Οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ενδέχεται να πλήξουν τις ΗΠΑ με δασμούς ύψους 93 δισ. ευρώ ή να περιορίσουν την πρόσβαση αμερικανικών εταιρειών στην αγορά της Ένωσης, ως απάντηση στις απειλές του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προς συμμάχους του ΝΑΤΟ που αντιτίθενται στην εκστρατεία του για την ανάληψη του ελέγχου της Γροιλανδίας, ανέφεραν οι Financial Times την Κυριακή.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα των FT, τα αντίμετρα καταρτίζονται προκειμένου να δώσουν στους Ευρωπαίους ηγέτες διαπραγματευτικό πλεονέκτημα σε καθοριστικές συναντήσεις με τον Τραμπ στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός αυτή την εβδομάδα, επικαλούμενο αξιωματούχους που συμμετέχουν στις προετοιμασίες των συναντήσεων στην Ελβετία.