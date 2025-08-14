Η Κίνα ετοιμάζεται να κινητοποιήσει εταιρείες που ανήκουν στην κεντρική κυβέρνηση στο Πεκίνο για να αγοράσουν αδιάθετα σπίτια από κατασκευαστές ακινήτων που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, μετά την περιορισμένη επιτυχία μιας προηγούμενης πρωτοβουλίας που βασίστηκε στις τοπικές κυβερνήσεις, μετέδωσε το Bloomberg την Πέμπτη.

Οι ρυθμιστικές αρχές σχεδιάζουν να ζητήσουν από μερικές από τις μεγαλύτερες κρατικές επιχειρήσεις και διαχειριστές επισφαλών χρεών, συμπεριλαμβανομένης της China Cinda Asset Management, να βοηθήσουν στην εκκαθάριση της υπερπροσφοράς κατοικιών, ανέφεραν πηγές με γνώση του θέματος.

Οι εταιρείες θα έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν 300 δισεκατομμύρια γουάν (41,8 δισεκατομμύρια δολάρια) από τα κεφάλαια που η κεντρική τράπεζα προόρισε για το πρόγραμμα πέρυσι, ανέφερε μία από τις πηγές.

Η ανανεωμένη προσπάθεια, η οποία βρίσκεται ακόμη υπό συζήτηση, θα μπορούσε να συμβάλει στην επιτάχυνση της εκκαθάρισης των 408 εκατομμυρίων τετραγωνικών μέτρων υπερβολικών αποθεμάτων της Κίνας - έκταση μεγαλύτερη από το μέγεθος του Ντιτρόιτ - και να ελαφρύνει το οικονομικό βάρος των προβληματικών κατασκευαστών.

Οι αξιωματούχοι εξετάζουν επίσης την κατάργηση του ανώτατου ορίου τιμών για το πρόγραμμα, σε μια προσπάθεια να επιταχυνθεί η διαδικασία και να βελτιωθεί η οικονομική αποδοτικότητα του σχεδίου τόσο για τους κατασκευαστές όσο και για τους κρατικούς αγοραστές, δήλωσαν τον Μάρτιο άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα.