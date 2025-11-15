Για το μεγαλύτερο μέρος της περασμένης δεκαετίας, οι προσθήκες data centers στις ΗΠΑ ήταν μικρές, μόνο μερικά γιγαβάτ ετησίως, όμως αυτό άλλαξε δραματικά μετά το 2020.

Ξεκινώντας γύρω στο 2021-2022, οι τιμές αυξάνονται κατακόρυφα καθώς οι hyperscalers επιτάχυναν την επέκταση για να καλύψουν τη ζήτηση για Τεχνητή Νοημοσύνη και υπολογιστικό νέφος.



Αυτό το διάγραμμα της JPMorgan δείχνει πόση ηλεκτρική ισχύ (σε γιγαβάτ) των data centers στις ΗΠΑ έχει είτε ήδη κατασκευαστεί, είτε βρίσκεται υπό κατασκευή, είτε έχει προγραμματιστεί, είτε έχει παγώσει, ανά έτος — και υπογραμμίζει πόσο απότομα έχει εκραγεί η ζήτηση λόγω της τεχνητής νοημοσύνης.

Tο βασικό συμπέρασμα είναι η απότομη αύξηση της προγραμματισμένης ισχύος για το 2025. Η μπάρα για εκείνη τη χρονιά εκτινάσσεται σχεδόν στα 80 GW έργων κέντρων δεδομένων - ένας άνευ προηγουμένου αγωγός έργων.

Ωστόσο, η ύπαρξη ενός μικρού αλλά ορατού τμήματος που έχει παγώσει δείχνει ότι ένα μέρος αυτών των έργων βρίσκεται ήδη σε αναμονή, πιθανότατα λόγω περιορισμών γης, ελλείψεων ισχύος ή εμπλοκών στις διαδικασίες αδειοδότησης.

Η Morgan Stanley προειδοποίησε σε πρόσφατο σημείωμα προς πελάτες ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν σημαντικό έλλειμμα ηλεκτρικής ενέργειας καθώς οι κατασκευές σχετικές με την Τεχνητή Νοημοσύνη επιταχύνονται, με τη ζήτηση από κέντρα δεδομένων να κινδυνεύει να ξεπεράσει τη διαθέσιμη ισχύ μέχρι το 2028. Η τράπεζα ανέφερε ότι το έλλειμμα θα μπορούσε να φτάσει περίπου τα 13 γιγαβάτ ισχύος, δηλαδή περίπου το ένα πέμπτο αυτού που αναμένεται να απαιτήσει ο κλάδος.

Αναλυτές με επικεφαλής τον Στίβεν Μπερντ είπαν ότι η ανισορροπία θα μπορούσε να είναι ακόμη μεγαλύτερη σε ακαθάριστη βάση.

«Προβλέπουμε έλλειμμα ηλεκτρικής ισχύος στις ΗΠΑ έως το 2028 ύψους 44 γιγαβάτ (GW), πριν ληφθούν υπόψη καινοτόμες λύσεις ταχύτερης πρόσβασης σε ισχύ, οι οποίες δεν βασίζονται στη συνήθη διαδικασία διασύνδεσης με το δίκτυο», έγραψαν.

Οι εναλλακτικές αυτές προσεγγίσεις, πρόσθεσε η ομάδα, «θα μπορούσαν να εκπλήξουν θετικά» και να μειώσουν το κενό.

Η τράπεζα συνδέει το πιθανό έλλειμμα άμεσα με τον καταιγιστικό ρυθμό επέκτασης της υποδομής Τεχνητής Νοημοσύνης, περιγράφοντας τη ζήτηση για υπολογιστική ισχύ AI ως «την πιο σημαντική τεχνολογική μεταβολή στη σύγχρονη ιστορία».