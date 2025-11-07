Η καταναλωτική εμπιστοσύνη στις Ηνωμένες Πολιτείες υποχώρησε στις αρχές Νοεμβρίου, καθώς τα νοικοκυριά, ανεξαρτήτως πολιτικής τοποθέτησης, εξέφρασαν ανησυχία για τις οικονομικές επιπτώσεις από το μακροβιότερο κλείσιμο της κυβέρνησης στην ιστορία - ένα γεγονός που έχει προκαλέσει αναταραχές, από τις πληρωμές επιδομάτων τροφίμων έως και καθηλωμένες πτήσεις.

Ωστόσο, η Έρευνα Καταναλωτών του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν (University of Michigan’s Surveys of Consumers), που δημοσιεύτηκε την Παρασκευή, επιβεβαίωσε αυτό που οι οικονομολόγοι αποκαλούν «οικονομία σε σχήμα Κ» (K-shaped economy) — μια κατάσταση όπου τα νοικοκυριά υψηλότερου εισοδήματος ευημερούν, ενώ εκείνα με χαμηλότερα εισοδήματα δυσκολεύονται. Η εμπιστοσύνη αυξήθηκε μεταξύ των καταναλωτών που διαθέτουν μεγάλα χαρτοφυλάκια μετοχών, κάτι που το Πανεπιστήμιο απέδωσε στη συνεχιζόμενη ισχύ των χρηματιστηρίων.

Η «οικονομία σε σχήμα Κ» φάνηκε επίσης και σε έρευνα του Conference Board την προηγούμενη εβδομάδα. Ο οικονομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου Kevin Hassett δήλωσε στο Fox Business Network ότι οι οικονομικές επιπτώσεις του κλεισίματος ήταν πολύ πιο σοβαρές από το αναμενόμενο, αν και η δραστηριότητα πιθανότατα θα ανακάμψει γρήγορα μετά την επαναλειτουργία της κυβέρνησης.

Ο Daniel Hornung, ερευνητής στο Stanford Institute for Economic Policy Research, σημείωσε:

«Τα κλεισίματα συνήθως έχουν μόνο μέτριες οικονομικές επιπτώσεις, καθώς διαρκούν λίγο και η οικονομία ανακάμπτει όταν η κυβέρνηση ξανανοίγει. Ωστόσο, αυτό αποτελεί προειδοποιητικό σημάδι ότι ένα τόσο παρατεταμένο κλείσιμο θα μπορούσε να οδηγήσει σε πιο ουσιαστική οικονομική αδυναμία».

Το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν ανακοίνωσε ότι ο Δείκτης Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης υποχώρησε αυτόν τον μήνα στις 50,3 μονάδες, το χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2022, έναντι τελικής μέτρησης 53,6 μονάδων τον Οκτώβριο. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters είχαν προβλέψει πτώση στις 53,2 μονάδες.