Η Ιταλία δεσμεύεται για μια πιο φιλόδοξη μείωση του ελλείμματος στο νέο σχέδιο Προϋπολογισμού

Σε μια πιο φιλόδοξη μείωση του ελλείμματος, σε σχέση με ό,τι είχε αρχικά προγραμματιστεί στοχεύει η Ιταλία. Οι νέοι στόχοι της Ρώμης για τα δημόσια οικονομικά της θα ανακοινωθούν σήμερα, ενώ σύμφωνα με αξιωματούχους, επιβεβαιώνουν τις αδύναμες προοπτικές ανάπτυξης της χώρας, εξαιτίας των αμερικανικών δασμών.

Η Ρώμη αναμένεται να ανακοινώσει ότι το έλλειμμα θα μειωθεί στο ανώτατο όριο του 3% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ελαφρώς κάτω από αυτό φέτος, 12 μήνες νωρίτερα από το προβλεπόμενο και κάτω από τον στόχο του 3,3% που είχε τεθεί τον Απρίλιο.

Η βελτίωση οφείλεται στα υψηλότερα από τα αναμενόμενα φορολογικά έσοδα - τα οποία με τη σειρά τους υποστηρίζονται από την αύξηση της απασχόλησης και τη δημοσιονομική επιβάρυνση λόγω του πληθωρισμού - και στο χαμηλότερο κόστος εξυπηρέτησης του χρέους για την τρίτη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης.

Ένα έλλειμμα σε ποσοστό 3% ή χαμηλότερο του ΑΕΠ θα επιτρέψει στην Ιταλία να εξέλθει από τη διαδικασία παράβασης της ΕΕ για χώρες με υπερβολικό έλλειμμα έως τα μέσα του 2026.

Η διαδικασία περιορίζει την ευελιξία των χωρών που παραβαίνουν τους κανόνες όσον αφορά τις φορολογικές και δημοσιονομικές πολιτικές, καθώς πρέπει να μειώσουν το δημοσιονομικό τους έλλειμμα κατά ένα προκαθορισμένο ποσό κάθε χρόνο.

Ο στόχος της Ιταλίας για έλλειμμα 2,8% του ΑΕΠ που είχε τεθεί προηγουμένως για το επόμενο έτος θα αναθεωρηθεί επίσης προς τα κάτω, ανέφεραν οι αξιωματούχοι, χωρίς να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες.

Η ανάπτυξη θα παραμείνει αδύναμη αλλά δεν θα επιδεινωθεί

Το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο θα στοχεύει σε αύξηση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος κατά 0,5 ή 0,6% φέτος και κατά περίπου 0,8% το 2026, σε γενικές γραμμές σύμφωνα με τις προηγούμενες εκτιμήσεις.

Σε ένα σενάριο αμετάβλητης πολιτικής, η οικονομία θα αναπτυχθεί κατά 0,7% το 2026, αλλά η κυβέρνηση αναμένει ότι οι θετικές επιπτώσεις των φορολογικών περικοπών και των υψηλότερων δαπανών που θα υιοθετηθούν στον προσεχή Προϋπολογισμό του 2026 θα προσφέρουν μια μικρή ώθηση.

Ο υπουργός Οικονομικών Giancarlo Giorgetti δήλωσε πρόσφατα ότι οι προηγούμενες εκτιμήσεις της Ιταλίας που έγιναν τον Απρίλιο είχαν ήδη συνυπολογίσει τις αρνητικές επιπτώσεις των αμερικανικών δασμών, πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα χρειαστεί ριζική αναθεώρηση προς τα κάτω σε αυτόν τον γύρο προβλέψεων.

Οι ιταλικές εξαγωγές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες μειώθηκαν τον Αύγουστο κατά 21% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας της χώρας ISTAT.

Τα πιο πρόσφατα στοιχεία για την οικονομία στο σύνολό της έδειξαν ότι το ΑΕΠ της Ιταλίας συρρικνώθηκε κατά 0,1% το δεύτερο τρίμηνο σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Το σχέδιο προϋπολογισμού της κυβέρνησης θα επικαιροποιήσει επίσης τις προβλέψεις της Ρώμης για το λεγόμενο «φορολογικό βάρος», εκτιμώντας τους φόρους και τις κοινωνικές εισφορές ως ποσοστό του ΑΕΠ.

Αυτό ανέρχεται σε πάνω από 42% - υψηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ που είναι 40% - παρά τις υποσχέσεις της πρωθυπουργού Giorgia Meloni για μείωση των φόρων.