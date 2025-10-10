NVIDIA-HUAWEI

Το Πεκίνο έχει εντείνει τις προσπάθειες του να προσελκύσει πίσω ξένα κεφάλαια εν μέσω της μείωσης των εισερχόμενων επενδύσεων, αλλά οι παγκόσμιοι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί απέναντι σε θεμελιώδεις περιορισμούς: Τον ασφυκτικό πολλές φορές έλεγχο του Πεκίνου στις ροές κεφαλαίων και την έλλειψη σαφήνειας πολιτικής.

Παρόλο που το Πεκίνο έχει επιδιώξει να αντιστρέψει τις εντυπώσεις μέσω της δέσμευσης του να «ανοίξει» περαιτέρω την οικονομία στις ξένες επενδύσεις, εντούτοις η ατμόσφαιρα ανησυχίας αποδεικνύεται ότι είναι δύσκολο να ξεπεραστεί από την επενδυτική κοινότητα.

Γίνονται όμως κάποια βήματα αλλά με σαφείς περιορισμούς. Τι εννούμε;

Για τους ξένους επενδυτές, το μήνυμα από τη Σύνοδο Κορυφής του Ινστιτούτου Milken για την Ασία στη Σιγκαπούρη ήταν σαφές: Η Κίνα παραμένει πολύ μεγάλη για να αγνοηθεί, αλλά πολύ ελεγχόμενη και αδιαφανής για να την εμπιστευτεί κανείς πλήρως.

Η δήλωση του Charles Li, ιδρυτή και προέδρου της Micro Connect, μιας εταιρείας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στο Χονγκ Κονγκ και πρώην στέλεχος του Χρηματιστηρίου του Χονγκ Κονγκ είναι κάτι παραπάνω από ενδεικτική: «Στην Κίνα όλα «προστατεύονται» με την άρνηση της ελευθερίας στους καταθέτες να μεταφέρουν τα χρήματά τους μακριά.Προτεραιότητα λοιπόν του Πεκίνου πρέπει να είναι η εγγύηση της ασφάλειας του χρηματοπιστωτικού του συστήματος». Ο Li ολοκλήρωσε την ομιλία του με τη συμβουλή «οι επενδυτές να λάβουν πραγματικά πλήρως υπόψη αυτό το περιβάλλον».

Αυτό που εννοεί ο Li είναι ότι δεν μπορείς να καλύψεις σημαντικές νέες ιδιωτικές επενδύσεις χωρίς να έχεις μια καλή ορατότητα για το πώς θα είναι το επιχειρηματικό περιβάλλον σε δέκα χρόνια στη χώρα που επενδύεις. Τέτοιους είδους αβεβαιότητες δεν αρέσουν στους ξένους θεσμικούς επενδυτές που έχουν μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Αυτός είναι ο κύριος λόγος που η Κίνα έχει δει ρεκόρ φυγής κεφαλαίων τα τελευταία δύο χρόνια, με τους ξένους επενδυτές να αποσύρονται από την Κίνα με ταχύτητα που δεν έχει παρατηρηθεί εδώ και δεκαετίες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ισοζυγίου πληρωμών της Κίνας, οι καθαρές άμεσες ξένες επενδύσεις μειώθηκαν κατακόρυφα από τις μέγιστες εισροές των 334 δισ. δολαρίων το 2021 σε εκροές σχεδόν 154 δισ. δολαρίων το 2024. Πρόκειται για το χαμηλότερο επίπεδο εδώ και περισσότερες από δύο δεκαετίες.

Η χρηματοδότηση σε δολάρια από παγκόσμιους επενδυτές στον κλάδο επιχειρηματικών κεφαλαίων και ιδιωτικών κεφαλαίων της Κίνας επίσης μειώνεται. Ένα μέτρο των νεοχρησιμοποιημένων εισροών άμεσων ξένων επενδύσεων που δημοσίευσε το Υπουργείο Εμπορίου έδειξε μείωση 12,7% σε ετήσια βάση έως τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους.

