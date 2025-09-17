Η εκτίναξη της Oracle και τα κεράκια που λιώνουν

Όταν στις 25 Αυγούστου είχε ανέβει στο liberal, το άρθρο «Στο δρόμο για χρηματιστηριακή αξία $1 τρισ. η Oracle», εδώ, είχαμε λάβει αρκετά μηνύματα δυσαρέσκειας από νέους σε ηλικία επενδυτές και traders, οι οποίοι συχνά επικοινωνούν μαζί μας, στα ψηφιακά μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε αυτά τα μηνύματα περιγραφόταν η αρνητική εικόνα της μετοχής της Oracle (NYSE:ORCL) στη Wall Street με βάση τη «θεωρία των κεριών» και κάποιων άλλων δεικτών τεχνικής ανάλυσης, καθώς η υστέρηση της απόδοσης της ORCL, σε σχέση με τις υπόλοιπες μετοχές της ψηφιακής τεχνολογίας. Παράλληλα, στα μηνύματα, οι νεαροί επενδυτές επιτίθονταν όχι μόνο κατά του άρθρου, αλλά και κατά των μεγάλων χρηματιστηριακών εταιρειών που τότε έδιναν ως τιμή – στόχο για τη μετοχή τα $270 - $280 με σύσταση «outperform» για να «ξεγελάσουν τη χρηματιστηριακή κοινότητα, με απώτερο σκοπό να εγκλωβίσουν τους traders».

Η συγκεκριμένη αντίδραση απεικονίζει σε μεγάλο βαθμό αυτό που συμβαίνει σήμερα στα χρηματιστήρια. Ένα φαινόμενο που δεν είναι μόνο ελληνικό αλλά παγκόσμιο. Υπάρχουν εκατοντάδες ή ακόμα και χιλιάδες νέοι επενδυτές στη χώρα μας, οι οποίοι ασχολούνται με τις χρηματιστηριακές αγορές, με ελάχιστες γνώσεις και χαμηλό βαθμό ευθυκρισίας. Οι περισσότεροι από αυτούς δεν γνωρίζουν καν χρηματοοικονομικά, και επενδύουν στις αγορές με βάση κάποια μοντέλα τεχνικής ή διαγραμματικής ανάλυσης, τα οποία ακολουθούν με θρησκευτική ευλάβεια.

Και αυτό είναι λογικό. Διότι όταν δεν μπορείς να αντιληφθείς την πολύπλοκη πραγματικότητα του κόσμου των κεφαλαιαγορών και της πραγματικής οικονομίας, αναζητάς άλλες ευκολότερες ερμηνείες και λύσεις, όπως είναι η τυφλή παρακολούθηση κάποιων διαγραμμάτων, που σύμφωνα με τους ίδιους εμπεριέχουν όλη την αλήθεια.

Το χειρότερο δε είναι, ότι η συγκεκριμένη ομάδα traders και επενδυτών, ανακαλύπτει παντού εχθρούς. Εχθροί τους για παράδειγμα, είναι οι θεσμικοί επενδυτές επειδή «κυριαρχούν στις αγορές», οι ρυθμιστικές και εποπτικές αρχές που «επιβάλουν κανόνες και ελέγχους», οι μεγαλομέτοχοι των εισηγμένων εταιρειών που «έχουν το πάνω χέρι», αλλά και οι επενδυτικοί οίκοι και οι μεγάλες χρηματιστηριακές εταιρείες που πάντα «κοιτάνε το δικό τους συμφέρον παραπληροφορώντας τους επενδυτές», μέσω των αναλύσεων - εκθέσεων που δημοσιεύουν, και των συστάσεων που δίνουν για συγκεκριμένες μετοχές.

Έτσι οι νεαροί επενδυτές πιστεύουν ότι δίνουν μεταξύ των άλλων και έναν αγώνα με ανορθόδοξα όπλα εναντίον του «χρηματιστηριακού συστήματος», στην προσπάθεια τους αποκομίσουν κέρδη.

Όταν λοιπόν δημοσιεύτηκε το άρθρο για την πορεία της Oracle, η μετοχή βρισκόταν στα $236,37. Οι χρηματιστηριακοί οίκοι είχαν θέσει ως τιμή – στόχο για τη μετοχή τα $270 - $280 με σύσταση «outperform» και εμείς προσπαθούσαμε να κατανοήσουμε τη δυναμική της OCI. Tον τρόπο δηλαδή που η διαφοροποιημένη αρχιτεκτονική της Oracle Cloud Infrastructure (OCI), επιτρέπει την εκπαίδευση μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης με υψηλότερη ταχύτητα κατά +50% και με χαμηλότερο κόστος έως και -80% σε σύγκριση με τις υπόλοιπες υπάρχουσες πλατφόρμες. Και κατά πόσο αυτό το γεγονός θα επηρεάσει το μέλλον της εταιρείας.

