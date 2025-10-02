Η Γαλλία βάζει στο στόχαστρο τους πλούσιους

Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, για τους πιο πλούσιους Γάλλους πολίτες ο φοροεισπράκτορας πλησιάζει. Για τον 39χρονο πρωθυπουργό Sebastien Lecornu που δέχεται πιέσεις από την αριστερά, την ακροδεξιά αλλά και από τους κεντρώους συμμάχους για υψηλότερους φόρους στους πλέον εύπορους στην προσπάθεια να περιοριστεί το μεγαλύτερο δημοσιονομικό έλλειμμα στην ευρωζώνη, το μονοπάτι της πολιτικής επιβίωσης είναι στενό.

Ο Lecornu, ο πέμπτος πρωθυπουργός στη Γαλλία σε λιγότερο από δύο χρόνια, απωθεί τις εκκλήσεις για έναν ευρείας βάσης φόρο στον πλούτο, όπως και την πρόταση του οικονομολόγου Gabriel Zucman για φορολόγηση 2% στις περιουσίες που ξεπερνούν τα 100 εκατ. ευρώ.

Την προηγούμενη εβδομάδα, ωστόσο, άφησε την πόρτα ανοιχτή σε πιθανά μέτρα που θα έχουν επίπτωση στους πιο πλούσιους πολίτες, λέγοντας ότι είναι αδύνατο να αγνοηθεί το αίτημα της γαλλικής κοινωνίας για «φορολογική δικαιοσύνη».

H συζήτηση στη Γαλλία για το αν θα πρέπει οι πλούσιοι να επωμιστούν μεγαλύτερο βάρος στην προσπάθεια να γεμίσουν τα κρατικά ταμεία έχει κλιμακωθεί για τα καλά. Στο Παρίσι και σε άλλες πόλεις συνεχίζονται οι διαδηλώσεις με το αίτημα «Πάρτε από τους πλούσιους».

Ο προϋπολογισμός του 2026 πρέπει να κατατεθεί στη Βουλή τον Οκτώβριο και με βάση τη σημερινή αριθμητική, ο πρωθυπουργός Lecornu θα χρειαστεί είτε τους σοσιαλιστές βουλευτές ή τους βουλευτές της Marine Le Pen να απέχουν από ενδεχόμενη πρόταση δυσπιστίας.

Και οι δύο πλευρές απέρριψαν τις προτάσεις της προηγούμενης κυβέρνησης για περικοπές στις δαπάνες και έχουν αναδείξει το ζήτημα της φορολογικής δικαιοσύνης σε σύνθημα-κάλεσμα, απειλώντας την αποπομπή του Lecornu αν δεν κάνει παραχωρήσεις.

Αυτό καθιστά την ικανοποίηση των αιτημάτων να πληρώσουν οι πλούσιοι μια πιθανή σανίδα σωτηρίας από το πολιτικό και δημοσιονομικό τέλμα, κάτι όμως που θα υπονόμευε την φιλοεπιχειρηματική κληρονομιά του προέδρου Emmanuel Macron.

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Le Parisien, o Lecornu δήλωσε ότι θα προτείνει την αύξηση μερικών φόρων και τη μείωση άλλων και ότι η Βουλή θα είναι αυτή που θα αποφασίσει το τι θα περιλαμβάνει ο προϋπολογισμός, απωθώντας κάποιες από τις πιο ριζοσπαστικές ιδέες για φορολόγηση των πλουσίων.

Η αντίδραση από το κόμμα των σοσιαλιστών δεν άργησε. Οι σοσιαλιστές που στηρίζουν την πρόταση του οικονομολόγου Zucman για φόρο 2% στις περιουσίες που υπερβαίνουν τα 100 εκατ. ευρώ, προειδοποίησαν ότι χωρίς αλλαγές θα ψηφίσουν υπέρ της αποπομπής του Lecornu σε ψήφο δυσπιστίας.

Το κόμμα της Le Pen θα περιμένει την ομιλία του πρωθυπουργού στη Βουλή πριν αποφασίσει τι θα κάνει. Υπενθύμισε, όμως, ότι δεν έχει εμπιστοσύνη στους «αξιωματικούς» του Macron.

Tην Παρασκευή, η Γαλλία δέχτηκε το τρίτο χτύπημα στις δύο τελευταίες εβδομάδες, αυτή τη φορά από τον οίκο αξιολόγησης Scope Ratings που υποβάθμισε τις προοπτικές του αξιόχρεου της χώρας σε αρνητικές καθώς αντιμετωπίζει πολιτικό αδιέξοδο στην προσπάθεια να ελέγξει το διογκούμενο χρέος της.

Η κίνηση του οίκου Scope Ratings ακολούθησε δύο πρόσφατες υποβαθμίσεις από τη Fitch Ratings και τη DBRS.

«Η αυξανόμενη πολιτική αστάθεια και πόλωση, οι δύσκολες κοινωνικοοικονομικές προοπτικές και η πολιτική διάσπαση δυσχεραίνουν τις πιθανότητες για έναν ευρύ πολιτικό συμβιβασμό ώστε να μειωθούν σημαντικά τα δημοσιονομικά ελλείμματα και να σταθεροποιηθεί η πορεία του χρέους προς ΑΕΠ», σημειώνει ο οίκος Scope.