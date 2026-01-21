Η γεωπολιτική αβεβαιότητα πιέζει τα κρατικά ομόλογα της Γερμανίας

Προς τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδο του από την αρχή του 2026 κινούνται οι αποδόσεις των μακροπροθέσμων κρατικών ομολόγων της Γερμανίας, εν μέσω της νευρικότητας που καταγράφεται στην ευρύτερη αγορά των ομολόγων λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων.

Στις 12:00 της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας), οι αποδόσεις των γερμανικών 10ετών «χαρτιών -σημείο αναφοράς για το σύνολο της Ευρωζώνης- υποχωρούσαν κοντά στη μια μονάδα βάσης, στο 2,8582%.

Οι αποδόσεις των 30ετών γερμανικών τίτλων ανέβαιναν κοντά στη μια μονάδα βάσης, στο 3,493%, οδεύοντας προς εβδομαδιαία άνοδο κοντά στις πέντε μονάδες βάσης, τη μεγαλύτερη από την αρχή του 2026.

Σύμφωνα με το Reuters, την Τρίτη το sell-off στα ιαπωνικά ομόλογα προκάλεσε την άνοδο των παγκόσμιων αποδόσεων, καθώς οι επικείμενες πρόωρες εκλογές στην ασιατική χώρα αναζωπύρωσαν τις ανησυχίες για τις δημοσιονομικές προοπτικές της τέταρτης μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου.

Αναλυτές της ING δήλωσαν ότι οι κινήσεις των αποδόσεων των γερμανικών ομολόγων και οι τιμές της αγοράς σε σχέση με τις επικείμενες αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τα επιτόκια υποδηλώνουν ότι η μακροοικονομική εικόνα στην Ευρωζώνη δεν έχει αλλάξει πολύ, με τη μεταβλητότητα των ιαπωνικών ομολόγων να επηρεάζει τις τιμές των ομολόγων, και όχι παράγοντες που αφορούν την Ευρώπη.

Οι αγορές ταράχτηκαν αυτή την εβδομάδα από γεωπολιτικές εντάσεις, συμπεριλαμβανομένης της επιθυμίας του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να ελέγξει τη Γροιλανδία, η οποία αντιμετωπίζει αντίδραση από τους Ευρωπαίους ηγέτες και έχει προκαλέσει νέες απειλές για την επιβολή δασμών.

Ωστόσο, πρόσθεσαν ότι οι δημοσιονομικές ανησυχίες είναι ένα παγκόσμιο ζήτημα.

«Καθώς οι ανησυχίες για τις δημόσιες δαπάνες συνεχίζουν να απασχολούν όλο τον κόσμο, η πορεία της μικρότερης αντίστασης εξακολουθεί να είναι οι πιο απότομες καμπύλες.

Η Ιαπωνία δεν είναι η μόνη χώρα που αντιμετωπίζει δημοσιονομικές προκλήσεις και, καθώς τα παγκόσμια επιτόκια αυξάνονται, τα δημοσιονομικά ελλείμματα θα επιβαρυνθούν ακόμη περισσότερο».

Οι αποδόσεις των ομολόγων μακροπρόθεσμης διάρκειας μπορούν να αυξηθούν σε περιόδους παγκόσμιας αβεβαιότητας ή όταν αυξάνονται οι προσδοκίες για μελλοντικό δανεισμό, καθώς οι επενδυτές απαιτούν τότε μεγαλύτερο ασφάλιστρο κινδύνου.