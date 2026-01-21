HSBC: Παρά τις απειλές Τραμπ παραμένει «ταύρος» για τις ευρωπαϊκές μετοχές

Καμία αλλαγή στην άποψη της βρετανικής τράπεζας HSBC δεν μπορεί να επιφέρει η στάση των ΗΠΑ να επιβάλει δασμούς σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες, λόγω του θέματος της Γροιλανδίας.

Αντίθετα, η HSBC παραμένει «ταύρος» για τις μετοχές σε όλο τον κόσμο, κυρίως αυτές των αναδυόμενων αγορών, όσων εταιρειών σκοπεύουν να εντάξουν την Τεχνητή Νοημοσύνη στις διαδικασίες τους αλλά και τις γερμανικές μετοχές που, όπως αναφέρει, έχουν σημαντικό περιθώριο ανόδου.

Η τάση της HSBC για τις μετοχές εδράζεται σε δύο παράγοντες. Κατ’ αρχάς οι αγορές μετοχών έχουν δείξει επανειλημμένα την ανθεκτικότητά τους στη γεωπολιτική.

Σύμφωνα με τους αναλυτές της βρετανικής τράπεζας ο γεωπολιτικός παράγοντας δεν αποτελεί σημαντική ανησυχία από την οπτική γωνία της παγκόσμιας στρατηγικής για τις μετοχές. Άλλωστε, όπως προσθέτουν «…κοιτάζοντας πίσω σε πολλά σημαντικά γεωπολιτικά γεγονότα από το 1940, οι αμερικανικές μετοχές αυξήθηκαν στο 60% των περιπτώσεων τους τρεις μήνες που ακολούθησαν τα γεγονότα αυτά. Η κύρια εξαίρεση έρχεται όταν η γεωπολιτική οδηγεί τις τιμές του πετρελαίου απότομα υψηλότερα. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου το πετρέλαιο αυξήθηκε κατά 5%, οι μετοχές μειώθηκαν κατά 8% τους επόμενους δύο μήνες».

Ο δεύτερος παράγοντας είναι μια σειρά από καταλύτες που κάνουν την HSBC να διατηρεί την πολύ θετική της άποψη για την πορεία των αγορών το νέο αυτό έτος, όπως τα τεκατινόμενα στην οικονομία των ΗΠΑ με το το One Big Beautiful Bill και την πιθανότητα επιστροφών φόρων ύψους 100 δισ.δολαρίων, τη δυνατότητα για «επιταγές τόνωσης» δασμών ύψους 2.000 δολαρίων, την αγορά στεγαστικών ομολόγων ύψους 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων με χαμηλότερα επιτόκια, και μια αναζωπύρωση των κεφαλαιακών δαπανών της τεχνητής νοημοσύνης, Ακόμη, θα πρέπει να ληφθεί υπ όψη ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ που ζητά ένα ανώτατο όριο 10% στα επιτόκια των πιστωτικών καρτών για ένα έτος.

Η παραγωγικότητα της Τεχνητής Νοημοσύνης προσθέτει, από μόνη της ένα ακόμη ισχυρό καταλύτη. Η αγορά εξακολουθεί να υποτιμά τη λειτουργική μόχλευση. Οι εταιρείες έχουν σαφές περιθώριο να μειώσουν ή να περιορίσουν το κόστος εργασίας ακριβώς τη στιγμή που βελτιώνεται η δυναμική των εσόδων.

Οι προτάσεις των αναλυτών της HSBC

Όπως τονίζουν οι αναλυτές της HBSC, ο καλύτερος τρόπος για να τοποθετηθεί κανείς σε αυτό το πλαίσιο είναι μέσω της διεύρυνσης της απόδοσης της αγοράς. Έτσι, σε αυτό το πλαίσιο, τα προτιμώμενα trades της περιλαμβάνουν:

Εταιρείες που αποτελούν θετικές εκπλήξεις στα παγκόσμια οικονομικά δεδομένα καθώς υποστηρίζουν περαιτέρω την τοποθέτηση σε κλάδους πρώιμου κύκλου, που βρίσκονται δηλαδή σε αρχική φάση ανάκαμψης, αλλά και επιχειρήσεις που θα υιοθετήσουν διαδικασίες Τεχνητής Νοημοσύνης (AI adopters). Η HSBC θεωρεί ότι αυτός είναι ένας τομέας που η αγορά δεν έχει ακόμη αξιολογήσει με αρκετή πεποίθηση. Ενώ οι υποδομές και οι ενεργοποιητές της Τεχνητής Νοημοσύνης αυξήθηκαν κατά 28% και 37% το 2025, η αξιολόγηση των υιοθετητών της Τεχνητής Νοημοσύνης έχει αυξηθεί μόνο κατά 20%. Αυτό το χάσμα φαίνεται όλο και πιο δύσκολο να δικαιολογηθεί. Η υιοθέτηση επιταχύνεται γρήγορα. Τα δεδομένα δείχνουν ότι το 45% των αμερικανικών εταιρειών έχουν πλέον συνδρομές σε μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ακόμη, η HSBC περιλαμβάνει στα top trades της και μετοχές αναδυόμενων αγορών. Μάλιστα η τράπεζα δείχνει την ιδιαίτερη προτίμηση της σε αυτές τις μετοχές. Τα κέρδη των αναδυόμενων αγορών φαίνεται ότι θα ξεπεράσουν τον S&P 500 τα επόμενα χρόνια, ενώ η βελτίωση των ρυθμού αύξησης κερδοφορίας και το χαμηλότερο κόστος ιδίων κεφαλαίων παρέχουν πολύ μεγαλύτερο περιθώριο.

Επίσης, η τράπεζα βλέπει δυνατότητες για τις ευρωπαϊκές μετοχές να ξεπεράσουν τις προσδοκίες, καθώς για το πρώτο και δεύτερο τρίμηνο του 2026 παραμένουν συγκρατημένες. Οι αγορές φαίνεται επί του παρόντος να δίνουν μικρή πίστωση στα δημοσιονομικά σχέδια της Γερμανίας. Οι προσδοκίες για το ΑΕΠ για το 2026 έχουν αναθεωρηθεί προς τα κάτω κατά περίπου 20 μονάδες βάσης από τον περασμένο Μάρτιο. Αυτό δημιουργεί περιθώριο ανόδου εάν η εφαρμογή αποδειχθεί πιο αποτελεσματική από ότι έχει προβλεφθεί.

Ο μοναδικός που εντοπίζει η HSBC για τις αγορές είναι οι υψηλότερες αποδόσεις ομολόγων. Όπως αναφέρουν οι αναλυτές της HSBC, «…η κύρια απειλή θα ήταν μια προσωρινή άνοδος σε ένα επίπεδο στο οποίο οι αποδόσεις αρχίζουν να συμπιέζουν τις αποτιμήσεις των μετοχών. Αυτό θα μπορούσε να προέλθει από πιο ισχυρά στοιχεία για τον πληθωρισμό, ενδεχομένως τον Ιανουάριο ή τον Φεβρουάριο, ή από ισχυρότερες ενδείξεις για την αγορά εργασίας των ΗΠΑ. Το βασικό επίπεδο που πρέπει να παρακολουθείται είναι το 10ετές αμερικανικό ομόλογο στο 4,45%», επισημαίνει η HSBC.