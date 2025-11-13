Πάρα τη σχετική ευφορία που προκάλεσε στις χρηματιστηριακές αγορές η λήξη του «παγώματος» (shutdown) της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ -μετά και από την υπογραφή του νόμου από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ-, οι αναλυτές εμφανίζονται επιφυλακτικοί για το κατά πόσο η λύση του πολιτικού αδιεξόδου στην Ουάσινγκτον μπορεί να επηρεάζει το κόστος δανεισμού στη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

Ενόψει της προσεχούς συνεδρίασης της νομισματικής επιτροπής της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ (FOMC), οι αγορές δίνουν 49,6 πιθανότητες για μια μείωση των επιτοκίων της Fed κατά 25 μονάδες βάσης, ενώ το 50,4% εκτιμά πως τα επιτόκια θα παραμείνουν στα τρέχοντα επίπεδα, σύμφωνα με το FedWatch του CME Group.

Σημειώνεται πως προ την προηγούμενη εβδομάδα οι πιθανότητες για μείωση κατά 25 μονάδες βάσης ήταν στο 62,8%, ενώ μέσα στον Οκτώβριο έφτασαν το 96%

Υπενθυμίζεται πως η Fed προχώρησε στις δύο τελευταίες συνεδριάσεις της σε διαδοχικές μειώσεις των επιτοκίων της, με τον επικεφαλής της τράπεζας, Τζερόμ Πάουελ, να τονίζει τον προηγούμενο μήνα πως η Fed δεν μπορεί να προκαταλάβει μια απόφαση για μείωση των επιτοκίων της τον Δεκέμβριο, λόγω της έλλειψης των ομοσπονδιακών στοιχείων για την πορεία της αμερικανικής οικονομίας που προκάλεσε το shutdown.

Η προσοχή πλέον -και μετά τη λήξη του shutdown- θα στραφεί στα μάκρο που θα ανακοινώνονται μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου (συνεδρίαση της FOMC) και στο κατά πόσο αυτά τα στοιχεία θα «δείξουν» στις επόμενες προθέσεις της Fed για αλλαγές στη νομισματική της πολιτική.