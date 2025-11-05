Η ερώτηση του 1 τρισ. δολαρίων της Tesla: Οι μέτοχοι ετοιμάζονται να αποφασίσουν για το μέλλον του Mασκ

Με μία από τις κρισιμότερες στιγμές στην ιστορία της θα βρεθεί αντιμέτωπη η Tesla την Πέμπτη, καθώς οι μέτοχοι της εταιρείας καλούνται να αποφασίσουν εάν θα εγκρίνουν το προτεινόμενο σχέδιο αποζημίωσης ύψους $1 τρισ. του επικεφαλής του ομίλου, Ίλον Μασκ.

Η συγκεκριμένη απόφαση χαρακτηρίζεται εξόχως σημαντική, καθώς θα μπορούσε να διαμορφώσει τόσο την ηγεσία της εταιρείας όσο και το μέλλον της στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης και της Ρομποτικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Investing, οι αναλυτές εκτιμούν ότι η πρόταση Μασκ αναμένεται να εγκριθεί από σημαντικό αριθμό μετόχων, παρά τις αντιδράσεις που έχουν εκφραστεί το τελευταίο διάστημα.

Όπως εκτιμάται, το ανανεωμένο πακέτο μακροπρόθεσμων κινήτρων της Tesla έχει σχεδιαστεί για να διατηρήσει και να παρακινήσει τον Μασκ, συνδέοντας την αμοιβή του με «εξαιρετικές οικονομικές αποδόσεις» και επιθετικούς νέους στόχους, όπως 1 εκατομμύριο ρομποταξί, 1 εκατομμύριο παραδόσεις ρομπότ Optimus και 20 εκατομμύρια παραγόμενα οχήματα.

Εφόσον το σχέδιο εγκριθεί, τότε ο Μασκ θα λάβει 423 εκατ. μετοχές ήτοι περίπου το 12% των εκκρεμών μετοχών της Tesla, αυξάνοντας την ιδιοκτησία του σε περίπου 25% των δικαιωμάτων ψήφου. Το σχέδιο εισάγει, εξάλλου, φιλόδοξους στόχους κέρδους, ξεκινώντας από 50 δισεκατομμύρια δολάρια σε προσαρμοσμένο EBITDA και αυξάνοντας σταδιακά.

Morgan Stanley: Τι θα συμβεί αν η ψηφοφορία αποτύχει;

Ενώ οι περισσότεροι στη Wall Street αναμένουν το πράσινο φως, ο Άνταμ Τζόνας της Morgan Stanley προειδοποίησε ότι το αποτέλεσμα δεν είναι εγγυημένο.

Σε σημείωμα της 30ης Οκτωβρίου, ο Τζόνας περιέγραψε τι θα μπορούσε να συμβεί αν οι μέτοχοι απορρίψουν την πρόταση, χαρακτηρίζοντας την ψηφοφορία «ένα από τα πιο σημαντικά γεγονότα στην ιστορία της εταιρείας».

Μια αποτυχημένη ψηφοφορία, έγραψε, θα μπορούσε να θεωρηθεί ως «ψήφισμα μη εμπιστοσύνης» στην ηγεσία του Μασκ να προκαλέσει πιθανή πτώση 10% ή μεγαλύτερη και να δημιουργήσει σοβαρές ανησυχίες σχετικά με τη διαδοχή και τη στρατηγική κατεύθυνση της Tesla.

«Οι επενδυτές πρέπει να αναμένουν ότι ο κ. Μασκ θα επαναλάβει τις επιφυλάξεις του σχετικά με την είσοδο της Tesla στον τομέα της ρομποτικής διπλής χρήσης και της AGI χωρίς να έχει μειοψηφία που να εμποδίζει την πρόταση», δήλωσε ο Τζόνας, αναφερόμενος στην επιθυμία του Μασκ να αποκτήσει το 25% των ψήφων, για να εξασφαλίσει τη θέση του στην ηγεσία.