Στο δρόμο για χρηματιστηριακή αξία $1 τρισ. η Oracle

Διανύουμε μια περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας οι επενδυτικοί οίκοι και χρηματιστηριακές εταιρείες αυξάνουν αδιαλείπτως τις τιμές - στόχους των περισσότερων μετοχών τεχνολογίας στη Wall Street.

Κλασικό παράδειγμα η μετοχή της Oracle (NYSE:ORCL). Οι χρηματιστηριακοί αναλυτές μέχρι και τον Ιούλιο έδιναν τιμές – στόχους για τη μετοχή ORCL από τα $270 έως τα $280 μέσα στο επόμενο 12μηνο. Ωστόσο, οι εκθέσεις που δημοσιεύτηκαν μέσα στον Αύγουστο, μεταβάλλουν άρδην τις προσδοκίες των επενδυτών. Η Bank of America έδωσε σαν στόχο τα $295, η Scotiabank και η Mizuho Securities τα $300, η Berstein τα $308, η Citizens JMP τα $315 και η TD Cowen τα $325.

Με δυο λόγια οι νέες τιμές – στόχοι, δίνουν περιθώρια ανόδου από 20% έως και 30%. Γεγονός που δικαιολογεί το «outperform» που συνοδεύει τις εκθέσεις, εκτιμώντας ότι η ORCL θα υπεραποδώσει των υπόλοιπων μετοχών και δεικτών, εισερχόμενη πιθανότατα στο κλαμπ των εταιρειών της Wall Street που έχουν αποτίμηση μεγαλύτερη του $1τρισ. Όπως είναι η Nvidia με $4,4 τρισ., η Microsoft με $3,9 τρισ., η Apple με $3,4 τρισ., η Amazon και η Alphabet / Google με $2,4 τρισ., η Meta Platforms / Facebook με $1,9 τρισ., η Broadcom με $1,4 τρισ., και η Tesla με την Berkshire Hathaway με χρηματιστηριακή αποτίμηση στο $1,1 τρισ.

Το «outperform» της Oracle

Πού εδράζεται το «outperform» που δίνουν που χρηματιστηριακές εταιρείες στη μετοχή της Oracle; Στη σημερινή μοναδική θέση της Oracle στην αγορά του cloud computing και της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και στις ισχυρές μελλοντικές οικονομικές προβλέψεις των αναλυτών μέσα στα επόμενα χρόνια.

Η λέξη κλειδί είναι η OCI. Δηλαδή η διαφοροποιημένη αρχιτεκτονική της Oracle Cloud Infrastructure (OCI), η οποία προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι των ανταγωνιστών της, όπως είναι οι υπερμεγέθεις πάροχοι cloud, γνωστοί ως «hyperscalers». Συγκεκριμένα, η OCI επιτρέπει την εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης με υψηλότερη ταχύτητα κατά +50% και με χαμηλότερο κόστος έως και -80% σε σύγκριση με τις υπόλοιπες υπάρχουσες πλατφόρμες.

Αυτό το διπλό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έχει οδηγήσει σε αυξημένη ζήτηση των υπηρεσιών της Oracle, ιδιαίτερα για εργασίες που σχετίζονται με τις εφαρμογές τεχνητή νοημοσύνης, όπου η ταχύτητα και το κόστος, αποτελούν κρίσιμους παράγοντες, που επηρεάζουν την τελική κερδοφορία των ψηφιακών κολοσσών.

Η εταιρεία διαθέτει μια ολοκληρωμένη σουίτα λύσεων AI, που καλύπτει εφαρμογές, κρίσιμες λειτουργίες βάσεων δεδομένων και υποστήριξη υποδομών, καθιστώντας την Oracle ιδανικό συνεργάτη για επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενσωματώσουν την τεχνητή νοημοσύνη στην καθημερινότητα τους.

Η στρατηγική συνεργασία με την Google Cloud και την Google Gemini AI 2.5, σε εφαρμογές όπως η δημιουργία εικόνων, φωνής και βίντεο ισχυροποιεί ακόμα περισσότερο την OCI. Επιπλέον, η συνεργασία με την OpenAI ύψους $30 δισ. σε ετήσια βάση, στα πλαίσια του μεγαλεπίβολου εθνικού αμερικανικού σχεδίου Stargate AI, ανοίγει άλλες προοπτικές.

Οικονομικές Προβλέψεις και Αποτίμηση

Στην χρηματιστηριακή της έκθεση η Mizuho προβλέπει εντυπωσιακή ανάπτυξη για την Oracle τα επόμενα χρόνια. Ειδικότερα, η τράπεζα εκτιμά ότι τα έσοδα της εταιρείας θα αυξηθούν με ετήσιο ρυθμό 27% (CAGR) έως το οικονομικό έτος 2030. Οι προβλέψεις για το 2028 έχουν αναθεωρηθεί και αυτές ανοδικά, με τα έσοδα να προβλέπονται στα $124 δισ. από $95 δισ. και τα λειτουργικά έσοδα στα $47 δισ. από $40 δισ.

Αυτές οι προβλέψεις αντικατοπτρίζουν την εμπιστοσύνη των επενδυτικών οίκων και επί του προκειμένου της Mizuho, στη δυνατότητα της Oracle να κεφαλαιοποιήσει την αυξανόμενη ζήτηση για cloud και AI λύσεις. Παρά την εντυπωσιακή αύξηση της μετοχής κατά 48% από την αρχή του 2025, η Mizuho πιστεύει ότι η Oracle εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με σημαντικό «discount» σε σχέση με τους ανταγωνιστές της στον τομέα των ψηφιακών υποδομών.

Με την τρέχουσα κεφαλαιοποίηση της ORCL να κυμαίνεται πέριξ των $700 δισ., η Mizuho θεωρεί ότι η Oracle έχει τη δυνατότητα να φτάσει σε κεφαλαιοποίηση το $1 τρισ. μέσα στο κοντινό μέλλον, καθιστώντας την μια από τις πιο «ακριβές» εταιρείες παγκοσμίως. Βέβαια, η τρέχουσα αποτίμηση μπορεί να εκτιμάται ότι βρίσκεται σε «discount», ωστόσο το αναμενόμενο Ρ/Ε 41,5 για τα ΕΒΙΤ του 2028, για κάποιους αναλυτές αποτελεί δείγμα υψηλού «premium», δηλαδή υπερτίμησης.

Μένει να φανεί εάν η Oracle φτάσει πρώτη στο νήμα της χρηματιστηριακής αποτίμησης του $1 τρισ. πριν από τις υπόλοιπες υποψήφιες εταιρείες, όπως είναι η JPMorgan, η Netflix και η Palantir.