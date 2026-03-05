Η κρίση στη Μέση Ανατολή «παγώνει» τις αερομεταφορές φορτίων

Μεταφορές προϊόντων, από φρέσκα λαχανικά έως ανταλλακτικά αεροσκαφών βρίσκονται σε εκκρεμότητα, καθώς η κλιμακούμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει μειώσει την παγκόσμια δυναμικότητα των αεροπορικών εμπορευματικών φορτίων κατά περισσότερο από 1/5. Στελέχη του κλάδου προετοιμάζονται για συσσώρευση εμπορευμάτων.

Ο πόλεμος ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν έχει καθηλώσει τόσο επιβατικές όσο και εμπορευματικές πτήσεις σε όλη την περιοχή, μεταξύ άλλων, σε σημαντικούς διεθνείς κόμβους όπως η Ντόχα και το Ντουμπάι.

Αυτό έχει οδηγήσει σε μείωση κατά 22% της παγκόσμιας χωρητικότητας αεροπορικού φορτίου στο διάστημα από τις 28 Φεβρουαρίου έως τις 3 Μαρτίου, σε σύγκριση με αντίστοιχο τετραήμερο του περασμένου μήνα πριν από την περίοδο των εορτών για το κινεζικό Νέο Ετος, σύμφωνα με στοιχεία της συμβουλευτικής εταιρείας αεροπορίας και logistics Aevean.

«Πρόκειται ουσιαστικά για πλήρη διακοπή της εφοδιαστικής αλυσίδας προς τη Μέση Ανατολή», δήλωσε ο Αμπντόλ Μοαμπέρι, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας GA Telesis με έδρα τη Φλόριντα, η οποία παρέχει ανταλλακτικά αεροσκαφών, αλλά αδυνατεί πλέον να μεταφέρει εξαρτήματα στην περιοχή, όπως μεταδίδει το Reuters.

Δείτε εδώ λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις στη Μ. Ανατολή