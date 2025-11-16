Η Hyundai Motor Group θα επενδύσει 125,2 τρισεκατομμύρια γουόν (86,47 δισεκατομμύρια δολάρια) στη Νότια Κορέα από το 2026 έως το 2030, ανακοίνωσε την Κυριακή η αυτοκινητοβιομηχανία, αφού η Σεούλ οριστικοποίησε μια εμπορική συμφωνία που μειώνει τους αμερικανικούς δασμούς στα νοτιοκορεατικά αυτοκίνητα στο 15% από 25%.

Αυτό συγκρίνεται με επενδύσεις 89,1 τρισεκατομμυρίων γουόν από τη Hyundai Motor και τη συγγενή εταιρεία του ομίλου, Kia Corp, την περίοδο 2021 έως 2025, σύμφωνα με τον όμιλο.

Ο Νοτιοκορεάτης πρόεδρος Λι Τζε Μιονγκ συναντήθηκε την Κυριακή με τον πρόεδρο της Hyundai Motor Group, Εουισούν Τσουνγκ, και άλλους επιχειρηματικούς ηγέτες, δύο ημέρες αφότου δημοσιοποιήθηκαν λεπτομέρειες για την εμπορική συμφωνία, η οποία περιλαμβάνει τη δέσμευση της Νότιας Κορέας να επενδύσει 350 δισεκατομμύρια δολάρια σε στρατηγικούς τομείς των ΗΠΑ.

«Γνωρίζουμε πολύ καλά τις ανησυχίες σχετικά με την πτώση των εξαγωγών και τη συρρίκνωση της εγχώριας παραγωγής λόγω των αμερικανικών δασμών του 15%», δήλωσε ο Τσουνγκ μετά τη συνάντηση.

«Θα διαφοροποιήσουμε τις αγορές εξαγωγών, θα αυξήσουμε τις εξαγωγές από τα εγχώρια εργοστάσια και θα υπερδιπλασιάσουμε τις εξαγωγές αυτοκινήτων μέσω νέων εργοστασίων ηλεκτρικών οχημάτων έως το 2030», δήλωσε ο Τσουνγκ, προσθέτοντας ότι ο όμιλος θα παρέχει επίσης υποστήριξη στους κατασκευαστές εξαρτημάτων αυτοκινήτων που επλήγησαν από τους δασμούς του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Από τις εγχώριες επενδύσεις της Hyundai, τα 50,5 τρισεκατομμύρια γουόν (35 δισεκατομμύρια δολάρια) θα πάνε στην Τεχνητή Νοημοσύνη και σε άλλες μελλοντικές επιχειρηματικές ευκαιρίες, τα 48,4 τρισεκατομμύρια γουόν στην έρευνα και ανάπτυξη και τα 36,2 τρισεκατομμύρια γουόν στη βελτιστοποίηση των παραγωγικών εγκαταστάσεων και στην κατασκευή ενός ουρανοξύστη, ανέφερε ο όμιλος.