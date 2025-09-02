Η σουηδική startup «Buy Now, Pay Later», Klarna και οι μέτοχοί της επαναφέρουν τα σχέδια αρχικής δημόσιας προσφοράς, με στόχο να συγκεντρώσουν έως 1,27 δισ. δολάρια, σε μια εισαγωγή που θα αποτιμήσει την εταιρεία έως και 14 δισ. δολάρια.

Όπως αναφέρει το TechCrunch, σύμφωνα με ενημέρωση στην καταχώριση της εταιρείας την Τρίτη, η Klarna και κάποιοι μέτοχοι της πωλούν συνολικά περίπου 34,3 εκατ. μετοχές σε τιμή μεταξύ 35 και 37 δολαρίων ανά μετοχή.

Η εταιρεία θα εισπράξει έσοδα από περίπου 5,6 εκατ. μετοχές, ενώ οι μέτοχοι θα αποχωριστούν σχεδόν 29 εκατ. μετοχές.

Η Klarna σχεδιάζει να εισαχθεί στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με το σύμβολο «KLAR».

Η δημόσια προσφορά της Klarna ήταν αναμενόμενη, χάρη στην τεράστια επιτυχία του μοντέλου δανεισμού «Buy Now, Pay Later» μετά την πανδημία: Έξι χρόνια μετά την είσοδό της στις ΗΠΑ, η εταιρεία είχε αποτιμηθεί πάνω από 45 δισ. δολάρια το 2021.

Ωστόσο, τα σχέδια για δημόσια προσφορά είχαν αναβληθεί καθώς η αγορά άλλαξε στο τέλος της εποχής των μηδενικών επιτοκίων, με την αποτίμηση να πέφτει κατά 85% στα 6,5 δισ. δολάρια, όταν έσκασε η φούσκα επιχειρηματικών κεφαλαίων του 2021.

Παρά αυτά, η Klarna εξακολουθεί να εμφανίζει δυναμική ανάπτυξη: Τα έσοδά της αυξήθηκαν 54% στα 823 εκατ. δολάρια στο δεύτερο τρίμηνο σε σχέση με πέρυσι, χάρη σε αύξηση 14% της αξίας εμπορευμάτων σε $6,9 δισ.

Το καθαρό αποτέλεσμα παραμένει ζημιογόνο, με ζημία 53 εκατ. δολαρίων, αλλά μειωμένη κατά 42% σε σχέση με τη ζημία των 92 εκατ. δολαρίων πέρυσι.

Στην εισαγωγή συμμετέχουν οι Goldman Sachs, JP Morgan και Morgan Stanley, ενώ συμμετέχουν επίσης οι BoFA Securities, Citigroup, Deutsche Bank, Societe Generale, UBS και άλλες τράπεζες.