Σίγουρα σημαντικό ρόλο έπαιξε το γεγονός ότι η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο δυσκολεύεται να ξεπεράσει τις αποπληθωριστικές πιέσεις εν μέσω παρατεταμένης ύφεσης στην αγορά κατοικίας, υποτονικής εγχώριας ζήτησης και εμπορικών εντάσεων με τις ΗΠΑ.

Το Πεκίνο προσπάθησε να αντιστρέψει την τάση φέτος, δεσμευόμενο για περαιτέρω άνοιγμα της οικονομίας στις ξένες επενδύσεις, με κορυφαίους αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένου του πρωθυπουργού Λι Τσιάνγκ, να διοργανώνουν προσωπικές συναντήσεις για να αντιμετωπίσουν τις ανησυχίες των ξένων επιχειρήσεων και να προωθήσουν τη θέληση τους για ένα ευνοϊκό επενδυτικό περιβάλλον.

Όμως το Πεκίνο θα πρέπει να γίνει πιο ξεκάθαρο και σαφές ως προς την πολιτική του, καθώς οι ξένοι επενδυτές εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται σε ένα σύστημα υπό εκτεταμένη κανονιστική εποπτεία και κρατική εμπλοκή, με ασαφείς κανόνες σχετικά με την πρόσβαση στην αγορά ορισμένων κρίσιμων τομέων και ακόμα πιο ασαφείς κανόνες όσον αφορά τις οδούς εξόδου.

Τα κρατικά κεφάλαια εξακολουθούν να ελέγχουν μια τεράστια ποσότητα ποιοτικών περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με την τεχνολογία και την αμυντική ασφάλεια και αυτό παραμένει πρόβλημα για την επενδυτική κοινότητα.

Κάτι που θα πρέπει να λάβει υπόψιν του ο Ντόναλτ Τραμπ, καθώς η πρόσφατη στροφή του σε μια μορφή κρατικού καπιταλισμού που θυμίζει στρατηγικές της Κίνας και της Σαουδικής Αραβίας –μιλάμε για την παρέμβαση μέσω κρατικής συμμετοχής σε εταιρείες κρίσιμων τομέων όπως ο χάλυβας, οι σπάνιες γαίες και οι ημιαγωγοί-δεν αποκλείεται κάποια στιγμή να ξενίσει την επενδυτική κοινότητα και να θέσει τη Wall σε αγορά δύο ταχυτήτων.(σ.σ:Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε στην ανάλυση του Κωνσταντίνου Χαροκόπου εδώ).

Όπως και να έχει, ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι θα ακολουθήσουν «πολλές περισσότερες τέτοιες συμφωνίες», με στόχο την ενίσχυση της τεχνολογικής υπεροχής έναντι της Κίνας.

Βλέπετε το μεγαλύτερο ίσως γεωπολιτικό πεδίο που δημιουργείται σιγά σιγά και υπόκωφα είναι εκείνο της σινοαμερικανικής διαμάχης στο πεδίο της ΑΙ.

Γιατί οι επενδυτές αρχίζουν και επιστρέφουν στην Κίνα

Τους τελευταίους μήνες ένα μέρος του παγκόσμιου κεφαλαίου επιστρέφει διστακτικά στην Κίνα παρά τους προβληματισμούς για το ευρύτερο περιβάλλον, κάτι που υποδεικνύει ότι οι προσπάθειες του Πεκίνου να στηρίξει περαιτέρω την χρηματιστηριακή αγορά και τις αποτιμήσεις των κινεζικών μετοχών έχει αρχίσει να «πιάνει τόπο».

Οι κινεζικές μετοχές, που κάποτε θεωρούνταν μη ελκυστικές από πολλούς, έχουν προσελκύσει ορισμένους ξένους επενδυτές, ωθούμενες από την άνοδο της τεχνολογικής νεοσύστατης εταιρείας DeepSeek και μια σειρά από ενδιαφέρουσες ανακαλύψεις σε βιομηχανίες υψηλής τεχνολογίας.