Η Oracle διαθέτει μια ολοκληρωμένη σουίτα λύσεων AI, που καλύπτει εφαρμογές, κρίσιμες λειτουργίες βάσεων δεδομένων και υποστήριξη υποδομών, καθιστώντας την ιδανικό συνεργάτη για επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενσωματώσουν την τεχνητή νοημοσύνη στην καθημερινότητα τους. Η στρατηγική συνεργασία με την Google Cloud και την Google Gemini AI 2.5, σε εφαρμογές όπως η δημιουργία εικόνων, φωνής και βίντεο ισχυροποιεί ακόμα περισσότερο την OCI. Επιπλέον, η συνεργασία με την OpenAI ύψους $30 δισ. σε ετήσια βάση, στα πλαίσια του μεγαλεπίβολου εθνικού αμερικανικού σχεδίου Stargate AI, ανοίγει μεγάλες προοπτικές.

Μάλιστα στη χρηματιστηριακή της έκθεση η Mizuho προέβλεπε ήδη από τον Ιούλιο, εντυπωσιακή ανάπτυξη για την Oracle τα επόμενα χρόνια. Ειδικότερα, η τράπεζα εκτιμούσε ότι τα έσοδα της εταιρείας θα αυξηθούν με ετήσιο ρυθμό 27% (CAGR) έως το οικονομικό έτος 2030. Οι προβλέψεις για το 2028 είχαν αναθεωρηθεί και αυτές ανοδικά, με τα έσοδα να προβλέπονται στα $124 δισ. από $95 δισ. και τα λειτουργικά έσοδα στα $47 δισ. από $40 δισ.

Καλά όλα αυτά, αλλά δεν έχουν σημασία. Σύμφωνα με τους traders στο διάγραμμα της ORCL «το κερί ήταν ανάποδο», η «μετοχή είχε αποτύχει δυο φορές να διασπάσει ανοδικά το φράγμα των $256 και είχε υποχωρήσει αισθητά», οι «χρηματιστηριακές εταιρείες προσπαθούσαν να εγκλωβίσουν τους μικροεπενδυτές», και εμείς είμαστε χρηματιστηριακοί δεινόσαυροι και δεν έχουμε αντιληφθεί ότι οι αγορές έχουν αλλάξει και λειτουργούν με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Και κατέληγαν στο συμπέρασμα ότι η μετοχή της Oracle αποτελεί ευκαιρία σορταρίσματος.

Αυτά είχαν γίνει στις 25 Αυγούστου. Στις 10 Σεπτεμβρίου, η μετοχή της ORCL βρέθηκε στα $345,72 για να κλείσει τελικά στα $328,33. Δηλαδή στο +39%. Είναι προφανές ότι οι σοβαροί επενδυτές και τα ισχυρά κεφάλαια, δεν εστίασαν την προσοχή τους στα «ανάποδα κεράκια» και στις «γραμμούλες των οθονών» των υποψήφιων αδαών εκατομμυριούχων, αλλά στα αποτελέσματα της ORACLE από τις υπηρεσίες cloud στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης.

Τα έσοδα των υπηρεσιών OCI, έφτασαν τα $18 δισ. σε δωδεκάμηνη βάση με τις προβλέψεις – βάσει των υπογεγραμμένων συμβολαίων - να οδηγούν στα $32 δισ. το 2026, τα $73 δισ. το 2027, τα $114 δισ. το 2028 και τα $144 δισ. το 2029. Συνολικά εκτιμάται ότι το σύνολο των νέων συμβάσεων που θα υπογράψει τους επόμενους μήνες, θα οδηγήσει το σύνολο των ανεκτέλεστων συμβάσεων στο $1 τρισ.

Να θυμίσω ότι «δεινόσαυρους των αγορών» μας είχαν αποκαλέσει με τον Θανάση Μαυρίδη και το 2019, στην τηλεοπτική εκπομπή «Τέτοιοι είναι» στο Action24, όταν είχαμε αναφερθεί στην ανοδική διάσπαση των $1300/oz στην τιμή του χρυσού, που κατ’ εμάς σήμαινε μια σημαντική αλλαγή στην έννοια του ρίσκου και στην «αξία» του χρυσού ως καταφύγιου ασφάλειας. «Μα ασχολείστε ακόμα με τον χρυσό, ρε δεινόσαυροι»;