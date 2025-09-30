Χρηματιστήριο Αθηνών

Οι ανακοινώσεις εξαμήνου έδειξαν οριακές μεταβολές στους βασικούς λογαριασμούς διατηρώντας ωστόσο τις εισηγμένες σε επαφή με τις περυσινές ιστορικά υψηλές επιδόσεις. Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 3,9% στα 49,0 δισ. ευρώ, τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν 1,7% στα 7,53 δισ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη παρουσίασαν οριακή μείωση 0,7%. Η οριακή εικόνα στην κερδοφορία συνοδεύτηκε από συρρίκνωση των λειτουργικών περιθωρίων κέρδους κατά 34 μονάδες βάσης αντανακλώντας την αύξηση του κόστους πωληθέντων κυρίως λόγω του εργοδοτικού κόστους και την αύξηση στα έξοδα διάθεσης. Η τελική γραμμή εμφανίζει μεγαλύτερη φθορά ως προς τα περιθώρια (-52 μονάδες βάσης) επηρεάστηκε και από έκτακτα αποτελέσματα που εμφανίζονται κυρίως σε εταιρίες με εξαγωγικό αντικείμενο, έκθεση σε ισοτιμίες, επανεκτίμηση αξίας των ακινήτων και διαγραφές χρέους. Από τις επιδόσεις του εξαμήνου 760,4 εκατ. ευρώ θα επιστρέψουν στους μετόχους των εταιριών με τη μορφή προ-μερισμάτων από 9 εταιρίες και αυτό είναι ένα καλό νέο που δείχνει να αποκτά μεγαλύτερη αποδοχή και συχνότητα.

Όπως και να έχει η εικόνα των εισηγμένων εταιριών διατήρησε την πλειοψηφική της δυναμική ως προς την επικράτηση των κερδοφόρων εταιρειών με μικρή σχετικά φθορά από το κοντινό παρελθόν. Είναι επόμενο η δυναμική κάποιων εταιριών να έχει εξαντληθεί μετά από τα αλλεπάλληλα ρεκόρ επιδόσεων, ενώ και σε ορισμένες εταιρίες της υψηλής κεφαλαιοποίησης είναι λογικό να υπάρξει μια περίοδος αναμονής μέχρι την ωρίμανση των επενδυτικών πλάνων που βρίσκονται σε φάση υλοποίησης. Οι 143 εισηγμένες εταιρίες που δημοσίευσαν μεγέθη εξαμήνου είναι κατά 77% κερδοφόρες με το 40% να εμφανίζει βελτίωση της καθαρής κερδοφορίας και ένα 8% να επιστρέφει από ζημιές, υπάρχει επομένως μια ισορροπία στην εικόνα των βελτιώσεων σε αντίθεση με ότι έχουμε δει τα προηγούμενα χρόνια.

Σε σχέση με τις προσδοκίες της αγοράς το δείγμα των δεικτοβαρών εταιριών που καλύπτεται από ανάλυση ξεπέρασε τα αναμενόμενα. Οι πωλήσεις ήταν καλύτερες κατά 1,5%, η λειτουργική κερδοφορία εμφανίστηκε αυξημένη κατά 2,7% ενώ τα καθαρά κέρδη είναι αυξημένα κατά 5,7%. Η εικόνα είναι πολύ καλύτερη από το α’ τρίμηνο όταν τα αντίστοιχα νούμερα των αναλυτών είχαν αποκλίσεις -0,1%, -0,5% και -4,9% αντίστοιχα. Οι εκτιμήσεις αυτές βασίζονται σε προσαρμοσμένα νούμερα, σε αμιγώς δηλαδή επαναλαμβανόμενη λειτουργική βάση.

Ποια είναι η σχέση των δημοσιευμένων κερδών εξαμήνου έναντι των εκτιμήσεων αναλυτών

Στους πρωταγωνιστές των αποτελεσμάτων ξεχωρίζουν από τη μεγάλη κεφαλαιοποίηση οι Coca Cola, Viohalco, Ελβαλχαλκόρ, Cenergy, Lamda Development, Αεροπορία Αιγαίου, ΟΠΑΠ, ΟΛΠ, Σαράντης και Άκτωρ. Από τις μεσαίες κεφαλαιοποιήσεις άρεσαν για τις επιδόσεις τους οι EXAE, Interlife, Ideal holdings και ΟΛΘ. Τέλος, από την μικρή κεφαλαιοποίηση ισολογισμούς με θετικές ποσοτικές και ποιοτικές αναγνώσεις εμφάνισαν οι Revoil, Mevaco, Ιλυδα, Q&R, Performance, Profile, Αλουμύλ, Γενική Εμπορίου, Εβροφάρμα, Παπουτσάνης, Dotsoft, Unibios και Euroxx.

Συνολικά 10 εταιρίες πέρασαν από ζημιές σε κέρδη: Lamda Development,Μπήτρος, Alter Ego Media, Q&R, Έλαστρον, Δομική Κρήτης, Βιοτέρ, Doppler, AVE, Galaxy Mezz και R-Energy. Στον αντίποδα 13 βρέθηκαν από κερδοφόρο εξάμηνο σε ζημιές με ελαφρυντικό, ωστόσο, την παρουσία έκτακτων αρνητικών εγγραφών: Helleniq Energy, Ελλάκτωρ, Qualco, MIG, Intralot, Μαθιός Πυρίμαχα, Βογιατζόγλου, Ιντερτέκ, Moda Bagno, Safebulkers, Τρία Άλφα, ΕΥΔΑΠ και Δρομέας.

