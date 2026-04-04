Οι ινδικές εταιρείες διύλισης έχουν αγοράσει ιρανικό πετρέλαιο εν μέσω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, η οποία έχει διαταράξει τις προμήθειες μέσω των Στενών του Ορμούζ, ανακοίνωσε το υπουργείο Πετρελαίου το Σάββατο.

Η Ινδία, ο τρίτος μεγαλύτερος εισαγωγέας και καταναλωτής πετρελαίου στον κόσμο, δεν είχε λάβει φορτίο από την Τεχεράνη από τον Μάιο του 2019, μετά από πιέσεις των ΗΠΑ να σταματήσει την αγορά ιρανικού αργού. Ωστόσο, οι διαταραχές στην προμήθεια λόγω του πολέμου ΗΠΑ–Ισραήλ έχουν πλήξει σοβαρά τη χώρα της Νότιας Ασίας.

«Εν μέσω διαταραχών στην προμήθεια από τη Μέση Ανατολή, οι ινδικές εταιρείες διύλισης έχουν εξασφαλίσει τις ανάγκες τους σε αργό πετρέλαιο, συμπεριλαμβανομένου και από το Ιράν· και δεν υπάρχει εμπόδιο στις πληρωμές για εισαγωγές ιρανικού αργού», ανέφερε το υπουργείο σε ανάρτηση στο X.

Τον περασμένο μήνα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ήραν προσωρινά τις κυρώσεις στο ιρανικό πετρέλαιο και τα διυλισμένα προϊόντα, προκειμένου να μειώσουν τις ελλείψεις στην αγορά.

Η Ινδία έχει εξασφαλίσει πλήρως τις ανάγκες της σε αργό πετρέλαιο για τους επόμενους μήνες, πρόσθεσε το υπουργείο.

«Η Ινδία εισάγει αργό πετρέλαιο από περισσότερες από 40 χώρες, με τις εταιρείες να έχουν πλήρη ευελιξία να προμηθεύονται πετρέλαιο από διαφορετικές πηγές και γεωγραφικές περιοχές βάσει εμπορικών κριτηρίων».

Η Ινδία έχει επίσης αγοράσει 44.000 τόνους υγροποιημένου πετρελαϊκού αερίου (LPG) από το Ιράν, το οποίο φορτώθηκε σε πλοίο που βρισκόταν υπό κυρώσεις. Το υπουργείο ανέφερε ότι το πλοίο, το οποίο κατέπλευσε στο δυτικό λιμάνι της Μανγκαλόρ την Τετάρτη, εκφορτώνει το καύσιμο.