ΗΠΑ: Τέλος στο shutdown, αλλά οι βαθιές πολιτικές διαιρέσεις παραμένουν

Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών ετοιμάζεται να επανέλθει σε λειτουργία την Πέμπτη, έπειτα από το μεγαλύτερο σε διάρκεια «λουκέτο» στην ιστορία της χώρας, που προκάλεσε χάος στις αερομεταφορές, διέκοψε τη στήριξη τροφίμων σε χαμηλόμισθους Αμερικανούς και άφησε πάνω από ένα εκατομμύριο εργαζόμενους απλήρωτους για περισσότερο από έναν μήνα.

Ωστόσο, τα βαθιά πολιτικά ρήγματα που προκάλεσαν την 43ήμερη διακοπή λειτουργίας παραμένουν άλυτα.

Περιορισμένες ασφαλιστικές δικλίδες στο νέο πακέτο χρηματοδότησης

Το πακέτο χρηματοδότησης περιλαμβάνει ελάχιστες εγγυήσεις που να περιορίζουν τον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ από το να παγώνει δαπάνες – μια τακτική που η κυβέρνησή του έχει ακολουθήσει επανειλημμένα, αμφισβητώντας την αρμοδιότητα του Κογκρέσου επί των δημόσιων οικονομικών.



Επιπλέον, το πακέτο δεν επιλύει το ζήτημα των επιδοτήσεων υγείας που οδήγησαν τους Δημοκρατικούς της Γερουσίας να προκαλέσουν το κλείσιμο εξαρχής.

Το «shutdown» ανέδειξε και εσωτερικές αντιθέσεις εντός του Δημοκρατικού Κόμματος – ανάμεσα στη φιλελεύθερη πτέρυγα, που απαιτεί σκληρή στάση απέναντι στον Τραμπ, και τους μετριοπαθείς, που θεωρούν πως έχουν περιορισμένα περιθώρια όσο οι Ρεπουμπλικανοί ελέγχουν και τα δύο σώματα του Κογκρέσου.



Ο ηγέτης των Δημοκρατικών στη Γερουσία Τσακ Σούμερ δέχεται πιέσεις να παραιτηθεί, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος ψήφισε κατά της συμφωνίας.



Επιστροφή σταδιακά στην κανονικότητα

Οι ομοσπονδιακοί υπάλληλοι, που εργάστηκαν χωρίς αμοιβή, θα αρχίσουν να λαμβάνουν αναδρομικούς μισθούς το Σάββατο, με όλα τα ποσά να έχουν καταβληθεί έως την Τετάρτη, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.



Οι υπηρεσίες που απέλυσαν προσωπικό κατά τη διάρκεια του κλεισίματος πρέπει να ανακαλέσουν τις απολύσεις μέσα σε πέντε ημέρες, όπως ανακοίνωσε το Ομοσπονδιακό Γραφείο Προσωπικού.



Οι Αμερικανοί κατανέμουν τις ευθύνες

Καμία πολιτική παράταξη δεν φαίνεται να βγαίνει κερδισμένη. Σύμφωνα με δημοσκόπηση Reuters/Ipsos, το 50% των Αμερικανών αποδίδει την ευθύνη για το shutdown στους Ρεπουμπλικανούς, ενώ το 47% θεωρεί υπεύθυνους τους Δημοκρατικούς. Η επιστροφή στην κανονικότητα ενδέχεται να είναι προσωρινή, καθώς η συμφωνία χρηματοδοτεί την κυβέρνηση μόνο έως τις 30 Ιανουαρίου, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέου κλεισίματος στις αρχές του επόμενου έτους.



Η μάχη για τις επιδοτήσεις υγείας

Οι Δημοκρατικοί βρέθηκαν σε ασυνήθιστη θέση, καθώς τα τελευταία χρόνια οι Ρεπουμπλικανοί ήταν εκείνοι που προκαλούσαν παρόμοιες κρίσεις. Ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι στη φετινή σύγκρουση έλειψε η συζήτηση για το εθνικό χρέος των 38 τρισ. δολαρίων, το οποίο αναμένεται να αυξάνεται κατά 1,8 τρισ. ετησίως.

Οι Γερουσιαστές των Δημοκρατικών υποστήριξαν ότι το οικονομικό κόστος του κλεισίματος – με τη διακοπή παροχών και τους καθυστερημένους μισθούς – άξιζε τον κόπο, για να αναδείξουν το ζήτημα των αυξήσεων στις τιμές της ασφάλισης υγείας που επηρεάζουν περίπου 24 εκατομμύρια πολίτες.



«Η υγειονομική περίθαλψη του αμερικανικού λαού είναι ένας αγώνας που αξίζει να δώσουμε, και είμαι περήφανος που οι Δημοκρατικοί κρατήσαμε ενωμένο μέτωπο», δήλωσε ο βουλευτής Χανκ Τζόνσον από την Τζόρτζια.

