το επενδυτικό σχέδιο με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια δείπνου στον Λευκό Οίκο τον Σεπτέμβριο, όπου δεσμεύτηκε ότι «τουλάχιστον 600 δισεκατομμύρια δολάρια» θα επενδυθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες τα επόμενα χρόνια.

Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης ανακοίνωσης αποτελεσμάτων της Meta, ο Zuckerberg εξήγησε τη στρατηγική της εταιρείας για την ενίσχυση της υπολογιστικής της ικανότητας, δηλώνοντας ότι πρόκειται για «τη σωστή στρατηγική, ώστε να ενισχύσουμε επιθετικά τη χωρητικότητά μας εκ των προτέρων και να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο αισιόδοξα σενάρια».