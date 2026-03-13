Οι οικονομολόγοι της Barclays δήλωσαν την Παρασκευή ότι πλέον αναμένουν η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ να αναβάλει την πρώτη μείωση των επιτοκίων της από τον Ιούνιο για τον Σεπτέμβριο, επικαλούμενοι τις πιο σταθερές προοπτικές για τον πληθωρισμό και τους ανοδικούς κινδύνους για τις συνολικές πιέσεις στις τιμές που απορρέουν από τον πόλεμο με το Ιράν.

Η χρηματιστηριακή εταιρεία ανέβαλε επίσης την προβλεπόμενη μείωση του Δεκεμβρίου για τον Μάρτιο του 2027 και πλέον προβλέπει μόνο μία μείωση κατά 25 μονάδες βάσης φέτος, ακολουθούμενη από μια άλλη το 2027.