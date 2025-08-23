Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πιθανά θα προχωρήσει σε νέες μειώσεις των επιτοκίων και του κόστους δανεισμού στην Ευρωζώνη, ανέφερε το Σάββατο το Reuters, προσθέτοντας πως η χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής θα λάβει χώρα μετά από τον Σεπτέμβριο.

Το δημοσίευμα προσθέτει πως οι συζητήσεις για περαιτέρω μειώσεις ενδέχεται να ξαναρχίσουν το φθινόπωρο, εάν η οικονομία αποδυναμωθεί, σύμφωνα με πέντε πηγές που μίλησαν στο Reuters.

Η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, δήλωσε τον Ιούλιο ότι η κεντρική τράπεζα της Ευρωζώνης βρίσκεται «σε καλή θέση», καθώς διατήρησε το βασικό επιτόκιο στο 2%, τερματίζοντας τον κύκλο μειώσεων που διήρκεσε ένα χρόνο και οδηγώντας τους επενδυτές να στοιχηματίσουν σε μια παρατεταμένη παύση.

Τα στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί από τότε δείχνουν ότι η οικονομία της Ευρωζώνης αποδεικνύεται πιο ανθεκτική από το αναμενόμενο, ενώ ο πληθωρισμός παραμένει στο στόχο του 2% της ΕΚΤ, σύμφωνα με αξιωματούχους της κεντρικής τράπεζας στην Ευρώπη και στο συμπόσιο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ στο Τζάκσον Χολ.

Εν τω μεταξύ, οι δασμοί που επέβαλε η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στις εισαγωγές από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε ποσοστό 15% για τα περισσότερα προϊόντα, ήταν κοντά στις προσδοκίες της ΕΚΤ και απέτρεψαν τα πιο απαισιόδοξα σενάρια, σύμφωνα με πηγές της κεντρικής τράπεζας.

Αυτό σήμαινε ότι η μείωση των επιτοκίων στις 11 Σεπτεμβρίου θεωρούνταν πλέον σε μεγάλο βαθμό περιττή, εκτός εάν επέλθει ξαφνική επιδείνωση των επικείμενων στοιχείων, όπως τα προκαταρκτικά στοιχεία για τον πληθωρισμό του Αυγούστου και οι έρευνες για την οικονομική δραστηριότητα, σύμφωνα με τις πηγές.

Όλοι αρνήθηκαν να κατονομαστεθούν, καθώς οι συζητήσεις για την πολιτική είναι εμπιστευτικές.

Ομοίως, οι πηγές σημείωσαν ότι οι τελευταίες οικονομικές προβλέψεις της ΕΚΤ, σύμφωνα με τις οποίες ο πληθωρισμός θα υποχωρήσει κάτω από τον στόχο του 2% το επόμενο έτος πριν επανέλθει σε αυτό, περιλαμβάνουν περαιτέρω μείωση των επιτοκίων.

Αυτό σημαίνει ότι οι συζητήσεις για περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής είναι πιθανό να ξαναρχίσουν στις συνεδριάσεις της ΕΚΤ στις 30 Οκτωβρίου και 18 Δεκεμβρίου, ιδίως εάν οι αμερικανικοί δασμοί αρχίσουν να επηρεάζουν τις εξαγωγές της Ευρωζώνης προς τον κύριο εμπορικό εταίρο της ή εάν διαψευστούν οι ελπίδες για το τέλος του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, πρόσθεσαν οι πηγές.

Οι χρηματαγορές αποτιμούσαν κάποια πιθανότητα περαιτέρω μείωσης των επιτοκίων της ΕΚΤ, αλλά όχι πριν από την άνοιξη του επόμενου έτους.

Οι επενδυτές έχουν γίνει πιο αισιόδοξοι για τις οικονομικές προοπτικές της Ευρωζώνης, μετά από έρευνες που έδειξαν ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα επιταχύνθηκε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, με τις νέες παραγγελίες να αυξάνονται τον Αύγουστο για πρώτη φορά από τον Μάιο του 2024.