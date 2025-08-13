Η Βραζιλία παρουσίασε πακέτο ενίσχυσης των εταιρειών που επηρεάζονται από τους δασμούς του Τραμπ

Η κυβέρνηση της Βραζιλίας ανακοίνωσε την Τετάρτη ένα πολυαναμενόμενο πακέτο βοήθειας για τις εταιρείες που έχουν πληγεί από τους υψηλούς δασμούς που επέβαλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε πολλά προϊόντα της Βραζιλίας.

Η χώρα της Νότιας Αμερικής θα παρατείνει ένα πρόγραμμα που επιστρέφει μέρος της αξίας των εξαγωγών σε όλες τις εταιρείες που εξάγουν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο αντιπρόεδρος Τζέραλντο Αλκμίν σε εκδήλωση στη Μπραζίλια.

Το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης την αγορά από την κυβέρνηση προϊόντων που αρχικά προορίζονταν για εξαγωγή στις Ηνωμένες Πολιτείες, πρόσθεσε.

Ο υπουργός Οικονομικών της Βραζιλίας, Φερνάντο Χαντάντ, ανέφερε πως η χώρα του θα παρέχει πιστώσεις μέσω του ταμείου εγγύησης εξαγωγών προς τις εταιρείες που επηρεάζονται περισσότερο από τους αμερικανικούς δασμούς.

Παράλληλα, πρόσθεσε πως θα δημιουργηθεί ένα σύστημα εξασφάλισης των εξαγωγών.