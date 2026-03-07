Η Amazon εξασφάλισε για την AWS συμφωνία 138 δισ. δολαρίων με την OpenAI

Οι μετοχές της Amazon έκλεισαν την εβδομάδα με άνοδο 3,08%, αφού οι αναλυτές της Morgan Stanley αύξησαν τον στόχο τιμής για τον κολοσσό του ηλεκτρονικού εμπορίου στα 300 δολάρια.

Η αναβάθμιση ακολουθεί μια μαζική επέκταση της στρατηγικής συνεργασίας της Amazon με την OpenAI, η οποία περιλαμβάνει μια πρόσθετη δέσμευση 100 δισ. δολαρίων για την Amazon Web Services (AWS).

Οι επενδυτές χαιρέτισαν τις ενισχυμένες προοπτικές ανάπτυξης για το τμήμα cloud της εταιρείας με υψηλά περιθώρια κέρδους.

Η επέκταση της συμφωνίας προσθέτει ένα έτος στην υπάρχουσα οκταετή διάρκεια και αυξάνει τη συνολική δέσμευση της OpenAI στην AWS στο εντυπωσιακό ποσό των 138 δισ. δολαρίων. Κρίσιμο είναι το γεγονός ότι η συνεργασία περιλαμβάνει μια σημαντική επικύρωση του εσωτερικού πυριτίου της Amazon.

Η OpenAI έχει δεσμευτεί να καταναλώσει περίπου 2GW χωρητικότητας Trainium, που καλύπτει τόσο τα τρέχοντα τσιπ Trainium3 όσο και τα επερχόμενα τσιπ Trainium4 που αναμένονται το 2027.

Η σύμβαση με την OpenAI υποδηλώνει ότι η AWS διαφοροποιεί με επιτυχία τις προσφορές υλικού τεχνητής νοημοσύνης πέρα από την κυριαρχία της Nvidia, μειώνοντας ενδεχομένως τη μακροπρόθεσμη ένταση κεφαλαίου και αυξάνοντας ταυτόχρονα τις αποδόσεις.

Η πορεία ανάπτυξης της AWS και η στρατηγική πολλαπλών μοντέλων

Οι αναλυτές της Morgan Stanley ανέφεραν εμπιστοσύνη στην ανθεκτικότητα της AWS, αυξάνοντας στη συνέχεια τις προβλέψεις τους για την ανάπτυξη το 2026 και το 2027 σε 29% και 32% αντίστοιχα.

Η συνεργασία δεν αφορά μόνο την υποδομή, αλλά ενσωματώνει επίσης προσαρμοσμένα μοντέλα OpenAI απευθείας στις εφαρμογές της Amazon που απευθύνονται στους πελάτες.

Η Amazon.com Inc. έχει υιοθετήσει μια πολυμοντέλα προσέγγιση που τοποθετεί την AWS ως ένα «οριζόντιο» επίπεδο για την αναπτυσσόμενη οικονομία της τεχνητής νοημοσύνης. Η συνεργασία απαιτεί από τον τεχνολογικό γίγαντα να επενδύσει επιπλέον 50 δισεκατομμύρια δολάρια στην OpenAI, αλλά το τεράστιο «αποθέμα» δεσμεύσεων για το cloud αναμένεται να δώσει σημαντική ώθηση στην αποτίμηση της Amazon.

Οι αναλυτές πιστεύουν ότι η συμφωνία μειώνει αποτελεσματικά τον κίνδυνο για την ανάπτυξη της AWS τα επόμενα χρόνια. Καθώς οι «υπολογισμοί χωρητικότητας και απόδοσης» συνεχίζουν να δείχνουν ανοδική τάση, η εταιρεία επανέλαβε την αξιολόγηση «Overweight», σημειώνοντας ότι η Amazon παραμένει μια από τις κορυφαίες επιλογές στον χώρο του διαδικτύου με μεγάλη κεφαλαιοποίηση.