Σύμφωνα με πρόσφατο ρεπορτάζ του CNBC, στοιχεία από την Morgan Stanley έδειξαν ότι τον Αύγουστο σημειώθηκε η μεγαλύτερη αγορά κινεζικών μετοχών από παγκόσμια hedge funds εδώ και έξι μήνες.

Εν τω μεταξύ, ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ έχει αυξηθεί πάνω από 30% μέχρι στιγμής φέτος, οδεύοντας προς τη μεγαλύτερη ετήσια ανάπτυξή του από το 2017, όταν είχε εκτοξευθεί σχεδόν κατά 36%. Ο δείκτης Hang Seng Tech έχει αυξηθεί επίσης με άνοδο άνω του 40% από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα.

Η Nvidia έχει ίσως περισσότερα να χάσει από τη διαμάχη ΗΠΑ-Κίνας

Ο Χουάνγκ αφιέρωσε δεκαετίες στην οικοδόμηση της παρουσίας της Nvidia στην Κίνα, επενδύοντας εκεί που πολλοί άλλοι δυτικοί ηγέτες της τεχνολογίας δίστασαν.

Επί Ντόναλτ Τραμπ όμως η συμβίωση αυτή πλέον έχει καταστεί δύσκολη, καθώς τα τσιπ της Nvidia έχουν γίνει ένα διαπραγματευτικό εργαλείο στην πολιτική των δύο υπερδυνάμεων.

Ως αποτέλεσμα, η εταιρεία έχει γίνει στόχος έντονου ελέγχου. Η Ουάσιγκτον θεωρεί την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης στην Κίνα ως απειλή για την εθνική ασφάλεια και έχει απαγορεύσει την εξαγωγή του πιο προηγμένου υλικού της Nvidia. Με τη σειρά του, το Πεκίνο έχει διατάξει τις κινεζικές εταιρείες να σταματήσουν να αγοράζουν τα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia και να επιταχύνουν τη μετάβασή τους σε τοπικές εναλλακτικές λύσεις.

Για την Κίνα, μπορεί η διαδικασία μείωσης της εξάρτησης της από τις μονάδες επεξεργασίας γραφικών GPU της Nvidia να είναι πολύπλοκη και δύσκολη, όμως είναι θέμα χρόνου να καλύψει το έδαφος η Huawei. Και αυτό δεν το λέμε εμείς, αλλά ο ίδιος ο Χουάνγκ. «Όποιος υποτιμά τις δυνατότητες παραγωγής της Huawei και της Κίνας είναι βαθιά αφελής», έχει δηλώσει συγκεκριμένα ο Διευθύνων Σύμβουλος της Νvidia.

Βλέπετε ο Χουάνγκ γνωρίζει ότι η Κίνα φιλοξενεί τους μισούς ερευνητές τεχνητής νοημοσύνης παγκοσμίως. Ενώ οι ερευνητές στη Δύση ήταν οι πρώτοι που χρησιμοποίησαν τις GPU της Nvidia για φόρτο εργασίας τεχνητής νοημοσύνης, εντούτοις η Κίνα ήταν η πρώτη που τις χρησιμοποίησε για τη μαζική εμπορευματοποίηση προηγμένων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.Βλέπετε, διέθετε το ιδανικό περιβάλλον:Η χώρα έχει τον μεγαλύτερο πληθυσμό gamers στον κόσμο, μια τεράστια αγορά αυτοκινήτων που υιοθετεί την τεχνολογία αυτόνομης οδήγησης και μια διευρυνόμενη ομάδα ερευνητών και προγραμματιστών τεχνητής νοημοσύνης

Για την ακρίβεια, όπως επισήμαναν και οι Financial Times σε πρόσφατη ανάλυση τους, η Κίνα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή κάθε τεχνολογικού κύματος που κατέστη δυνατό χάρη στις GPU της Nvidia.