Οι Δημοκρατικοί δεν εξασφάλισαν καμία δέσμευση για τις επιδοτήσεις – μόνο μια υπόσχεση για διεξαγωγή ψηφοφορίας στη Γερουσία, χωρίς εγγύηση ότι θα εγκριθεί ή ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων θα την εξετάσει.



Ωστόσο, υποστηρίζουν ότι κατάφεραν να φέρουν στο προσκήνιο το ζήτημα, σε μια περίοδο που η ακρίβεια αποτελεί κύριο μέλημα των πολιτών, ενώ οι Ρεπουμπλικανοί κινδυνεύουν με πολιτικό κόστος αν δεν λάβουν μέτρα για να αποτρέψουν την άνοδο των τιμών ασφάλισης – οι οποίες, ειρωνικά, επηρεάζουν κυρίως πολιτείες που ελέγχουν οι ίδιοι.

Ρεπουμπλικανοί: «Να απαγορευτεί δια νόμου το κλείσιμο του κράτους»

Οι Ρεπουμπλικανοί, από την πλευρά τους, υιοθέτησαν αυτή τη φορά επιχειρήματα που συνήθως προβάλλουν οι Δημοκρατικοί: ότι το κόστος των διακοπών λειτουργίας δεν αξίζει.



«Πρέπει να απαγορευτεί δια νόμου κάθε μελλοντικό shutdown», δήλωσε ο βουλευτής Μπράιαν Φιτζπάτρικ, μετριοπαθής Ρεπουμπλικανός. «Είναι παραλογισμός να χρησιμοποιούμε το κλείσιμο της κυβέρνησης ως μοχλό πολιτικής πίεσης».

Επαναφορά πτήσεων και κοινωνικών παροχών

Το σύστημα αερομεταφορών των ΗΠΑ έχει αρχίσει να επανέρχεται στην ομαλότητα, μετά από χιλιάδες ακυρώσεις πτήσεων που προκλήθηκαν λόγω υψηλής απουσίας ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας.



Παράλληλα, 42 εκατομμύρια Αμερικανοί δεν θα χρειάζεται πλέον να ανησυχούν για το αν θα λάβουν τα επιδόματα τροφίμων SNAP, καθώς εκπρόσωπος του Υπουργείου Γεωργίας (USDA) ανακοίνωσε ότι οι περισσότερες πολιτείες θα λάβουν πλήρη χρηματοδότηση εντός 24 ωρών από την επαναλειτουργία της κυβέρνησης.

Το «λουκέτο» ανάγκασε εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους να δουλεύουν χωρίς μισθό, ενώ άλλοι, θεωρούμενοι μη απαραίτητοι, τέθηκαν σε αναστολή.



Παρότι όλοι δικαιούνται αναδρομική πληρωμή βάσει νόμου του 2019, ο Λευκός Οίκος του Τραμπ απείλησε να την καθυστερήσει για ορισμένους υπαλλήλους.

Κατά τη διάρκεια της διακοπής, ο Τραμπ προσπάθησε να απολύσει χιλιάδες ομοσπονδιακούς υπαλλήλους, εφαρμόζοντας την απειλή του να περικόψει προγράμματα που υποστηρίζουν οι Δημοκρατικοί.



Η συμφωνία για τον τερματισμό του shutdown διατηρεί αυτούς τους εργαζόμενους στις θέσεις τους και παγώνει τα σχέδια περικοπών του προέδρου ως το τέλος Ιανουαρίου.



Ο Τραμπ παραμένει σε πορεία μείωσης του ομοσπονδιακού προσωπικού κατά 300.000 άτομα, από τα 2,2 εκατομμύρια συνολικά, έως το τέλος του έτους.

Οικονομικές επιπτώσεις και απώλειες που δεν θα ανακτηθούν

Η διακοπή λειτουργίας εμπόδισε την κυβέρνηση να δημοσιεύσει κρίσιμα οικονομικά στοιχεία, αφήνοντας επενδυτές και την Ομοσπονδιακή Τράπεζα (Fed) να κινούνται στα τυφλά ως προς την κατάσταση της μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου.



Επιπλέον, το shutdown ανησύχησε τους καταναλωτές ενόψει της εορταστικής περιόδου, ενώ το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου (CBO) εκτίμησε ότι προκάλεσε καθυστέρηση δαπανών ύψους 50 δισ. δολαρίων και πτώση του ΑΕΠ κατά 1,5 ποσοστιαία μονάδα.



Παρότι η CBO προβλέπει σχετική ανάκαμψη της οικονομίας μετά το τέλος του shutdown, έως και 14 δισ. δολάρια χαμένης οικονομικής δραστηριότητας δεν πρόκειται να ανακτηθούν.