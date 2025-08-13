Προ ετών -και σίγουρα πριν από την πρώτη αλλά και τη δεύτερη προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ- οι αγορές αποτιμούσαν και προέβλεπαν τις επιχειρηματικές κινήσεις σε επίπεδο τριμήνου.

Το γεωπολιτικό γίγνεσθαι των τελευταίων ετών έχει καταστήσει κάθε προσπάθεια για πρόβλεψη σε επίπεδο τριμήνου κάπως... αστεία, εν μέσω και της νέας θητείας του Τραμ στον Λευκό Οίκο και των «πυρών» για τον εμπορικό πόλεμο που συνεχίζονται μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας.

Σημειώνουμε πως οι εντάσεις για τον εμπορικό πόλεμο παραμένουν «ψηλά» στην ατζέντα των αγορών, καθώς η 90μερη αναστολή των δασμών που ανακοίνωσαν Ουάσινγκτον και Πεκίνο δεν σημαίνει (κάθε άλλο) πως έχουν λυθεί οι διαφορές μεταξύ των δύο μεγαλύτερων ΑΕΠ του κόσμου.

Αντιθέτως, αυτές αναμένονται να συνεχιστούν και το επόμενο χρονικό διάστημα την ώρα που ΗΠΑ και Κίνα συνεχίζουν να κονταροχτυπιούνται για την πρωτοκαθεδρία στην παγκόσμια πολιτική σκακιέρα.

Συνάντηση των δύο προέδρων;

Στο πλαίσιο της «ανακωχής» των δασμών μεταξύ των δύο χωρών, έχουν αυξηθεί τις τελευταίες μέρες τα δημοσιεύματα στα ξένα media για το ενδεχόμενο συνόδου κορυφής μεταξύ του Τραμπ με τον Κινέζο ομόλογο του, Σι Τζινπίνγκ.

Tο αμερικανικό CNN υποστήριξε πως η συνάντηση που ο Τραμπ επιδιώκει «τρενάρει» από τον Σι, με τον τελευταίο να έχει πολλά ατού στα χέρια του.

Η Κίνα παραμένει ο μεγαλύτερος εξαγωγέας αγαθών στον κόσμο, ασκώντας σημαντική επιρροή σε ολόκληρο τον κόσμο.

Επίσης, διατηρεί τον έλεγχο σχεδόν του συνόλου της προμήθειας των κρίσιμων ορυκτών σπάνιων γαιών, που είναι απαραίτητα για την κατασκευή ηλεκτρονικών και αμυντικού εξοπλισμού ζωτικής σημασίας για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ και των οποίων η εξαγωγή έχει καθυστερήσει από το Πεκίνο, προς μεγάλη απογοήτευση των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τους Straits Times, ενδεχόμενη συνάντηση μεταξύ του Τραμπ και του Σι θα μπορούσε να λάβει χώρα στην Κουάλα Λουμπούρ, στη διάρκεια της συνόδου της Ένωσης Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN), από τις 26 έως τις 28 Οκτωβρίου. Και οι δύο ηγέτες έχουν επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους στη σύνοδο.

Στο διαθέσιμο «καλεντάρι» υπάρχει και η σύνοδος των χωρών του συμφώνου Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), που είναι προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί μεταξύ 31 Οκτωβρίου και 1ης Νοεμβρίου στη Νότια Κορέα.

Το εν λόγω δημοσίευμα πρόσθεσε πως βρίσκονται σε εξέλιξη προετοιμασίες στην Ουάσινγκτον για μια πιθανή επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ στην Κίνα μεταξύ των συνόδων της ASEAN και της APEC. Αξιωματούχοι στο Πεκίνο βρίσκονται επίσης σε ετοιμότητα.

Αν και οι παραπάνω πληροφορίες δεν έχουν επιβεβαιωθεί, «κουμπώνουν» με το ότι η τελευταία 90ημερη παράταση των ΗΠΑ εκπνέει στις 9 Νοεμβρίου.

«Για χρόνια θα μαίνεται ο εμπορικός πόλεμος»

Από την πλευρά του, το Associated Press τόνισε σε δημοσίευμα του πως δεν είναι σαφές εάν η Ουάσιγκτον και το Πεκίνο μπορούν να καταλήξουν σε μια μεγάλη συμφωνία σχετικά με τις μεγαλύτερες αιτιάσεις των ΗΠΑ.

Μεταξύ αυτών είναι η χαλαρή προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας από την Κίνα και οι επιδοτήσεις και άλλες βιομηχανικές πολιτικές του Πεκίνου που, σύμφωνα με τους Αμερικανούς, δίνουν στις κινεζικές εταιρείες αθέμιτο πλεονέκτημα στις παγκόσμιες αγορές και έχουν συμβάλει στο τεράστιο εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ με την Κίνα, το οποίο ανήλθε σε 262 δισ. δολάρια πέρυσι.

Οι αναλυτές δεν αναμένουν πολλά στη «μεγάλη εικόνα» των διμερών εμπορικών σχέσεων, πέρα από περιορισμένες συμφωνίες, όπως η δέσμευση της Κίνας να αγοράσει περισσότερη αμερικανική σόγια και να κάνει περισσότερα για να σταματήσει τη ροή χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή φεντανύλης

Ωστόσο, τα πιο δύσκολα ζητήματα θα παραμείνουν πιθανώς σε εκκρεμότητα και «ο εμπορικός πόλεμος θα συνεχίσει να μαίνεται για αρκετά χρόνια ακόμα», δήλωσε ο Τζεφ Μουν, πρώην Αμερικανός διπλωμάτης και αξιωματούχος εμπορίου.