Η Γαλλία απαγορεύει τις εξαγωγές βοοειδών και τις ταυρομαχίες λόγω του ιού του οζώδους δέρματος

Η Γαλλία επέβαλε απαγόρευση στις εξαγωγές βοοειδών και σε εκδηλώσεις όπως οι ταυρομαχίες, ανακοίνωσε την Παρασκευή το υπουργείο Γεωργίας, στο πλαίσιο των προσπαθειών για περιορισμό της εξαιρετικά μεταδοτικής οζώδους δερματίτιδας, που εμφανίζεται για πρώτη φορά σε γαλλικά αγροκτήματα.

Η οζώδης δερματίτιδα είναι ιός που μεταδίδεται μέσω εντόμων και προσβάλλει βοοειδή και βουβάλους, προκαλώντας φουσκάλες και μείωση της παραγωγής γάλακτος. Δεν συνιστά κίνδυνο για τον άνθρωπο, αλλά συχνά οδηγεί σε εμπορικούς περιορισμούς και σοβαρές οικονομικές απώλειες.

Τα μέτρα τίθενται σε ισχύ από τις 18 Οκτωβρίου και θα παραμείνουν μέχρι τις 4 Νοεμβρίου. Θα αρθούν στις 5 Νοεμβρίου, εφόσον το επιτρέψει η υγειονομική κατάσταση, διευκρίνισε το υπουργείο.

Αύξηση των κρουσμάτων

Μετά την υποχώρησή τους το καλοκαίρι, τα κρούσματα οζώδους δερματίτιδας στη Γαλλία αυξήθηκαν αυτόν τον μήνα, εξαπλώνοντας τις επιδημίες από τις Άλπεις στις περιοχές Jura και Ain στην ανατολική Γαλλία. Τρία κρούσματα εντοπίστηκαν κοντά στα ισπανικά σύνορα αυτή την εβδομάδα.

«Η πρόσφατη εμφάνιση αρκετών μεμονωμένων κρουσμάτων (μία στην Ain, τρεις στη Jura και τρεις στην Οξιτανία) αποτελεί λόγο ανησυχίας και πιθανώς οφείλεται σε μετακινήσεις ζώων, ορισμένες από τις οποίες ήταν παράνομες», ανέφερε το υπουργείο.

Κατά την επίσκεψή της στη Jura, η Γαλλίδα υπουργός Γεωργίας, Ανί Ζενεβάρ, τόνισε ότι διακυβεύεται το μέλλον της γαλλικής κτηνοτροφίας:

«Βρισκόμαστε σε κρίσιμη στιγμή. Είναι απαραίτητο να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για την προστασία του γαλλικού κοπαδιού βοοειδών. Ας ανταποκριθούμε στην πρόκληση μαζί, όπως κάνουμε από τον περασμένο Ιούνιο».

Ο ιός εμφανίζεται ιστορικά στην Αφρική και τη Μέση Ανατολή, αλλά ήταν απών από τη Δυτική Ευρώπη μέχρι τον περασμένο Ιούνιο, όταν εντοπίστηκε το πρώτο κρούσμα στη Σαρδηνία της Ιταλίας, ακολουθούμενο από τη Γαλλία. Η Ισπανία ανέφερε το πρώτο της κρούσμα την προηγούμενη εβδομάδα.

Την τρέχουσα εβδομάδα, κρούσματα εντοπίστηκαν σε τρεις κοινότητες των Πυρηναίων-Οριεντάλ στη νοτιοδυτική Γαλλία – Λα Μπαστίντ, Ομ και Βαλμάνια – οδηγώντας σε υποχρεωτική εκστρατεία εμβολιασμού στις γύρω περιοχές, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Γεωργίας.

Τα πληγέντα χωριά βρίσκονται σε μικρή απόσταση μεταξύ τους και περίπου 30 χιλιόμετρα (18,6 μίλια) από τα ισπανικά σύνορα.

«Μπορούμε να υποθέσουμε κάποια σύνδεση με την Ισπανία, αλλά η έρευνα συνεχίζεται», δήλωσε η Genevard.