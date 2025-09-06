Ο οίκος αξιολόγησης Fitch αναθεώρησε την προοπτική της Πολωνίας σε «αρνητική» από «σταθερή» την Παρασκευή, επικαλούμενος την αυξανόμενη πίεση στα δημόσια οικονομικά ως τον βασικό παράγοντα.

Ο οίκος προειδοποίησε για μεγαλύτερα από τα αναμενόμενα ελλείμματα και για την απουσία αξιόπιστου σχεδίου δημοσιονομικής εξυγίανσης, σημειώνοντας ότι τα πολιτικά εμπόδια ενδέχεται να καθυστερήσουν τις μεταρρυθμίσεις ενόψει των βουλευτικών εκλογών του 2027.

Πλέον προβλέπει ότι το δημόσιο χρέος θα αυξηθεί πιο απότομα, προσεγγίζοντας το 68% του ΑΕΠ έως το 2027.

Οι πρώιμες αρνησικυρίες και η αντίθεση στη φορολογία από τον πρόεδρο Καρόλ Ναβρότσκι αντικατοπτρίζουν τις βαθύτερες πολιτικές διαιρέσεις που θα μπορούσαν να περιορίσουν την ικανότητα του κυβερνητικού συνασπισμού να προωθήσει σκληρά δημοσιονομικά μέτρα πριν από τις εκλογές του 2027, σύμφωνα με τον οίκο.

Η Fitch επισήμανε επίσης ότι η εφαρμογή μεταρρυθμίσεων, απαραίτητων για τη διατήρηση της χρηματοδότησης από την ΕΕ, θα παραμείνει κρίσιμη ώστε να συνεχιστεί η ισχυρή ανάπτυξη του ΑΕΠ παρά τις προκλήσεις.

Ωστόσο, ο οίκος αναμένει πραγματική αύξηση του ΑΕΠ κατά 3,2% τόσο το 2025 όσο και το 2026, υπερβαίνοντας τον μέσο όρο των ομοτίμων στο 2,3%, χάρη στην ανθεκτική εγχώρια κατανάλωση και την αυξημένη απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, που εκτιμάται ότι θα αντισταθμίσουν τις επιπτώσεις από τους αμερικανικούς δασμούς στην Eυρωζώνη.

Παρότι η διαφοροποιημένη οικονομία της Πολωνίας και η ιδιότητά της ως μέλος της ΕΕ στηρίζουν την αξιολόγησή της, η αποτυχία στη σταθεροποίηση του χρέους ή στη βελτίωση της δημοσιονομικής πειθαρχίας θα μπορούσε να οδηγήσει σε υποβάθμιση.

Η Fitch επιβεβαίωσε την πιστοληπτική αξιολόγηση της Πολωνίας στο «A-».