Η γαλλική κρίση, το Euronext και ο FTSE/Russell

Με χλιαρούς κλυδωνισμούς, για το μέγεθος των νέων, ξεκίνησαν σήμερα οι ευρωπαϊκές αγορές πλην της Γαλλίας, που θα ήταν άκρως παράλογο κάτι διαφορετικό, αλλά μέχρι το τέλος του άρθρου και της ημέρας δεν αποκλείω τίποτε. Ο γαλλικός CAC 40 του Παρισιού κινείται χαμηλότερα κατά 2,09% στις 7.912 μονάδες , καθιστώντας τον δείκτη με τη χειρότερη απόδοση στην Ευρώπη, με τις τραπεζικές μετοχές να δέχονται έντονες πιέσεις : Societe Generale και Credit Agricole βουτούν κατά 4% – 5%. Η παραίτηση του πρωθυπουργού της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί, οδηγεί τη χώρα σε έναν νέο κύκλο πολιτικής αβεβαιότητας.

Ενώ το ευρώ υποχωρεί κατά 0,7%, στα 1,1665 δολάρια. Τα γαλλικά ομόλογα υποχώρησαν καθώς οι επενδυτές προετοιμάζονταν για περισσότερη πολιτική αβεβαιότητα. Η απόδοση των 10ετών ομολόγων αυξήθηκε εννέα μονάδες βάσης στο 3,6%. Αυτό διεύρυνε το ασφάλιστρο δανεισμού του έθνους έναντι του γερμανικού χρέους, σε πάνω από 89 μονάδες βάσης, το υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη του 2024. Η απόδοση του γαλλικού 10ετούς ισοφάρισε την αντίστοιχη του ιταλικού και παραμένει αρκετά υψηλότερα από αυτή των ελληνικών τίτλων αντίστοιχης διάρκειας.

Στον αντίποδα τα futures του DJIA, S&P 500, Nasdaq και Russell 2000 ανεβαίνουν σε ιστορικά υψηλά με τη χρηματιστηριακή αγορά στον ίδιο παράλογο ενθουσιασμό που διόγκωσε την τεχνολογική φούσκα του 1999, την οποία ακολούθησε το τεχνολογικό ναυάγιο των αρχών της δεκαετίας του 2000. Δεν προκαλεί έκπληξη στην στήλη (το οποίο έχει αναλυθεί) το γεγονός ότι το πολιτικό αδιέξοδο στις ΗΠΑ, αναμένεται να συνεχιστεί και αυτή την εβδομάδα.

Παρόλο που οι περισσότερες έρευνες έχουν δείξει τι σημαίνει ένα παρατεταμένο shutdown για τις μετοχές οι σημαντικότεροι δείκτες έχουν κατακτήσει νέα ιστορικά υψηλά μέσα σε έναν παροξυσμό αγορών υπό την σκιά του FOMO! Σύμφωνα με στοιχεία της Bank Of America 26 δισ. δολάρια εισέρρευσαν σε μετοχές παγκοσμίως κατά την διάρκεια της εβδομάδας που έκλεισε την 1η Οκτώβρη με το ποσό ρεκόρ των 9,3 δισ. δολαρίων να κατευθύνεται στον τεχνολογικό τομέα.

Οι αγορές θα επικεντρωθούν στα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης της Fed που θα ανακοινωθούν την Τετάρτη και θα ρίξουν φως για την συνέχεια. Επίσης, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η προηχογραφημένη εισαγωγή από τον Πρόεδρο Τζερόμ Πάουελ στο συνέδριο της Fed την Πέμπτη για τις κοινοτικές τράπεζες. Ενώ και ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ και η Αντιπρόεδρος της Fed Μισέλ Μπάουμαν θα συμμετάσχουν σε μια «συνομιλία δίπλα στο τζάκι» στην εκδήλωση, όπως και αρκετοί άλλοι ομιλητές της Fed.

Καθώς μπήκαμε στις ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου οι επενδυτές θα πάρουν μια γεύση από την επερχόμενη περίοδο των κερδών, με τις Levi Strauss και Delta Air Lines να ανακοινώνουν τα αποτελέσματά τους την Πέμπτη. Την επόμενη εβδομάδα (Τρίτη 14/10) πάμε για το «βαρύ πυροβολικό», JP Morgan,Wells Fargo, Goldman Sachs Citigroup, Black Rock, που μου προκαλεί έκπληξη η ανακοίνωση όλων σε μια ημέρα!

Πτωτικά ξεκίνησε και το ΧΑ (2064, -0,58%), με την έναρξη της δημόσιας πρότασης του ομίλου Euronext για την ΕΧΑΕ, να προσελκύει το ενδιαφέρον για την συνέχεια και το μέλλον της εγχώριας αγοράς και των χρηματιστηριακών εταιρειών, που απέμειναν, και θα πρέπει να αλλάξουν πολλά το επόμενο διάστημα, εάν κα εφόσον γίνουμε μέλος του ομίλου.

Εν αναμονή αύριο της μετάταξης μας στις ανεπτυγμένες αγορές, από τον οίκο FTSE/Russell, η εγχώρια αγορά έχει το «καύσιμο» για να στηρίξει την ανοδική της πορεία, καθώς αυτό δημιουργεί προϋποθέσεις για περαιτέρω εισαγωγή κεφαλαίων στη χώρα, πλην όμως και εξόδου αρκετών λόγω καταστατικού τους. Προς τα που θα γείρει η ζυγαριά θα εξαρτηθεί από το διεθνές περιβάλλον και την εγχώρια πολιτική σκηνή που τελευταία βάλλεται σε γεωπολιτικό πεδίο, αλλά και εσωτερικές υποθέσεις (βλ. ναυάγιο ΑΔΜΗΕ, Τέμπη, ΟΠΕΚΕΠΕ κλπ) Με την διάθεση για ανάληψη ρίσκου στα ύψη ξεκινάνε δύο από τις πιο δύσκολες εβδομάδες της χρονιάς!