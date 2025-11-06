Η Κίνα ξεκινά περιορισμένες αγορές αγροτικών προϊόντων από τις ΗΠΑ μετά τη συνάντηση Τραμπ-Σι

Η Κίνα έχει ξεκινήσει να αγοράζει σε μικρές ποσότητες αγροτικά προϊόντα από τις ΗΠΑ μετά τη συνάντηση των ηγετών των δύο χωρών την περασμένη εβδομάδα, αλλά οι έμποροι εξακολουθούν να περιμένουν την αγορά σημαντικής ποσότητας σόγιας, αφού ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι το Πεκίνο δεσμεύτηκε να αγοράσει 12 εκατομμύρια τόνους μέχρι το τέλος του έτους.

Η Κίνα, η κορυφαία αγορά για τους αγρότες των ΗΠΑ, έχει μετατρέψει την τεράστια ζήτησή της για αγροτικά προϊόντα σε ένα ισχυρό διαπραγματευτικό ατού στον εμπορικό πόλεμο, αποφεύγοντας σε μεγάλο βαθμό το αμερικανικό σιτάρι και τη σόγια και προτιμώντας άλλες προμήθειες, μετά από μια σειρά αμοιβαίων δασμολογικών αντιποίνων.

Κινέζοι αγοραστές έχουν κλείσει δύο φορτία αμερικανικού σιταριού, τις πρώτες τέτοιες αγορές από τον Οκτώβριο του περασμένου έτους, σύμφωνα με δύο εμπόρους την Πέμπτη, ενώ μια αποστολή σόργου έχει σταλεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Κίνα, σύμφωνα με έναν αξιωματούχο της αμερικανικής βιομηχανίας.

Οι συμφωνίες για την εισαγωγή αμερικανικών γεωργικών προϊόντων έρχονται καθώς το Πεκίνο επιβεβαίωσε την Τετάρτη ότι ανέστειλε τους δασμούς αντιποίνων στις αμερικανικές εισαγωγές, συμπεριλαμβανομένων των δασμών στα γεωργικά προϊόντα, αν και οι αποστολές αμερικανικής σόγιας εξακολουθούν να υπόκεινται σε δασμό 13%.

Φορτία αλευρώδους λευκού σιταριού και ανοιξιάτικου σιταριού

Οι αγορές περίπου 120.000 μετρικών τόνων για αποστολή τον Δεκέμβριο περιλαμβάνουν ένα φορτίο αλεύρωδου λευκού σιταριού των ΗΠΑ και ένα φορτίο ανοιξιάτικου σιταριού, ανέφεραν οι πηγές.

«Αυτό δείχνει περισσότερο τη δέσμευση της Κίνας να αγοράσει αμερικανικά σιτηρά, καθώς ο αμερικανικός σίτος δεν είναι ο φθηνότερος», δήλωσε ένας έμπορος σιτηρών με έδρα τη Σιγκαπούρη, ο οποίος έχει άμεση γνώση των συναλλαγών σίτου. «Επομένως, η αγορά αυτών των φορτίων είναι περισσότερο μια πολιτική κίνηση».

Την Πέμπτη, η κινεζική κρατική εταιρεία αγοράς σιτηρών COFCO πραγματοποίησε τελετή υπογραφής συμφωνίας προμήθειας σόγιας κατά τη διάρκεια μιας μεγάλης εμπορικής έκθεσης εισαγωγών στη Σαγκάη, σύμφωνα με τον επικεφαλής μιας κινεζικής ένωσης αγροτικών επιχειρήσεων, χωρίς όμως να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες.

Φθηνότερη σόγια από τη Βραζιλία

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι η Κίνα θα αγοράσει τουλάχιστον 12 εκατομμύρια μετρικούς τόνους αμερικανικής σόγιας τους τελευταίους δύο μήνες του 2025 και τουλάχιστον 25 εκατομμύρια τόνους κάθε ένα από τα επόμενα τρία χρόνια, αλλά το Πεκίνο δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει αυτά τα στοιχεία.

Η απόφαση της Κίνας να διατηρήσει αμετάβλητο το δασμό 13% στη σόγια καθιστά τις αμερικανικές αποστολές υπερβολικά ακριβές για τους εμπορικούς αγοραστές σε σύγκριση με τα φορτία από τη Βραζιλία, σύμφωνα με εμπόρους και αναλυτές.

Οι Κινέζοι εισαγωγείς αγόρασαν πρόσφατα 20 φορτία φθηνότερης βραζιλιάνικης σόγιας, καθώς οι τιμές στη Νότια Αμερική μειώθηκαν λόγω των προσδοκιών ότι οι πωλήσεις από τις ΗΠΑ θα ξαναρχίσουν, ενώ η COFCO αγόρασε τρία φορτία από τις ΗΠΑ πριν από τη συνάντηση Τραμπ-Σι.