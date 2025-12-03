Η Costco κατέθεσε μήνυση κατά της κυβέρνησης των ΗΠΑ ζητώντας πλήρη επιστροφή των τελωνειακών δασμών εάν το Ανώτατο Δικαστήριο απορρίψει την εξουσία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει τους δασμούς χωρίς έγκριση του Κογκρέσου.

Η αγωγή, που κατατέθηκε την Παρασκευή, αναφέρει ότι η Costco κινδυνεύει να χάσει τα χρήματα που έχει καταβάλει στο πλαίσιο του καθεστώτος δασμών, ακόμη και αν οι δασμοί τελικά κριθούν παράνομοι. Ο Τραμπ είχε κηρύξει τους δασμούς ως έκτακτο μέτρο βάσει των εξουσιών που ισχυρίζεται ότι έχει σύμφωνα με τον Νόμο για τις Διεθνείς Οικονομικές Εκτάκτου Ανάγκης (IEEPA).

Σύμφωνα με το Quartz, η εταιρεία επισήμανε μια προθεσμία στις 15 Δεκεμβρίου που θα μπορούσε να την εμποδίσει να ανακτήσει τυχόν υπερπληρωμές, λέγοντας ότι η Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των ΗΠΑ αρνήθηκε το αίτημά της για παράταση της ημερομηνίας εκκαθάρισης. Η αγωγή δεν διευκρίνιζε πόσα χρήματα πιστεύει η Costco ότι δικαιούται.

Οι εισαγωγείς γενικά έχουν έξι μήνες για να αμφισβητήσουν αποφάσεις εκκαθάρισης, αλλά η Costco τόνισε ότι ορισμένες αξιολογήσεις δασμών δεν μπορούν να αμφισβητηθούν εκ των υστέρων, αφήνοντας τις εταιρείες εκτεθειμένες στον κίνδυνο να χάσουν επιστροφές χρημάτων αν οι δασμοί κριθούν αργότερα άκυροι. Οι δικηγόροι της Costco δήλωσαν ότι μια «ξεχωριστή ενέργεια είναι αναγκαία» εάν δεν διασφαλίζεται η επιστροφή χρημάτων «χωρίς τη δική τους κρίση και δικαστική παρέμβαση».

«Το Δικαστήριο αυτό και το Ομοσπονδιακό Εφετείο έχουν προειδοποιήσει ότι ένας εισαγωγέας μπορεί να μην έχει το νόμιμο δικαίωμα να ανακτήσει επιστροφές δασμών για εισαγωγές που έχουν εκκαθαριστεί, ακόμη και όταν η βασική νομιμότητα ενός δασμού αργότερα κριθεί παράνομη», αναφέρει η αγωγή.

«Οι οικονομικές συνέπειες της μη διατήρησης των νόμιμων δασμών του Προέδρου Τραμπ είναι τεράστιες και αυτή η αγωγή αναδεικνύει το γεγονός αυτό», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κους Ντεσάι, σύμφωνα με το CNBC.

«Ο Λευκός Οίκος ανυπομονεί για τη γρήγορη και σωστή επίλυση αυτού του ζητήματος από το Ανώτατο Δικαστήριο».

Η Costco, ο τρίτος μεγαλύτερος λιανοπωλητής παγκοσμίως, είναι μία από τις δεκάδες εταιρείες που ακολουθούν παρόμοιες ενέργειες για να διατηρήσουν τη δυνατότητά τους να ανακτούν πληρωμές που σχετίζονται με τους «ανταποδοτικούς» δασμούς που επιβλήθηκαν σε ένα ευρύ φάσμα εμπορικών εταίρων, συμπεριλαμβανομένων του Καναδά, της Κίνας και του Μεξικού.

Στοιχεία εμπορίου από την τελωνειακή υπηρεσία των ΗΠΑ δείχνουν ότι οι εισαγωγείς είχαν ήδη καταβάλει περίπου 90 δισεκατομμύρια δολάρια στο πλαίσιο του καθεστώτος έκτακτων δασμών μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου.