Η Κομισιόν πρότεινε την Πέμπτη την άρση των δασμών στα εισαγόμενα αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα, στο πλαίσιο μιας εμπορικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία αναμένεται να οδηγήσει σε αναδρομικές μειώσεις των αμερικανικών δασμών στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα.

Οι προτάσεις αποτελούν το πρώτο βήμα της ΕΕ για την εφαρμογή της συμφωνίας-πλαισίου που υπέγραψαν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και η πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στις 27 Ιουλίου. Η συμφωνία οδήγησε την ΕΕ να αποδεχθεί έναν ευρύ δασμό 15%, προκειμένου να αποφευχθεί ένας καταστροφικός εμπορικός πόλεμος.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να μειώσουν τους δασμούς τους στα αυτοκίνητα που κατασκευάζονται στην ΕΕ στο 15% από 27,5%, από την πρώτη ημέρα του μήνα κατά τον οποίο παρουσιάστηκε η νομοθετική πρόταση της ΕΕ, δηλαδή από την 1η Αυγούστου.

Η προκαταρκτική συμφωνία έθεσε τέλος στη σύγκρουση μεταξύ των δύο μεγαλύτερων εμπορικών και επενδυτικών εταίρων του κόσμου, αν και πρόκειται για ασύμμετρη συμφωνία: οι Βρυξέλλες υποχρεούνται να μειώσουν τους δικούς τους δασμούς και να αγοράσουν περισσότερα ενεργειακά προϊόντα των ΗΠΑ, ενώ η Ουάσινγκτον διατηρεί δασμούς στο 70% των εξαγωγών της ΕΕ προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Τραμπ έχει κατά καιρούς επιτεθεί στην ΕΕ, λέγοντας τον Φεβρουάριο ότι «σχηματίστηκε για να βλάψει τις Ηνωμένες Πολιτείες» και ότι θέλει να μειώσει το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου των ΗΠΑ με την ΕΕ, το οποίο το 2024 ανήλθε σε 235 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι κυβερνήσεις της ΕΕ έχουν δηλώσει ότι αποδέχονται τη συμφωνία ως το μικρότερο κακό, δεδομένου ότι διαφορετικά ο Τραμπ θα επιβάλει δασμούς 30% σε σχεδόν όλα τα εισαγόμενα προϊόντα της ΕΕ.

Η νομοθετική πρόταση της ΕΕ θα πρέπει να εγκριθεί από την πλειοψηφία των 27 κρατών-μελών και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κάτι που ενδέχεται να διαρκέσει εβδομάδες, ενώ η μείωση των δασμών των ΗΠΑ στα αυτοκίνητα της ΕΕ θα πραγματοποιηθεί νωρίτερα.

Η πρόταση περιλαμβάνει δύο νόμους: ο ένας αφορά την κατάργηση των δασμών στα βιομηχανικά προϊόντα και την παροχή προτιμησιακής πρόσβασης στα θαλασσινά των ΗΠΑ και σε ορισμένα γεωργικά προϊόντα, ενώ ο άλλος αφορά την παράταση της απαλλαγής από δασμούς για τους αστακούς, συμπεριλαμβανομένων πλέον και των μεταποιημένων αστακών.