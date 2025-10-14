Η επιστροφή των IPOs στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος

Η παγκόσμια αγορά αρχικών δημόσιων προσφορών (IPOs) δείχνει ισχυρά σημάδια αναζωογόνησης το 2025, μετά από δύο χρόνια περιορισμένης δραστηριότητας. Σύμφωνα με την έκθεση EY Global IPO Trends Q3 2025, η συνολική αξία των IPOs αυξήθηκε κατά 89% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 48,2 δισ. δολάρια το τρίτο τρίμηνο, ενώ ο αριθμός των νέων εισαγωγών αυξήθηκε κατά 19%.

Η δυναμική αυτή βασίστηκε κυρίως σε τρεις αγορές: Ηνωμένες Πολιτείες, Ινδία και Κίνα, που αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 80% της παγκόσμιας αξίας των IPOs. Οι εξελίξεις αυτές καταδεικνύουν ότι η «επιστροφή στο χρηματιστήριο» είναι γεγονός, αν και το στοιχείο της γεωγραφικής και κλαδικής επιλεκτικότητας είναι εξαιρετικά διακριτό στις προτιμήσεις των επενδυτών.

Οι αποδόσεις των νέων εισαγωγών έχουν υπερβεί σημαντικά τις προσδοκίες. Οι κινεζικές μετοχές εμφανίζουν απόδοση +149%, ενώ οι ασιατικές αγορές στο σύνολό τους ξεπέρασαν κατά πολύ την παγκόσμια μέση επίδοση του +58,3%. Η μέση καθαρή υπεραξία των εταιρειών που μπήκαν στο χρηματιστήριο το 2025 ανήλθε στο 8,4%, έναντι 7,9% το 2024 — με τις ΗΠΑ (16,9%) και τη Μέση Ανατολή (16,6%) να ξεχωρίζουν.

Η Ινδία ξεπέρασε κάθε προηγούμενο σε αριθμό εισαγωγών (146 IPOs μόνο στο Q3:25), κατακτώντας την πρώτη θέση παγκοσμίως. Οι ΗΠΑ κατέγραψαν το ισχυρότερο τρίμηνο από το 2021, με κορυφαίες εισαγωγές τεχνολογικών εταιρειών όπως Figma, CoreWeave και Circle Internet. Η Κίνα συνέχισε να προσφέρει θεαματικές αποδόσεις στους επενδυτές, ενώ η Ευρώπη επέστρεψε σταδιακά με υψηλής ποιότητας εκδόσεις από τον κλάδο των ακινήτων και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Η συνολική τάση δείχνει σταθερή αύξηση του αριθμού IPOs μετά την πτώση της περιόδου 2022–2023, με μέσο όρο 363 IPOs ανά τρίμηνο τα τελευταία 10 χρόνια.

Ένα από τα πιο αξιοσημείωτα φαινόμενα του 2025 είναι η αναβίωση των PE-backed IPOs. Οι ιδιωτικές επενδυτικές εταιρείες (Private Equity) αξιοποιούν την ανοδική αγορά για τη μετοχική τους έξοδο (cash out), με τον αριθμό των PE-backed εισαγωγών να αυξάνεται κατά 159% και τα έσοδα κατά 68% σε ετήσια βάση. Οι τομείς που ξεχωρίζουν:

Τεχνολογία (TMT): μέση απόδοση 64% από την αρχή του έτους (ytd)

Βιομηχανία: 88% ytd, με ισχυρές επιδόσεις από κινεζικούς κατασκευαστές εξαρτημάτων και EV εταιρείες

Υγεία και Βιοεπιστήμες: +42% ytd

Καταναλωτικά Αγαθά: +78% ytd

Tο 2025 χαρακτηρίζεται και από ένα κύμα ρυθμιστικών μεταρρυθμίσεων που ενισχύουν τον ανταγωνισμό των χρηματιστηρίων. Στο Ηνωμένο Βασίλειο εφαρμόστηκε ένα νέο, ενιαίο καθεστώς διαφάνειας για εισηγμένες. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση το «Listing Act» είναι ένας νέος κανονισμός που μειώνει απαιτήσεις free float και χρηματοοικονομικών εκθέσεων. Στην Κίνα δόθηκε προτεραιότητα σε καινοτόμες και «πράσινες» επιχειρήσεις. Στο Χονγκ Κονγκ δημιουργήθηκε μια καινούργια αγορά “TECH” για νεοφυείς τεχνολογικές εταιρείες. Στην Ινδία τέλος μειώθηκαν οι απαιτήσεις για την υποχρεωτική ελεύθερη διασπορά και έγιναν απλούστερες διαδικασίες IPO. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές στοχεύουν στην επιτάχυνση των διαδικασιών και στην προσέλκυση εταιρειών υψηλής ανάπτυξης, διατηρώντας παράλληλα ισχυρούς μηχανισμούς εποπτείας.

Παρά την αισιοδοξία, η έκθεση τονίζει ότι η αγορά παραμένει ευάλωτη και μια σειρά από προκλήσεις παραμένουν. Οι κυριότεροι παράγοντες αβεβαιότητας είναι οι εξής::

Ο επίμονος πληθωρισμός και τα υψηλά επιτόκια περιορίζουν τις αποτιμήσεις.

και τα υψηλά επιτόκια περιορίζουν τις αποτιμήσεις. Οι γεωπολιτικές εντάσεις (ΗΠΑ–Κίνα, πόλεμος στην Ουκρανία, αστάθεια στη Μέση Ανατολή) αυξάνουν τα risk premiums.

(ΗΠΑ–Κίνα, πόλεμος στην Ουκρανία, αστάθεια στη Μέση Ανατολή) αυξάνουν τα risk premiums. Οι επενδυτές είναι πλέον εξαιρετικά επιλεκτικοί, προτιμώντας εταιρείες με σταθερά κέρδη, καθαρή διακυβέρνηση και βιώσιμες στρατηγικές.

Η EY προβλέπει ότι η δυναμική θα συνεχιστεί και το 2026, καθώς οι αγορές σταδιακά ανοίγουν. Η έμφαση στρέφεται σε εταιρείες που ενσωματώνουν AI, πράσινη ενέργεια, άμυνα και fintech, τοποθετώντας την καινοτομία στο επίκεντρο των επενδυτικών ιστοριών. Αναμενόμενα οι υψηλές αποτιμήσεις του κλάδου δίνουν ένα προβάδισμα στην τεχνολογία στην ουρά (pipeline) των εγχειρημάτων που αναμένονται μέσα στο 2026.

Η παγκόσμια αγορά IPOs βρίσκεται σε φάση επανεκκίνησης. Οι ευνοϊκές νομισματικές συνθήκες, οι μεταρρυθμίσεις στις κεφαλαιαγορές και η τεχνολογική επανάσταση δημιουργούν πρόσφορο έδαφος για νέα κεφάλαια και επενδυτικές ευκαιρίες. Ωστόσο, η επιτυχία δεν είναι δεδομένη: οι επενδυτές πλέον ζητούν ιστορίες ανάπτυξης με πραγματικά οικονομικά θεμέλια. Όπως καταλήγει η EY, «η νέα εποχή των IPOs θα ανήκει στις εταιρείες που μπορούν να μεταφράσουν την τεχνολογία, την ανθεκτικότητα και τη διαφάνεια σε μακροχρόνια αξία».