Το 24% των εμποροβιομηχανικών εισηγμένων εταιριών (32 εταιρίες) έχει υψηλότερη ταμειακή θέση από τον τραπεζικό δανεισμό (συμπεριλαμβανομένων και των μισθώσεων) ενώ 33 εταιρίες παρουσιάζουν μείωση της καθαρής δανειακής τους θέσης σε σχέση με το ξεκίνημα της χρονιάς. Οι εταιρίες με αρνητική καθαρή θέση παρέμειναν στις τρεις όπως και στο ξεκίνημα της χρονιάς (Yalco, Δούρος και Βιοτέρ). Ο καθαρός δανεισμός αυξήθηκε κατά 4,5% στα 31,5 δισ. ευρώ με τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις να αυξάνονται κατά 21,4% απόρροια των υψηλότερων αναγκών σε κεφάλαια κίνησης από τον κατασκευαστικό κλάδο.

Με την καθαρή θέση να αυξάνεται κατά 0,8% ο βαθμός της καθαρής μόχλευσης των εμποροβιομηχανικών εταιριών αυξήθηκε στο 70% από 67,45% στο ξεκίνημα της χρονιάς. Σε ετησιοποιημένο επίπεδο, πάντως, η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων διατηρήθηκε στο ικανοποιητικό 13% έναντι 13,46% πέρυσι, ενώ αν εξαιρεθούν οι τράπεζες και τα διυλιστήρια η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων ανεβαίνει στο 14,8% έναντι 15,8% πέρυσι.

Οι 20 εταιρίες που έχουν το υψηλότερο αρνητικό δανεισμό (Καθαρό Ταμείο)

Συμπερασματικά, τα μεγέθη των εισηγμένων είναι υποστηρικτικά για τις αποτιμήσεις χωρίς να υπάρχει ωστόσο σε ευρεία κλίμακα η αίσθηση των αναπτυξιακών ρυθμών για το κοντινό μέλλον. Αυτό βάζει ένα στοιχείο επιλεκτικότητας στην επενδυτική στρατηγική δεδομένης και της ανατίμησης των κεφαλαιοποιήσεων που έχει προηγηθεί προεξοφλώντας ενδεχομένως μια πιο μαζική αύξηση μεγεθών.

Οι τράπεζες δικαιωματικά βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος λόγω της αυξημένης ορατότητας που έχουν τα επιχειρηματικά πλάνα αλλά και της συνέπειας στην… υπέρβαση των ετήσιων στόχων. Ο κλάδος των κατασκευών και των παραχωρήσεων έχει βελτιώσει τα περιθώρια κερδοφορίας, ένα στοιχείο που στο παρελθόν παρουσίαζε διακυμάνσεις που συνοδεύονταν και από χαμηλής ποιότητας ταμειακές ροές. Το υψηλό ανεκτέλεστο προσφέρει προβλεπτική ικανότητα, ενώ ο δανεισμός εξυπηρετείται κατά κύριο λόγο από ροές που έρχονται από επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες.

Ο Τουρισμός (ΔΑΑ, Aegean Autohellas κλπ) παραμένει ένας συνεπής κλάδος με αυξητικά μεγέθη και μαζί με τις υποστηρικτικές υποδομές (λιμάνια) αποτελεί ένα σταθερό πυλώνα ανάπτυξης με υψηλή ανθεκτικότητα, ισχυρή ροή εσόδων και σημαντικές προοπτικές για περαιτέρω επενδύσεις. Η Πληροφορική αν και δεν έχει ομοιόμορφη εικόνα δείχνει αξιόλογες επιδόσεις με τις εταιρίες να αποκτούν σταδιακά μέγεθος με ανάλογη αντανάκλαση και στο ταμπλό.

Τέλος, ο κλάδος της ενέργειας παρουσιάζει διακυμάνσεις λόγω πολλών κινούμενων μερών, το τοπίο ωστόσο δείχνει να ξεκαθαρίζει με τα σχήματα που θα επικρατήσουν στην επόμενη μέρα. Κατά τα λοιπά οι επιμέρους εξαιρέσεις σε κλάδους υπάρχουν, πρόκειται για τους συνήθεις υπόπτους που έχουν κερδίσει τη συμπάθεια του επενδυτικού κοινού από τη συνεχή και συστηματική προσπάθεια ανάπτυξης και έχουν αναδειχθεί σε εταιρίες παντός καιρού.

Σημείο αναφοράς για το μέλλον θα είναι η ωρίμανση των επενδυτικών πλάνων είτε αυτόνομα είτε μέσω εξαγορών καθώς και οι εταιρίες που θα εμπλακούν στις βασικές υποδομές, την αμυντική βιομηχανία και την Τεχνητή Νοημοσύνη, αναφορές που δεν λείπουν από τις δημοσιεύσεις του εξαμήνου. Και αυτή είναι η επόμενη σοβαρή παρακαταθήκη για το μέλλον των εταιριών του ΧΑ και όχι μόνο.