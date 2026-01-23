Η Czechoslovak Group εισάγεται στη Euronext

Η Euronext συνεχάρη σήμερα την Czechoslovak Group (CSG), έναν από τους κορυφαίους ομίλους άμυνας με έδρα την Πράγα, για την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο Euronext Amsterdam (κωδικός διαπραγμάτευσης: CSG). Η εισαγωγή της CSG αναδεικνύει τον αυξανόμενο ρόλο των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών στη στήριξη στρατηγικών βιομηχανιών που συμβάλλουν στη μακροπρόθεσμη αυτονομία και ασφάλεια της Ευρώπης. Πρόκειται για τη δεύτερη εισαγωγή στο Euronext το 2026 και για τη μεγαλύτερη αρχική δημόσια προσφορά (IPO) αμυντικής εταιρείας που έχει καταγραφεί παγκοσμίως, τόσο ως προς τα αντληθέντα κεφάλαια όσο και ως προς την κεφαλαιοποίηση.

Η CSG συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων ευρωπαϊκών αμυντικών εταιρειών και αποτελεί κρίσιμο μακροπρόθεσμο προμηθευτή κρατών-μελών και εταίρων του ΝΑΤΟ. Είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός πυρομαχικών μεσαίου και μεγάλου διαμετρήματος στην Ευρώπη και ο μεγαλύτερος παραγωγός πυρομαχικών μικρού διαμετρήματος παγκοσμίως. Ο όμιλος διαθέτει πελατολόγιο σε περισσότερες από 70 χώρες, που εκτείνεται από κρατικούς φορείς έως καθιερωμένες επιχειρήσεις. Ιδρυμένος στην Τσεχία, ο όμιλος διατηρεί παγκόσμιο παραγωγικό αποτύπωμα με 39 μονάδες σε Τσεχία, Ινδία, Ιταλία, Σερβία, Σλοβακία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες.

Η τιμή διάθεσης και εισαγωγής της μετοχής της CSG ορίστηκε στα 25 ευρώ ανά μετοχή, με τη χρηματιστηριακή κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 25 δισ. ευρώ. Η αρχική δημόσια προσφορά άντλησε συνολικά 3,8 δισ. ευρώ, με την προϋπόθεση πλήρους άσκησης της επιλογής υπερκατανομής (Over-Allotment Option).

Ο Μίχαλ Στρναντ, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της CSG, δήλωσε: «Η σημερινή ημέρα αποτελεί ιστορικό ορόσημο για την CSG, καθώς εντασσόμαστε στην αγορά του Euronext Amsterdam και χαιρετίζουμε την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν οι επενδυτές. Η επιτυχής εισαγωγή μας αντικατοπτρίζει τη σκληρή δουλειά, την αφοσίωση και την εφευρετικότητα των ανθρώπων μας, καθώς και την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν πελάτες και εταίροι. Η μετάβασή μας σε εισηγμένη εταιρεία ενισχύει τη δέσμευσή μας στη διαφάνεια, την εταιρική διακυβέρνηση και μας επιτρέπει να επενδύσουμε περαιτέρω στην καινοτομία, να επεκτείνουμε το παγκόσμιο αποτύπωμά μας και να εκπληρώσουμε την αποστολή μας ως κρίσιμος μακροπρόθεσμος προμηθευτής προηγμένων αμυντικών και βιομηχανικών λύσεων για κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ και κυβερνητικούς εταίρους διεθνώς. Είμαστε περήφανοι για τον συνδυασμό της τσεχικής βιομηχανικής μας κληρονομιάς και του παγκόσμιου παραγωγικού μας αποτυπώματος και προσβλέπουμε στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς μας τα επόμενα χρόνια».

Η εισαγωγή της CSG αναδεικνύει τη σημασία των πρωτοβουλιών του Euronext για τη βελτίωση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση για ευρωπαϊκές εταιρείες αεροδιαστημικής και άμυνας. Ως κορυφαία υποδομή κεφαλαιαγορών στην Ευρώπη, το Euronext διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη σύνδεση των χρηματοδοτικών αναγκών στρατηγικών κλάδων με το αυξανόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον. Μέσω δράσεων όπως τα A&D Funding Days, το European Defence Bond Label, το πρόγραμμα IPOready Defence και το European A&D Growth Hub powered by ELITE, το Euronext συνεχίζει να προσφέρει στοχευμένες λύσεις που ενισχύουν τη στρατηγική αυτονομία και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης.