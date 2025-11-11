Η Κίνα καθιστά πιο δύσκολο τον δανεισμό των κρατικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό

Η Κίνα δυσκολεύει ορισμένες κρατικές εταιρείες να δανειστούν στο εξωτερικό, επεκτείνοντας μια εκστρατεία για τον περιορισμό των κινδύνων χρέους των τοπικών κυβερνήσεων, ανέφερε το Bloomberg την Τρίτη επικαλούμενο άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα.

Το δημοσίευμα αναφέρει πως η Εθνική Επιτροπή Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων (NDRC) η κορυφαία υπηρεσία οικονομικού σχεδιασμού της Κίνας, έχει θέσει τις τελευταίες εβδομάδες αυστηρότερα κριτήρια, συμπεριλαμβανομένων εκείνων για την κερδοφορία και το πεδίο δραστηριότητας, για τις κρατικές επιχειρήσεις σε περιφερειακό επίπεδο, προκειμένου να λάβουν πρόσθετες ποσοστώσεις εξωτερικού χρέους.

Οι κρατικές επιχειρήσεις αυτές πρέπει να αποδείξουν ότι είναι κερδοφόρες και ότι ασκούν σαφή βασική δραστηριότητα, όπως η μεταποίηση ή η εξόρυξη, προκειμένου να εξασφαλίσουν άδεια για την άντληση νέου χρέους στο εξωτερικό.

Οι αυστηρότερες κανονιστικές απαιτήσεις σηματοδοτούν το τελευταίο βήμα των υπευθύνων χάραξης πολιτικής για τον έλεγχο του διογκούμενου χρέους των περιφερειακών κυβερνήσεων της χώρας. Είναι επίσης ένα σημάδι ότι οι αρχές διευρύνουν την «καμπάνια», η οποία μέχρι στιγμής στοχεύει κυρίως τα χρηματοδοτικά μέσα των τοπικών κυβερνήσεων, ώστε να συμπεριλάβει τις οικονομικά ασθενέστερες κρατικές επιχειρήσεις της χώρας.

Οι κινεζικές εταιρείες υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση στην NDRC για την έκδοση υπεράκτιου χρέους με διάρκεια μεγαλύτερη του ενός έτους.

Οι εγκρίσεις χορηγούνται κατά περίπτωση, με τις κρατικές επιχειρήσεις να εξακολουθούν να έχουν το δικαίωμα να αναχρηματοδοτούν το υπάρχον χρέος τους στο εξωτερικό.

Η ηγεσία της Κίνας έχει χαρακτηρίσει το χρέος των τοπικών κυβερνήσεων ως έναν από τους τρεις «μεγάλους οικονομικούς και χρηματοοικονομικούς κινδύνους» που αντιμετωπίζει η χώρα, καθώς οι περιφέρειες αποσπούν χρήματα από έργα που ενισχύουν την ανάπτυξη για να αποπληρώσουν το χρέος τους.