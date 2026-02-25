Η Alcoa επιδιώκει την πώληση 10 εγκαταστάσεών της σε εταιρείες data centers

Η αμερικανική εταιρεία αλουμινίου Alcoa σχεδιάζει να πουλήσει έως και 10 ανενεργές ή περιορισμένης λειτουργίας εγκαταστάσεις της σε εταιρείες data centers, αξιοποιώντας τη ραγδαία αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας που συνδέεται με την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης και των ψηφιακών υποδομών.

Οι εγκαταστάσεις αυτές θεωρούνται ιδιαίτερα ελκυστικές επειδή βρίσκονται κοντά σε άφθονες και αξιόπιστες ενεργειακές πηγές — βασική προϋπόθεση για τη λειτουργία των κέντρων δεδομένων, τα οποία καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες ηλεκτρικής ισχύος. Η πρώτη συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τα τέλη Ιουνίου, ενώ άλλες δύο ενδέχεται να ακολουθήσουν σύντομα.

Σύμφωνα με το Reuters, οι παραγωγοί αλουμινίου απαιτούν, επίσης, μεγάλες ποσότητες ενέργειας για τη διαδικασία τήξης, γεγονός που δημιουργεί έντονο ανταγωνισμό με τα data centers για πρόσβαση σε ηλεκτρική ισχύ.

Παράλληλα όμως, η αυξανόμενη ενεργειακή ζήτηση αυξάνει την αξία βιομηχανικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται κοντά σε ενεργειακούς κόμβους.

Ανάλογη συμφωνία ανακοινώθηκε πρόσφατα από την Century Aluminum, η οποία πούλησε την ανενεργή μονάδα τήξης Hawesville σε εταιρεία data centers, διατηρώντας μειοψηφικό ποσοστό συμμετοχής.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Alcoa, Μπιλ Όπλινγκερ, δήλωσε ότι η εταιρεία επιδιώκει να κατανοήσει πώς η έκρηξη της Τεχνητής Νοημοσύνης επηρεάζει την αξία των εγκαταστάσεών της. Όπως σημείωσε, το ζητούμενο πλέον δεν είναι μόνο η εκποίηση περιουσιακών στοιχείων, αλλά η αποτίμησή τους σε έναν κόσμο όπου η ενεργειακή ζήτηση αυξάνεται ραγδαία.

Παράλληλα, ανέφερε ότι οι υψηλές τιμές αλουμινίου δεν έχουν πλήξει τη ζήτηση στις ΗΠΑ. Ωστόσο, οι χαμηλές τιμές της αλουμίνας — της βασικής πρώτης ύλης — έχουν οδηγήσει περίπου το 50% των διυλιστηρίων παγκοσμίως σε ζημιογόνα λειτουργία.

Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει περικοπές στην παγκόσμια παραγωγή αλουμίνας, αν και η Alcoa δεν σχεδιάζει αντίστοιχες μειώσεις.