Καθώς οι κινεζικές εταιρείες έχουν την τεχνογνωσία, μεταβαίνουν στα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της Huawei, δημιουργώντας σιγά σιγά ένα ανταγωνιστικό οικοσύστημα που θα υποστηρίζεται από το λογισμικό και το υλικό της εταιρείας. Εάν δε η Huawei και άλλες κινεζικές εταιρείες αρχίσουν να εξάγουν την τεχνητή νοημοσύνη τους στο εξωτερικό, θα είναι σε θέση να απειλήσουν τη θέση της Nvidia όχι μόνο στην Κίνα, αλλά και παγκοσμίως.

Αυτό ακριβώς αναγνωρίζει και ο Χουάνγκ. Η απώλεια της αγοράς της Κίνας και του συνόλου των ειδικών της στην τεχνητή νοημοσύνη μεταφράζεται για την Νvidia σε πολλά περισσότερα από μερικά δισ. δολάρια χαμένων πωλήσεων. Απειλεί στην ουσία την πρωτοκαθεδρία της στα τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης για τις επόμενες δεκαετίες.

Και αν για κάποιους αυτή είναι μια υπερβολική τοποθέτηση, να υπενθυμίσουμε ότι πριν χρόνια, με ένα μόλις μικρό μέρος του Cuda ανοιχτού κώδικα, η Nvidia επέτρεψε στους προγραμματιστές, πολλοί από τους οποίους ήταν Κινέζοι, να συμβάλουν στην ανάπτυξη του λογισμικού της, ζητώντας σχόλια και επαναλήψεις με τρόπο που θα έκανε το υλικό της πιο εύκολο στη χρήση για εκπαίδευση και εκτέλεση μεγάλων γλωσσικών μοντέλων (LLM). Σήμερα, η ιδιόκτητη στοίβα λογισμικού Cuda θεωρείται βασικό εργαλείο για την προσέλκυση προγραμματιστών τεχνητής νοημοσύνης στα τσιπ της Nvidia.

Και αν ο Χουάνγκ ανησυχεί για τις εμπλοκές της συμβίωσης με την Κίνα, οι Αμερικανοί νομοθέτες ανησυχούν ακόμα περισσότερο, καθώς βλέπουν ότι η Κίνα έχει γίνει η μεγαλύτερη πηγή διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, νεοφυών επιχειρήσεων και έρευνας για την Τεχνητή Νοημοσύνη, ενώ τα τελευταία χρόνια στοχεύει επιθετικά το ανθρώπινο δυναμικό των αμερικανικών τεχνολογικών κολοσσών.

Πολλές από τις ηγετικές προσωπικότητες της κινεζικής βιομηχανίας τσιπ ξεκίνησαν την καριέρα τους στην Nvidia, την AMD ή την Intel. Η Huawei συγκεκριμένα έχει στοχεύσει επιθετικά τους μηχανικούς της Nvidia, προσφέροντας έναν πολύ ανταγωνιστικό μισθό, σε σχέση με τον μισθό των μηχανικών GPU της Nvidia στην Κίνα.

Βέβαια υπάρχει ακόμα δρόμος να καλυφθεί και σύμφωνα με τον Χουάνγκ, η Huawei είναι ένας «τρομερός ανταγωνιστής» που είναι έτοιμος να εκτοπίσει την Nvidia στην Κίνα «κάποια μέρα». Άλλωστε οι κορυφαίες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης της Κίνας όπως οι DeepSeek, Alibaba, Moonshot κ.α, εξακολουθούν να βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στις GPU της Nvidia για προεκπαιδευτικά LLM.

Προς το παρόν, οι κατασκευαστές τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της Κίνας αντιμετωπίζουν δύο βασικούς περιορισμούς: περιορισμένη παραγωγική ικανότητα και ένα κατώτερο οικοσύστημα λογισμικού. Όπως όμως παρατηρούν πολύ εύστοχα οι FT, αμφότερα δείχνουν σημάδια άμβλυνσης.

